Что происходит с рублем и нефтью?

Отечественные чиновники получили новый повод для радости. Начиная с марта цены на нефть устойчиво растут, поднявшись с 64 долларов за баррель сорта Брент до 78 долларов. Разница более чем существенная, а потому правительственные экономисты уже предрекают нам в нынешнем году профицит бюджета. Правда, пока не получается, и бюджет в текущем режиме всё равно оказывается дефицитным, но всё ещё впереди.

Казалось бы, новость в самом деле очень позитивная. И не случайно именно на этом фоне формируется новое правительство, настолько похожее на старое, что впору делать на этой основе головоломку «найди десять отличий». В очередной раз власть имущие укрепились в уверенности, что менять ничего не надо, а если какие-то проблемы у нас и есть, то всё само собой пройдет. Ну, а если и не пройдет, то тоже не страшно. Жили же с этими проблемами раньше, будем жить и впредь.

Однако странным образом рост цен на нефть не сопровождается пропорциональным укреплением рубля. Отчасти это объясняется политикой самих же властей, которым не нужен слишком дорогой рубль. Чем ниже курс, тем больше денег можно извлечь из конвертации нефтедолларов в отечественную валюту. Экспортерам низкий курс рубля выгоден, а что касается остального населения, то как-нибудь перебьются.

Тем не менее слабость рубля имеет и другие причины. Дело в том, что рост цены нефти на мировом рынке связан отчасти с политическими обстоятельствами (очередное обострение отношений между США и Ираном), а отчасти с сокращением поставок. И в том и в другом случае речь идет о ситуации, которая не продлится слишком долго. Конфликт Вашингтона и Тегерана, спровоцированный администрацией Трампа, не столь серьезен, как кажется. И экономические его последствия тоже не будут особенно серьезными — если нефть из Ирана не придет на западные рынки, её купит Китай, причем по более низким ценам.

Гораздо важнее ситуация с сокращением поставок. Саудовская Аравия и другие члены нефтяного картеля ОПЕК смогли восстановить контроль над рынком за счет организованного сокращения производства. Излишки товара удалось убрать с рынка. Отчасти в этом принимала участие и Россия, которая тоже сокращала производство. Именно поэтому рост цен не приводит к столь же резкому росту доходов — нефти продают меньше, чем раньше.

Проблема в том, что слишком быстрый рост цен может привести к обратному для стратегии ОПЕК результату. А именно — к потере контроля над рынком из-за роста повышения производства сланцевой нефти. Дело в том, что массовые поставки сланцевой нефти на экспорт из США становятся прибыльными после того, как достигается порог в 75-80 долларов за баррель. Число работающих в Америке установок уже начало расти. В результате повышение цен приводит к резкому росту числа поставщиков и очередному затовариванию рынка. После чего цены могут снова стихийно упасть.

Политика ОПЕК, таким образом, ориентирована на то, чтобы стараться балансировать на рубеже 80 долларов за баррель, по возможности не выходя за него. Что мы и наблюдаем в течение последних недель. Удастся ли удержаться на этом уровне — вопрос другой. Но ясно, что если цены выскочат за этот предел, вскоре последует новое резкое падение.

Что это значит для России? Всё очень просто. Рубль не растет потому, что доходы от нефти не генерируют экономический рост. Они оказываются даже при нынешнем уровне цен недостаточными, чтобы радикально изменить ситуацию. А если учесть нашу экономическую и управленческую неэффективность, то становится понятно, почему, по оценкам специалистов, 80 долларов за баррель это отнюдь не «хорошая цена», а напротив, минимальный уровень, на котором можно держаться. Об этом экономист Андрей Калганов говорил «Рабкору» ещё несколько лет назад. С тех пор дела пошли ещё хуже. Ресурсы, накопленные в 2000-е годы, и оставшиеся с советского времени, уже полностью исчерпаны. Ясно, что даже на нынешнем уровне нефтяных цен вряд ли удастся обеспечивать одновременно и воспроизводство общества и аппетиты олигархии.

Не удивительно, что в таких обстоятельствах рост цены на нефть не защищает нас от новой волны антисоциальных мер, направленных на то, чтобы решить проблемы власть имущих за счет населения. Олигархи всё же важнее, чем граждане. И это правильно: граждане не сильно протестуют, всё терпят. Олигархи терпеть даже малейших неудобств не готовы, они сразу же давят на правительство. И в отличие от рядовых граждан, делают это энергично, результативно, настойчиво.

Важнейшей из назревающих мер становится пенсионная реформа, суть которой уже очень хорошо известна. Повышая пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, правительство заботится о том, чтобы в течение нескольких лет люди просто перестали выходить на пенсию. Если учесть, что часть пенсионеров за это время, к радости чиновников, умрет, то легко понять какая получится экономия. Правда, после этого системные проблемы снова встанут во весь рост. Но и на сей счет, похоже, есть решение в виде создания новой системы баллов, позволяющих начислять пенсию не всем и не сразу.

Как заметил депутат Государственной Думы Олег Шеин, в 2023 году для того, чтобы выйти на пенсию в положенный срок, нужно будет иметь 26 баллов, для сравнения – в 2018 году необходимо накопить 13,8 балла. «То есть, чтобы просто выйти на пенсию, нужно будет иметь минимум порядка 20 лет официального стажа. (…) Если же у человека такого стажа не будет, уже в 2023 году пенсионный возраст для него будет составлять для мужчин 70 лет, а для женщин – 68 лет» (https://newdaynews.ru/economy/635242.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com).

В общем, если кто-то надеется, что нефть по цене 78-80 долларов за баррель вернет нас в счастливые 2000-е, он ошибается.

Но главное не это, а то, что правительство уже твердо определило свои приоритеты. В стране, где с мнением граждан можно не считаться, нет никаких причин, которые заставили бы власть проявить к нам снисходительность. И чем более законопослушными и лояльными являются россияне, тем хуже будут обстоять дела в нашей стране.

Иллюстрация: dialog.ua