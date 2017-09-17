«Мы не хотим цемент на хлеб намазывать»

Почему в Поволжье борются против китайцев и их технологий

Сегодня в Ульяновской области сочетание «китайцы» и «местные чиновники» производит такой же эффект, как сочетание «американцы» и «пятая колонна». Местные жители не ждут ничего хорошего от инициативы ульяновских властей дать землю компании «Аньхой Конч» под производство цемента. Татарский мулла, крестьяне и дачники протестуют против строительства цементного завода возле их домов и леса, где они собирают грибы и ягоды. Палаточный лагерь протестующих возле федеральной трассы уже стал местной достопримечательностью, туда заезжают даже иностранцы, путешествующие по России. Почему ульяновцы боятся цемента, китайцев и волнуются за сохранность своих лесов – в нашем материале.

Со сцены сельского ДК выступает предприниматель армянин, за столом президиума соседствуют местный мулла и депутат Государственной Думы от КПРФ, в зале почти пять сотен местных жителей разного возраста – сидячих мест всем не хватает. Такова атмосфера схода жителей села Подкуровка и окрестных сел и деревень, борющихся против строительства китайского цементного завода. На этом сходе протестующие ожидали, наконец-то, увидеть губернатора Ульяновской области, чтобы он дал однозначные ответы на их вопросы.

За четыре дня до схода председатель правительства области Александр Смекалин публично пообещал, что губернатор или он сам обязательно приедут в сельский ДК, чтобы поговорить с селянами. Жители сел и деревень, общая численность которых почти 5 тысяч человек, в Теренгульском районе Ульяновской области почти два месяца пытаются наладить с властями хоть какой-то диалог, чтобы на их земле не появился гигантский цементный завод. Завод этот планирует строить крупнейший китайский производитель цемента – компания «Аньхой Конч».

Откуда начался цемент в Теренгульском районе

7 августа 2015-го года между правительством Ульяновской области и компанией «Аньхой Конч» было заключено инвестиционное соглашение. Область брала на себя обязанности выделить земли, а китайцы – построить цементный завод на этой земле. Проектная мощность завода: 5 тысяч тонн цемента в сутки, – с перспективой расширения производства до 10 тысяч тонн в сутки.

В качестве территории, где должно появиться производство, власти области выбрали Теренгульский район. Там расположено крупное месторождение мела. Месторождение находится под возвышенностью, которую местные жители именуют Бутыркой. Вокруг Бутырки находятся крупные села Подкуровка, Солдатская Ташла, Ясашная Ташла, Скугареевка и деревушки Коровинка, Лысогорский, Стоговка и Суровка. Населяют их преимущественно русские, татары и чуваши. Сегодня жители этих поселений стали «злоключенными» своей возвышенности, имеющей то же имя, что и знаменитая московская тюрьма.

Местами на склонах Бутырки видны ярко-белые промоины. «Вот наше богатство и наша беда – громадные запасы мела», – показывает мне одну из промоин житель Подкуровки, бывший директор Ульяновского механического завода Наири Чатинян. Он «20 раз перечитывал» инвестиционное соглашение между областью и китайской компанией и довольно детально представляет себе, что должно стать с возвышенностью, близлежащим лесом и полями засеянными подсолнечником. Мел планируется использовать для нужд цементного завода. «В итоге мы увидим вместо возвышенности громадный котлован, – рассказывает Чатинян и показывает на близлежащий лесной массив. – А вот вместо тех сосен будут заводские корпуса».

О том, что возле них должен появиться китайский завод, жители Подкуровки узнали совершенно случайно в июне этого года. Дело в том, что к фермерам, имеющим земельные участки в районе Бутырки, стали наведываться районные чиновники с заявлениями «вы, ребята, землю не обрабатываете, поэтому мы у вас её забираем». Одна из таких фермеров Антонина Брехова случайно узнала, что в сельском ДК 26 июня будет некое собрание с участием областных чиновников. Она пошла на собрание, чтобы обратиться к ним лично по поводу посягательств районных чиновников на её землю.

К своему полному удивлению, она оказалась на публичных слушаниях по поводу перевода 780 гектар Бутырки и окрестного леса из сельскохозяйственного назначения в промышленное. В Подкуровке и близлежащих селах сработал эффект «сарафанного радио». Местные жители очень быстро мобилизовались и прибыли в ДК. «Чиновники этого не ожидали, – говорит житель Скугареевки Виктор Вишняков. – Хотели провернуть тут свое собрание с лояльными жителями, собранными из числа местных чиновников и бюджетников. Оформить его, в качестве публичного слушания, и изменить статус земель, чтобы затем их можно было отдать под строительство цементного завода».

В итоге собравшиеся возмущенные селяне проголосовали против перевода 780 гектар из сельскохозяйственного в промышленное назначение. А власти позже отказались публиковать протокол прошедших не по их сценарию слушаний. С того дня началось бурное противостояние селян и властей.

“Нас не слышат, мы голодаем”

Земли, выбранные под строительство цементного завода, являются одним из экологически чистых районов Ульяновской области. От Подкуровки и Ясашной Ташлы на восток на несколько десятков километров тянется лесной массив, типичный для Поволжья – лиственно-сосновый, стоящий на песчаных почвах. В окрестностях Бутырки бьют около четырех десятков родников. Вода изумительнейшего качества: мел и песок являются отличными природными фильтрами. Её возят в Ульяновск на продажу. Несколько десятков лет существует проект, чтобы делать водозабор для нужд Ульяновска не из Волги, а с водных источников, расположенных в районе Подкуровки. Однако по тем или иным причинам реализация проекта нисколько не приблизилась.

