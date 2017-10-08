Немного о современной цензуре в образовании 

Самое неприятное в цензуре — это её идиотизм. Недавно учебники наряду с другими книгами, издававшимися при поддержке фонда Сороса, попали в число неблагонадежных. Их, естественно, сразу же надо изъять из обращения, чтобы, не дай бог, они не повлияли на незрелые души российского студенчества. Во всяком случае, именно это теперь происходит в библиотеке РГГУ, где они массово списываются (подозреваю, в библиотеках других вузов происходит тоже самое). Конечно, официально списать нужно только учебники, а научную литературу, например монографии, изданные при поддержке созданных всё тем же Соросом организаций, надо просто убрать куда подальше, но их так же списывают, потому что сейфов для массового сокрытия книг не хватает.

При этом заниматься сим важным и духовно полезным делом приходится накануне учебного года, естественно, к вящей радости сотрудников. То, что 20 с лишним лет учебники прекрасно использовались студенчеством, запретителей не смущает, как не смущает и то, что никакого особенного вреда Соросу это не принесет: ну не будет он горевать из-за книг, давно разошедшихся по школам, университетам и библиотекам. Всё происходит по принципу «назло маме отморожу уши», и это, дорогой читатель, наши уши, потому что дети запретителей, скорее всего, будут учиться не здесь, а где-нибудь в Оксфорде-Кембридже-Сорбонне и других чуть менее престижных зарубежных вузах.

Что же попало под запрет? Например, учебник по истории архивного дела Татьяны Хорхординой. Просто интересно, какой именно вред уму юного архивоведа он мог нанести? Специально для людей из министерства образования и работников суда сообщаю: вообще-то Татьяна Иннокентьевна – один из лучших, крупнейших отечественных специалистов по истории архивов и архивного дела. А вот ещё один учебник, за авторством аж двух классиков исторической науки – Татьяны Коржихиной и Александра Сенина: «История российской государственности». Татьяна Петровна занималась историей государства на протяжении всей жизни, её работы выходили ещё в Советском Союзе.

Я не знаю, но кроме чистого, я бы даже сказал, дистиллированного суеверного страха, в этом изъятии и запрещении книг нет больше ничего – никакой прагматической цели. Чем плохи книги? Лишь тем, что к ним прикоснулась нечистая рука Сороса! Он, кстати, родился в Будапеште – надо срочно запретить россиянам посещать этот город, рассадник мирового зла.

Да, уже давно пора переходить на лучшие и новейшие образцы: учебная литература вообще устаревает стремительно. Увы, образцов этих не всегда достаточно. Если бы министерство образования взамен внезапно «запрещенного к служению», то есть к использованию учебника рассылало по вузам и школам что-то на замену – да хоть те же самые книги, тех же самых авторов, только изданные уже без участия ужасного финансиста – это ещё можно было бы хоть как-то понять. Но нет! Требуется просто спрятать, скрыть и если что-то и выдавать, то только особо доверенным людям.

И вообще, господа управленцы, если у вас развивается желание «держать и не пущать», так вы хотя бы ознакомьтесь с тем, что вы конкретно собираетесь «не пущать», а то дозапрещаетесь и изымете из обращения сами себя. Я бы на вашем месте поостерёгся.