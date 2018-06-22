Русские, венгры, татары… кто следующий?

Похоже, уровень притеснения национальных меньшинств, проживающих на Украине, которое стало частью государственной политики киевского режима, показался слишком слабым правительству Украины. Запреты на изучение любых национальных языков, кроме украинского, лишение людей других национальностей связей со своей культурой, притеснения по национальному признаку – все это является сегодня украинской реальностью. Но администрация Порошенко твердо решила не останавливаться на достигнутом.

Как известно, за последние месяцы произошел ряд событий, которые пытались выставить как «спонтанные» и «случайные». Совершенно «случайно» фашистские ультрас подожгли венгерский культурный центр, при этом – дважды. После второго поджога выгорел весь первый этаж. Совершенно «спонтанно» случились акции устрашения в Ужгороде, названные почему-то «митингом», на которых в адрес венгров были озвучены угрозы физической расправы и призывы уехать из страны. Такими же «случайными» были объявлены и нападения на венгерских активистов, поджоги их автомобилей и угрозы семьям. Разумеется, одни только эти факты нарушения прав человека вызвали определенную реакцию в обществе. Как отметил известный журналист Андрей Бабицкий, Украина удаляется от Европы, где права меньшинств тщательным образом оберегаются.

«Украина на виду у всего мира идет в направлении прямо противоположном тому, которое она ранее объявила своим политическим курсом. Она удаляется от Европы, где права меньшинств тщательным образом оберегаются. Этим всем Украина даёт миру новые моменты для беспощадной критики нынешнего нацистского режима, — всем тем, кто пытается привлечь внимание к нездоровому положению вещей», — заявил обозреватель.

Однако, власти Украины не стали пресекать все противоправные действия фашистских ультрас против венгров Карпатского Региона. Более того, было принято решение продолжить выдавливать венгров из Украины уже с помощью силовых структур. Давление на активистов со стороны СБУ началось чуть больше года тому назад. 19 мая 2017 года сотрудники СБУ провели обыски у активистов венгерской общины Закарпатья и задержали главу районного совета Йосефа Шина и депутата райсовета Отто Ваша. СБУ подозревает активистов в «сотрудничестве с агрессором и сепаратизме». На самом деле, вся их вина заключалась в том, что Береговский райсовет направил обращение на имя так называемого президента Порошенко с требованием перехода на “договорные отношения” с центральными властями. Также от имени общины были установлены указательные стеллы на венгерском языке на въезде в Береговский и Виноградовский районы. Всего венгерская община установила 4 стеллы на родном языке, сообщают местные СМИ. На стеллах на венгерском написано “Виноградовский район. Венгры приветствуют вас” и “Береговский район. Край венгерского языка”. По мнению украинских властей, говорить на родном языке для национальных меньшинств на Украине – это серьезное преступление.

По словам депутатов Береговского райсовета, обращение к Петру Порошенко было направлено с целью защитить права венгров на Украине, а точнее в местах их компактного проживания в Закарпатье.

На сегодняшний день давление на активистов общественно-политических движений, лидеров национальных общин оказывается постоянно. Власти Украины умышленно закрывают глаза на незаконные методы прямого действия со стороны фашистских банд, а аресты и обыски в домах венгров Закарпатья стали обычным делом.

При этом Европа старается упорно не замечать происходящие процессы, а руководство Венгрии, которое пыталось и пытается защитить этнических венгров, многие из которых имеют и венгерские паспорта, испытывает жесткое давление со стороны Вашингтона.

В результате почти полного отсутствия реакции со стороны Европы и поддержки со стороны США, фашистский режим Украины почувствовал свою полную безнаказанность. И тогда очередь репрессивных действий дошла и до крымских татар. Украинская власть старалась использовать крымских татар в качестве основного аргумента по Крыму. Но большинство крымско-татарского населения приветствовало присоединение Крыма к России. Только несколько продажных функционеров так называемого «меджлиса крымско-татарского народа» сбежали в Киев и постарались выдать свое мнение за мнение всех крымских татар. Но настоящие, народные лидеры крымских татар высказали истинное мнение народа: меджлис не имеет никакого права говорить от имени татар Крыма.

