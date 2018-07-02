У них нет разумных аргументов

На этой неделе в Петрозаводске прошел круглый стол, организованный Общественной палатой Карелии. Тема дискуссии звучала так – «Реформа пенсионной системы России: кто выиграет и кто проиграет?»

Уже с того, как началось это действо, стало понятно, что его главная задача – изобразить одобрение карельской общественностью планируемого повышения пенсионного возраста. Открывая его, управляющим отделением Пенсионного фонда России по РК Николай Левин говорил о «плюсах» пенсионной реформы и лишней тысяче для пенсионеров. Самым примечательным в его выступлении была настойчивая рекомендация, высказанная аж несколько раз, не называть все это «реформой». Ну что тут пожелаешь, данное слово в России слишком знаковое, оно как клеймо. Поэтому использовать его нужно чаще.

Второй представитель власти, Елена Фролова из министерства труда и занятости РК, говоря о рынке труда, заявила, что численность трудоспособного населения Карелии сокращается. Крупные предприятия в Кондопоге, Сегеже, Костомукше и Петрозаводске испытывают постоянную нехватку кадров. Тут она привела в пример, «Карельский окатыш», принадлежащий «Северстали» Мордашова. Ему, дескать, требуются еще рабочие, да вот что-то претендентов мало. На предложение, что пусть Мордашов повышает зарплату своим рабочим, строит жилье, наконец проводит автоматизацию производства, внятного ответа не последовало… Это, конечно, совершенно замечательно, когда представители власти в открытую заявляют, что одна из целей пенсионной реформы – решить проблемы фигуранта верхней части российского списка «Форбс».

Однако дальше все пошло не так как задумывалось. В частности, очень резко против повышения пенсионного возраста с цифрами и фактами выступили представители ФНПР, отраслевых профсоюзных организаций Карелии. Организаторам пришлось даже пожаловаться на «недопустимый» эмоциональный тон обычно мирных и конструктивных карельских профсоюзников. К слову, карельским профсоюзам, как ни странно, протестную акцию в Петрозаводске в центре города не согласовали. Возможно потому, что они хотели собрать до тысячи человек, причем не только жителей столицы, но и привлечь свой актив из районов. И это при том, что местное отделение КПРФ получило разрешение провести митинг на том же самом месте двумя днями позже!

Заслуженный врач Михаил Николаевич Уханов обратил внимание на хитрость демографической статистики, касающейся смертности и возраста «доживания». По его словам, только из-за относительно «молодых» Петрозаводска и Костомукши республика показывает приемлемые для официальной статистики результаты, а вот остальные районы – это зона вымирания. Или, как еще можно это назвать – «зачистки» территории от населения.

На круглом столе присутствовало и несколько депутатов карельского парламента от «Единой России», но несмотря на призывы ведущего, внятно высказать свою позицию по реформе они фактически отказались. Реплики присутствующих о том, что, дескать, нам же интересно услышать ваше личное мнение, как народных избранников, были проигнорированы. Возможно, их нервозность была связана с тем, что на этой неделе в СМИ и соцсети попали итоги поименного голосования в карельском парламенте на обращение против повышения пенсионного возраста. Стараниями единороссов оно, естественно, было провалено. Это вызвало большое возмущение, некоторые местные активисты уже начали «работу с депутатами». Например, в Сортавале Ильгиза Шрайнер и Виталий Рыстов побывали на приеме у депутата Марины Лебедевой. Аудиозапись беседы с депутатом они выложили в соцсетях, где она вызвала довольно много комментариев.

Закрывая круглый стол, председатель Общественной палаты Любовь Кулакова могла только призвать к конструктиву и терпению, так как мол, все равно «мы все понимаем неизбежность пенсионной реформы». Кто такие «мы», почему-то не уточнялось.

Примечательно, что хоть журналистов в зале хватало, ни в одну публикацию официальных СМИ критические выступления большинства присутствующих на круглом столе так и не попали. Фактически это мероприятие показало одно – мобилизованные на поддержку правительства чиновники и прикормленные «общественники» не готовы к дискуссии, у них нет разумных аргументов, поэтому наши доводы они замалчивают, а временами несут полную чушь, если уж называть вещи своими именами…