«Ростовщики» против обманутых дольщиков

Про то, что в буржуазной России город трёх русских революций, город-герой Ленинград стал не только и не столько культурной столицей, сколько столицей обманутых дольщиков, сказано и написано не раз. Обманутых, само собой разумеется, недобросовестными застройщиками при попустительстве чиновников. Не является секретом и мужественная долголетняя борьба за свои жилищные права граждан, нагло и цинично обманутых власть и деньги имущими.

Об одном из самых «горячих» фронтов этой борьбы, о деятельности возглавляемой Аллой Андреевой инициативной группы обманутых дольщиков ГК «Город» нашим читателям хорошо известно http://rabkor.ru/culture/movies/2018/02/11/thestand/. На прошедшей 20 декабря 2018 года пресс-конференции президента РФ Алла Анатольевна сумела (пусть и не с первой попытки – на аналогичном прошлогоднем мероприятии это не удалось) рассказать главе государства о том в прямом смысле слове «беспределе», который творится в долевом строительстве в городе на Неве. «Одна из… активистов обвинила чиновников Петербурга… в том, что они регулярно вводят недостроенные дома, в которых продолжаются монтажные работы, чтобы поскорее отчитаться перед проверяющими из Москвы. В качестве примера она привела слова вице-губернатора Игоря Албина, сказанные в ходе прямой линии летом 2017 года. По словам женщины, в том момент, когда чиновник отчитывался перед президентом, она лично наблюдала за тем, как строители продолжали приводить в порядок проблемный объект». Выслушав эмоциональное заявление Аллы Андреевой, президент сообщил, что врио губернатора Санкт-Петербурга будет дано поручение встретиться с лидером обманутых дольщиков и разобраться с их проблемами оперативно и по существу https://78.ru/news/2018-12-20/putin_poruchil_beglovu_vstretitsya_s_obmanutimi_dolshikami_gk_gorod. Такая встреча 21 декабря состоялась. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал решить проблемы обманутых дольщиков северной столицы к концу 2020 года https://karpovka.com/2018/12/22/377515/. Конечно, «мы не знаем, как фактически разрешится проблема, поднятая на конференции с Путиным, — отмечается в заявлении Координационного совета обманутых дольщиков и пайщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где представлены активисты более 40 проблемных объектов первичного (долевого) строительства. — Устранят ли после беседы с Бегловым недоделки в ЖК “Ленинский парк”. Будет ли сделана отделка в корпусе 9 а ЖК “Прибалтийский”? Осилят ли инвесторы остальные долгострои ГК Город? Ведь все договора дольщиков, пострадавших от этого застройщика имеют договора на квартиры с чистовой отделкой. То есть речь не только о достройке, но и полной отделке. Это колоссальные вложения» (https://vk.com/club106803624). Однако процесс запущен…

Но не успела Алла Анатольевна добраться до Смольного, как задергались чиновники «строительного блока» городской администрации. «Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал клеветнической информацию, поступившую из уст петербургской активистки Аллы Андреевой, пожаловавшейся накануне Владимиру Путину на проблемы долевого строительства в городе…» Вице-губернатор на своей странице в Facebook не просто отказал в доверии лидеру обманутых дольщиков, но и отметил «напоследок, что помощь активистке он принципиально оказывать не станет, а ежели данное обстоятельство кого-либо разочарует, он даже готов уйти в отставку, так как в данном случае “затронуты честь и достоинство меня и моих коллег”» https://www.zaks.ru/new/archive/view/184160. Конечно, рассуждения о «чести и достоинстве» бывшего министра регионального развития РФ, в своё время упраздненного вместе со своим министерством президентским указом, поменявшим после этого фамилию и трудоустроившимся в администрацию Санкт-Петербурга, — материя тонкая и нашему пониманию неподвластная, но бросается в глаза одно обстоятельство.

Сразу после заявления про «затронутую честь и достоинство» крупного чиновника ему на подмогу понеслись во весь опор праволиберальные депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Отличалась фракция Партии Роста, обычно изображающая из себя «главную парламентскую опору протестующих граждан». На деле, однако, позиция либеральных «ростовщиков» выглядит иначе: «Выступление Аллы Андреевой на пресс-конференции Президента от имени обманутых дольщиков Санкт-Петербурга абсолютно несправедливо отражает все то, что было сделано для решения проблемы в городе. Наша фракция и региональное отделение Партии Роста в Санкт-Петербурге занимается этой проблемой, и мы считаем, что и Игорь Албин, и его заместитель Евгений Барановский сделали максимум возможного из того, что вообще можно сделать на региональном уровне за счет регионального бюджета. Они относились к проблеме обманутых дольщиков с полным сочувствием. Выступление Аллы Андреевой явно носит заказной характер и наносит вред не только движению обманутых дольщиков, но и любым другим институтам гражданского общества…» https://vk.com/prosta_spb. Чтобы не оставлять коллег по борьбе против «российской оккупации» Крыма в одиночестве, к ним примкнул руководитель фракции «Яблоко» в городском парламенте Борис Вишневский: «Атака на Игоря Албина — отвратительна. Особенно, с подключением пресс-конференции президента». https://vk.com/id2480895. То есть люди борются за свои права, используя любые имеющиеся в их распоряжении законные возможности, и это-де, по мнению граждан либералов, «отвратительно», «явно носит заказной характер» и «наносит вред институтам гражданского общества»…

Помимо причин идейно-политического толка действия «ростовщиков» и примкнувшего к ним Вишневского, возможно, носят и более приземленный характер. Как утверждают информированные злые языки, упомянутый наряду с Албиным гражданин Барановский, бывший «справедливоросс», до своего прихода на государственную службу был помощником депутата ГосДумы Оксаны Дмитриевой, нынешнего руководителя фракции Партии Роста в городском парламенте, по работе на территории. А ещё один помощник Оксаны Дмитриевой в стенах городского парламента бывший коммунист Ирина Комолова, конкурировавшая с Аллой Андреевой на одной избирательной территории в 2016 году и выборы проигравшая, ныне в качестве государственного гражданского служащего руководит аппаратом этой праволиберальной фракции… В любом случае ясно одно: пропагандистская атака на обманутых дольщиков чётко и наглядно показывает всем, что в социальном конфликте праволибералы на стороне чиновников буржуазного российского государства. Дабы никто не питал иллюзий!