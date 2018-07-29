Ленинградцы – против повышения пенсионного возраста

28 июля 2018 года в городе на Неве прошёл первый полноценный митинг против повышения пенсионного возраста, организованный городским комитетом КПРФ. Первый потому, что все предыдущие уведомления органы исполнительной власти либо не согласовывали, как это было в случае с акциями протеста 18 июля, либо, первоначально согласовав, как это было с уведомлением руководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ольги Ходуновой, в последний момент своё согласование отзывали. Если на народный сход в связи с пенсионной реформой 27 июня пришло несколько сотен горожан, то на площади Ленина месяц спустя их было более трёх тысяч.

Помимо товарищей из КПРФ с трибуны митинга своё критическое отношение к пенсионным новшествам правительства Дмитрия Медведева выразили руководители КТР и МПРА, другороссы и яблочники, члены ЛКСМ и РПК, представители Левого фронта и ДПА, иных структур, многие обычные, не состоящие в общественных объединениях горожане, как пенсионного и предпенсионного возраста, так и совсем молодые. Крайне отрицательно отнеслись к планам повысить пенсионный возраст и к тем, кто эти планы воплощает, и «рядовые» участники митинга.

Как заметил председатель Совета КТР Игорь Павлов, «повышение пенсионного возраста членам нашего профсоюза не в жилу. Что за миф, что «денег нет»? Это же ложь, буквальная ложь. Государство перечисляет средства в ПФР по своим, взятым на себя, обязательствам. Для повышения пенсионного возраста нет ни экономических, ни демографических предпосылок». Надо сказать, что место проведения митинга было не только окружено полицией, машины с сотрудниками ОМОН и военнослужащие Росгвардии наблюдались в массовом порядке окрест, над площадью Ленина всё время барражировал вертолёт. Как сказал координатор СПб РО Левого фронта и секретарь исполкома РПК Евгений Козлов, «власть всеми методами препятствует проявлениям народного недовольства, но массовый протест против людоедской пенсионной реформы будет продолжен».

Пенсионная реформа, предпринятая буржуазной российской властью, многоаспектна. Мы остановимся в самом общем виде на четырёх из них. В нашей памяти осталось, как три десятилетия тому назад либеральные политики, «демороссовские» демагоги и стоявшие за их спинами будущие капиталисты сделали всё для разрушения Советского Союза и демонтажа социальных завоеваний Октябрьской революции и Советской власти. И чтобы они не говорили теперь, прямую ответственность за нынешнее положение дел несут не только нынешние правители, но и Гайдар с Чубайсом, Немцов с Явлинским, Ельцин с Кудриным. В том числе и ответственность за попытки повышения пенсионного возраста – прямое и закономерное следствие либерально-рыночных реформ «девяностых» и «нулевых». Таков исторический аспект проблемы.

Ещё в 1983 году на заседании секретариата ЦК КПСС Юрий Владимирович Анлропов прямо поставил вопрос о том, «что сегодня больше всего тревожит людей, вызывает у них негативное отношение к власти». По ходу обсуждения стало понятно, что это жилищная проблема, пенсионное обеспечение, заработная плата, трудовые споры и охрана труда, борьба со злоупотреблением служебным положением, воровством, хищениями и, наконец, развитие производственного самоуправления, производственной демократии на предприятиях. Мы знаем, как сейчас обстоит дело с соблюдением законных прав трудящихся – они ущемлены, и недавняя инициатива крупных капиталистов дать им «законную» возможность увольнять любого наёмного работника «по недоверию» – блестящее тому подтверждение. Профсоюзы лишены права на проведение «забастовок солидарности», их деятельность буржуазная власть всячески пытается ограничить. Зарплаты в условиях периферийного капитализма низки, зато вольготно живется проходимцам и аферистам всех мастей, несмотря на крики власть имущих о «борьбе с коррупцией», процветают воры и взяточники. Бесплатного жилья очередники ждут не один десяток лет, а число обманутых дольщиков, людей оплативших из своего кармана жильё, но так его и не получивших, лишь растёт. Теперь буржуазная власть фактически решила лишить нас трудовых пенсий. По всем критериям правительству главного единоросса Медведева можно смело поставить жирный минус. Поэтому логично требование его отставки. Таков политический аспект проблемы.

Но эти правомерные политические требования могут осуществиться лишь в случае массовой поддержки граждан. Обеспечить её, найти механизм взаимодействия – самое сложное во всей нашей деятельности. Таков организационный аспект проблемы.

И наконец, аспект психологический. Впервые с января 2005 года, времени массовых протестов против «монетизации льгот», буржуазная власть дрогнула. Мы это видим по отказу таких хитрых и поднаторевших в политических интригах депутатов-единороссов, как Железняк и Милонов, голосовать за пенсионные предложения своего партийного начальника Медведева. Мы это видим в публичной оценке пенсионной реформы со стороны «национального лидера», впервые в его устах напомнившую горбачевскую стилистику образца 1991 года. Видно, что власть всерьёз опасается. Почему – понятно. Отказ от реализации пенсионной реформы будет означать не просто сохранение нынешнего пенсионного возраста. Он даст старт процессу демонтажа всей нынешней политической и социально-экономической системы, без чего невозможен поворот России на путь социализма, путь к обществу, контуры которого провидчески набросал ещё век тому назад Владимир Ильич Ленин в своей гениальной работе «Государство и революция». К обществу без тюремщиков, полицаев и чиновников, к обществу без насилия и обмана, к обществу без эксплуатации и отчуждения, к обществу, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».