Когда фашистская хунта поняла, что крымские татары стали бесполезны для осуществления их планов, к ним были применены такие же репрессивные меры. С помощью диверсантов начались поджоги домов и офисов татарских лидеров в Крыму. Было организовано нападение на муфтия Крыма, Эмирали Аблаева. К счастью, это дерзкое покушение не увенчалось успехом. А в украинском Херсоне к запугиванию крымско-татарских лидеров и их семей подключились силовые структуры.

9 июня 2018 года «правоохранительными» органами Украины был ограблен дом Сейтумера Ниметуллаева в Новоалексеевке. Под видом обыска из дома вынесли материальные ценности и крупную сумму денег. Сотрудники СБУ, которые проводили обыск, вели себя дерзко, угрожали автоматическим оружием. Очевидцы отмечают, что не сразу признали в них сотрудников силового ведомства, так как их поведение ничем не отличалось от поведения нацистов-ультрас. Этот «обыск» является актом запугивания в чистом виде. С супруги Сейтумена Ниметуллаева взяли «подписку о невыезде». Это говорит о том, что близких людей крымскотатарских лидеров украинские фашисты собираются использовать в качестве заложников. Сейтумер Ниметуллаев переехал в Крым после переворота на Украине в 2014 году. Он является председателем общественной организации «Къырым бирлиги» и Общественного совета крымско-татарского народа, альтернативного запрещенному в России Меджлису. На сегодняшний день «Къырым бирлиги» является самой крупной крымско-татарской общественной организацией Крыма и России. Также подобные мероприятия (обысками данные акты насилия назвать невозможно) были проведены по месту жительства и работы крымских татар, которые являются друзьями и коллегами по работе Сейтумера Ниметуллаева.

Теперь СБУ пытается доказать, что семья Ниметуллаевых занималась «незаконным использованием государственных земель», из-за чего «были нанесены многомиллионные убытки украинскому бюджету и простым гражданам Херсонщины». Об этом сообщает так называемый украинский «Народный патриотический союз». За данной формулировкой скрывается только одна цель – захват собственности семьи Сейтумера Ниметулаева и постепенное выдавливание крымских татар их Херсонской области и других районов Украины. Здесь мы видим полное повторение сценария Закарпатья. У крымских татар есть все поводы для беспокойства. Современная фашистская Украина не терпит несогласных с режимом, как доказали последние громкие политические убийства оппозиционеров и журналистов. Разумеется, ни один крымский татарин не может чувствовать себя в безопасности в стране, где бандитизм и террор сделан средством государственной политики. И если ранее киевская власть проводила политику геноцида только к русским Юго-Восточных областей, то теперь под угрозой геноцида находятся все национальные меньшинства, проживающие на территории Украины. Где гарантия того, что вслед за ВСУ не прибудут танки и местных жителей районов расселения национальных диаспор не начнут расстреливать из пушек и минометов?

В таких условиях особо циничным выглядит членство Украины в Совете ООН по правам человека, поскольку украинская власть не только нарушает основные права и свободы граждан, но и игнорирует рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека.

Украина – страна-террорист. Это очевидно уже всем здравомыслящим людям Европы. Украина готова к масштабному геноциду и террору по отношению к национальным меньшинствам. Сначала весь кошмар террора ощутило на себе русскоязычное население Юго-Восточных областей Украины. Потом пришла очередь Закарпатья: для «усмирения» венгров Петр Порошенко уже отправил туда значительный военный контингент. Теперь, с молчаливого согласия Европы, украинские силовые структуры начали терроризировать крымских татар. Фашистское правительство Украины не остановится на этих актах террора. Существует только один вопрос: кто будет следующим?