Робкий зигзаг Зюганова

19 июля Геннадий Зюганов выступил в Государственной Думе против повышения пенсионного возраста. Казалось бы, можно только радоваться, что с думской трибуны прозвучала критика правительственного законопроекта. Ну, увы, речь лидера КПРФ оставила очень странное впечатление. Нет, конечно, он сказал немало очень правильных и эмоциональных слов о предлагаемой властью пенсионной реформе! Только все это было обставлено таким количеством экивоков, что порой становилось жалко рядовых членов КПРФ. Они ведь ждали от своего «вождя» разоблачительную речь, а тут такое…

Обратимся хотя бы к началу речи Зюганова. Запоминается, как известно, начало и конец:

«Пока мы радовались тому, как наши мастера футбола забивают голы соперникам, правительство Медведева решило забить гол сразу всей стране, каждому гражданину. Одновременно забили два гола президенту. Сначала подняли на пять рублей цены на бензин и солярку. И это немедленно сказалось на ценах на другие товары и услуги. Потом на два процента подняли НДС».

Вот к чему это сказано? Зюганов решил пожалеть Путина, которому не будет хватать президентской зарплаты на прежний уровень жизни? Не сможет заправить дешевым бензином свой президентский кортеж? Бедный президент! Прямо как Акинфеев в игре с Уругваем!

Продолжение речи: «То, что предлагает правительство, подрывает стабильность и развитие, о которых говорит президент. Впервые в истории Думы вносится закон, против которого выступают 100 процентов моих избирателей и 8-9 из 10 ваших».

Опять эта забота о стабильности и президенте! Но тут обращает на себя внимание фраза о «моих» и «ваших» избирателях. Похоже, Геннадий Андреевич на 75-м году жизни окончательно уверился, что избиратели КПРФ – они именно его, личные избиратели. Которых можно, например, и внуку по наследству передать.

Еще одна буквально кричащая цитата: «Хочу обратиться к «Единой России», которая собирается голосовать за повышение пенсионного возраста: вы своими действиями рушите путинское большинство. Вы рушите его навсегда, рубите сук, на котором сами же сидите».

В принципе верно. Но почему Геннвдий Андреевич так расстраивается? Руководитель оппозиционной парламентской партии возмущается тем, что «Единая Россия» уничтожает путинское большинство! Ну кто так еще заботится о президенте? Прямо как старая, заботливая нянька, лишь немного ворчливая…

И совсем уж замечательное: «Внесение законов такого рода надо сопровождать введением целой серии льгот и поддержек. А выделяемых вами детских пособий в некоторых регионах даже на три подгузника не хватает!»

А вот это уже замечательная оговорка! Показатель того, что в принципе, при выполнении ряда условий, руководство зюгановской партии может быть и не против повышения пенсионного возраста. И они могут войти в положение правительства. Люди-то все ответственные, часто связанные с крупным бизнесом, за стабильность выступают, как было уже не раз сказано. Если власть сможет вместо трех подгузников обеспечить четыре или пять, то позиция Зюганова изменится?

Если серьезно, выступление руководителя вроде бы крупнейшей оппозиционной партии по кричащей общенациональной проблеме должно было стать своего рода манифестом, программой действий по ее решению. Вот оно и стало. Теперь все понимают, что руководство КПРФ играет на стороне президента. Более того, Зюганов со своим окружением боятся лишний раз задеть даже непопулярного премьера. В выступлении его фамилия упоминается один раз. Нам всем ясно дали понять, что на руководство КПРФ надеяться абсолютно бессмысленно. Дымовая завеса из множества правильных слов уже не помогает. Да, наверное, и бессмысленно было на что-то надеяться, учитывая тот факт, что власть перед пенсионной реформой увеличила государственное финансирование КПРФ на целый миллиард рублей. Случайностью это может считать разве что совсем наивный человек.

В движении протеста против пенсионной реформы Зюганов выбрал себе место на обочине. Ну так пусть там и остается.