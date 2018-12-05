Кто заплатит за сыр в мышеловке?

В Кунцево идёт маленькая гражданская война. Местные жители сражаются со строительной компанией ПИК, которая собирается строить новые многоэтажные дома и сносить старое жилье, отнюдь не ветхое и вполне граждан устраивающее. Бизнес требует расширения — под угрозой целые кварталы, вырубаются скверы и парки. Пока в центре столицы приводят в порядок несколько квадратных километров, создавая образ «комфортного европейского города», при взгляде на пространство ближних окраин возникает ощущение надвигающегося апокалипсиса.

Это называется реновацией. Пятиэтажки должны уступить место… Чему? Огромным, плохо построенным, неприспособленным к жизни «человейникам», где нет ни инфраструктуры, ни комфортных условий для быта. Нет и необходимого числа людей, чтобы заселить все эти квадратные метры элитного и псевдо-элитного жилья. Дома стоят полупустыми, но строительный бизнес работает по принципу пирамиды: начинать новый проект нужно, чтобы расплатиться по долгам, оставшимся от старого. Только рост, только расширение.

Остановиться — значит погибнуть. А то что побочно разрушаются целые кварталы, создаются невыносимые условия для жизни десятков тысяч людей, кого это волнует?

Самое обидное, что сносят крепкое, годное для жизни жилье, тогда как ветшающие дома оставили в покое. Ведь там, где стоят более или менее хорошие здания, цена недвижимости выше, чем в районах понемногу превращающихся в трущобы. Так что строительным фирмам наживы будет тем больше, чем более хорошие дома они снесут.

То, что происходит в столице, показывает провинции картинку её собственного будущего. Только в регионах всё может оказаться ещё хуже. Федеральный закон о реновации, который продавили лоббисты строительного бизнеса, может быть применен где угодно и как угодно. Его суть в ограничении прав жильцов. А потому не так важно, что и где собираются построить. Главное, что кого угодно можно откуда угодно выселить.

Средства, необходимые на реновацию в одной лишь Москве, запредельны. Речь пока идет о 20 триллионах рублей, которых на самом деле даже и в столичном бюджете нет. В бюджете регионов тем более. Рано или поздно придется залезать в федеральный бюджет, который тоже откуда-то пополнять надо.

Дешевеющая нефть не оставляет надежды хотя бы на большое количество бесплатного сыра в мышеловке.

Хотя даже в моменты, когда нефть стоила от 80 до 100 долларов за баррель, министерство финансов изымало все «лишние» деньги из бюджета, направляя их в резервный фонд, из которого помощь оказывают только крупнейшим корпорациям, связанным с правительством. Так что сыр в мышеловке граждане-мыши должны будут ещё и оплатить сами. Причем, похоже, несколько раз подряд. Ведь мы уже платим за будущий капитальный ремонт домов, значительную часть которых власти предназначили к сносу.