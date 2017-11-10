Зюганов, покиньте капитанский мостик!

Это была худшая новость в день 100-летия Октябрьской революции. Зюганов снова пойдет на президентские выборы. Профессиональный проигравший. Политический мертвец. Главный позор КПРФ с 1993-го года. Сегодня российским левым бессмысленно бороться с путинским режимом, если прежде не будет побеждён Зюганов.

Зюганов струсил в октябре 1993-его, струсил на президентских выборах в 1996-ом (победа была за ним, нужно было лишь ее отстоять), он привык быть трусом. Может ли партия под его руководством добиться каких-либо успехов? Ну, струсить пуще прежнего – единственное, в чем она способна «выйти за собственные рамки».

Громадный аппарат, громадный ресурс, которым является КПРФ до сих пор, здоровые левые силы могли бы использовать, чтобы серьезно побороться с Путиным на очередных его выборах – в марте 2018-го. Разумеется, победы не будет (невозможно переиграть шулера, играя по его правилам). Однако будет нечто более важное – мобилизация народа, который устал от путинского режима со всеми его абрамовичами, ковальчуками, ротенбергами и прочим сечиными.

Сегодня громадный ресурс КПРФ – это ржавый корабль на приколе. Вечном? Зюганов пытается сделать этот прикол вечным. Уже ходят слухи, что после успешного слива президентских выборов-2018 он передаст партию по наследству своему внуку. Своему внуку, Карл! Коммунистическую партию, Карл! Нет ничего удивительного, что главную клоунскую партию России ЛДПР Жириновский передаст по наследству сыну. Это авторский проект Жириновского – главный политический шут. Сын просто унаследует ремесло отца. Но КПРФ – это наследница КПСС, ВКП(б), РСДРП.

Да, понятно, что КПРФ – системная партия. Да, трудно оторвать её от структуры путинского режима, чтобы затем этому режиму противостоять. К тому же не один Зюганов сжимает партию мертвой хваткой, ему помогают другие «политические мертвецы». Но этот отрыв сразу же изменил бы политическую картину в России. Путинский режим до сих пор выигрывает, потому что до сих пор не имел серьезных конкурентов. Всех возможных конкурентов репрессивный аппарат «гасит» в зачатке. Даже идейные командиры донбасского ополчения Мозговой и Дремов были зачищены этими репрессивными органами – потому что становились все популярнее в России и они были внесистемны.

Кстати, по поводу Донбасса. Если бы не мертвая хватка Зюганова, КПРФ могла бы стать во главе нарождающихся народных республик в Луганске и Донецке. Местные жители вполне готовы были к этому. Компартия Украины Симоненко их бросила. КПУ отказалась от своих активистов и сторонников, когда нужно было организовать и возглавить их в борьбе против националистическо-олигархического правительства в Киеве. КПРФ могло бы заменить КПУ – например, в Луганске местные жители морально были готовы к такому повороту событий. Но КПРФ ограничилось отправкой гуманитарной помощи, в некоторых регионах местные партийные отделения координировали отправку добровольцев. На самом-то деле, это была лишь сублимация настоящего дела для гигантской партии.

Сегодня российская госпропаганда на полную катушку занимается украинофобией (кремлевские телеканалы вместо «Порошенко, националисты, олигархи, киевский режим» использует «Украина, украинское правительство, украинцы»). Зеркально режим Порошенко раскручивает русофобию на Украине (хотя в это же время «друг Петя» звонит «другу Вове» и они мило обсуждают что-то). Вы видели, чтобы Зюганов боролся с такими проявлениями ксенофобии? Нет. Правильно, потому что Кремлю украинофобия удобнее антиолигархической повестки.

Официально выдвижение политического мертвеца и профессионального проигравшего должно состояться на съезде партии в декабре. Что сегодня могут сделать адекватные левые России? Не должно быть такого съезда, не должно быть этого официального выдвижения. Надо против «трупного смрада» бороться. Зюганов не является кандидатом от настоящих живых коммунистов. Он – кандидат Путина, администрации президента, чудовищной политической системы, разъедающей Россию.