Появление котлована на месте мелового месторождения несет непосредственную угрозу грунтовым водам. Тогда уже о проекте нового водозабора для Ульяновска придется просто забыть. Кроме того, появление цементного завода загрязнит своими выбросами окрестности.

«Нам говорят, производство будет экологически чистым. Таким чистым, что природа у нас станет лучше, чем есть, – смеется местная пенсионерка Наталья Яковлева. – Кто ж им, чиновникам и китайцам, будет верить. У нас есть два примера в области, где цемент производят – в Сенгилее и в Новоульяновске. Там людям дышать нечем, высокий уровень онкологических заболеваний».

И в Сенгилее, и в Новоульяновске заводы принадлежат крупной российской корпорации – «Евроцемент груп». Компания пользуется немецкой технологией производства, однако и она не дает совершенной очистки. И даже несмотря на то, что Сенгилей и Новоульяновск стоят на берегу Волги, местные жители действительно страдают от вредных выбросов производства. Бывают дни, когда одежда, гуляющих по улицам, покрывается серым налетом с заводов.

Для окрестностей Бутырки последствия могут быть еще хуже. Ветер там большую часть времени дует с западного либо юго-западного направления. Выхлопы цементного завода будут осаждаться в Подкуровке, Солдатской Ташле, Скугареевке и особенно в Ясашной Ташле.

Не сумев обращениями и письмами добиться ответа от областных властей, жители окружающих Бутырку сел решили идти на публичный протест. «Голодовка стала нашим методом, чтобы обратить внимание областной администрации на наши требования. Нас чиновник не слышат, мы и голодаем, – говорит житель Подкуровки Эльдар. – 22 августа организовали протестный лагерь и добровольцы начали здесь голодать».

Лагерь голодающих расположен в 20 метрах от трассы А-151, соединяющей федеральные трассы М-7 и М-5. Поток автомобилей на трассе весьма велик: десятки, порой сотни грузовых фур в час проезжают по ней. В качестве крайней мере, если власть так и не прислушается к ним, местные жители пригрозили, что перекроют трассу.

В гости к голодающим наведываются сочувствующие из Ульяновской области, из соседних регионов. Однажды заворачивали к ним путешествующие по России испанцы. Лагерь уже стал местной достопримечательностью – то и дело сигналят проезжающие автомобили, в качестве знака поддержки.

Власть и народ

После 9 дней голодовки, когда у одного из голодавших, пожилого селянина, резко ухудшилось здоровье, протестующие решили несколько изменить формат. Голодать стали по очереди: несколько дней в лагере голодает одна группа добровольцев, затем её сменяет другая. Так же делегация из нескольких активистов направилась в Ульяновск, чтобы в областной администрации добиться встречи с губернатором Сергеем Морозовым.

Вместо губернатора в администрации селян встретили бойцы Росгвардии. «Ясно было, что Росгвардия не очень хочет применять к нам силовые методы, – говорит активист, побывавшей на той встрече Андрей Ушанов. – К тому же среди нас были пожилые люди». Из дверей все-таки появился председатель областного правительства Александр Смекалин. Он пообещал, что губернатор или он лично прибудет на ближайший сход сельских жителей, чтобы пообщаться с возмущенными жителями.

Сход состоялся 2 сентября в здание дома культуры в Подкуровке. Селян проинформировали, что Сергей Морозов, якобы, уехал в Китай на саммит стран БРИКС (как выяснилось позже, он находился в Ульяновске в тот день и принимал участие в публичных мероприятиях). Но неясно было приедет ли Смекалин. В назначенное время он не появился, жители начали обсуждать насущную проблему строительства завода. В зале, помимо представителей областной власти, так и не появились ни один из поселковых депутатов, ни один из районных депутатов, не прибыл глава Теренгульского района Владимир Дергунов, хотя его дача расположена как раз на окраине Подкуровки. Из депутатов Законодательного собрания области приехал лишь депутат от КПРФ, так же приехал депутат от КПРФ в Государственной Думе Алексей Куринный. Куринный с самого начала протеста против строительства китайского цементного завода присоединился к селянам. Он лично доставлял почти четыре тысячи подписей местных жителей, требующих не допускать строительство цементного завода, в канцелярию администрации президента России.

Вместо представителей областной администрации на сцене все-таки появился депутат от «Единой России» в областном парламенте Виктор Антипов. Он рассказал, что, якобы, сделка о строительстве завода стала результатом соглашения, подписанного на более высоком уровне – между администрацией Поволжского федерального округа и китайской провинцией Аньхой. Когда он решился предложить затихшим во время его объяснений жителям прекратить голодовку, его тут же стали освистывать и требовать, чтобы он покинул сцену. На смену депутату от «Единой России» в зале появились провокаторы – с десяток ребят типичной гоповской наружности, самый голосистый из них был одет в новый спортивный костюм с крупной надписью RUSSIA. Они пытались перебивать выступавшего Куринного. Но активисты очень грамотно выдавили их из зала. К делу подключилась, наконец-то, и полиция, которая задержала провокаторов.

По итогам собрания обеспокоенные жители оформили свой сход, как официальное мероприятие, где проголосовали против строительства цементного производства и перевода леса, который областные власти предлагают заменить заводом, в особо охраняемую территорию, чтобы там не проводилось вообще никакого строительства.

“Пенсионеры” протеста

Одним из главных упреков провластных региональных СМИ в отношении участников протестного лагеря в Теренгульском районе стало то, что это «пенсионеры», что это очень узкая социальная группа, которая «не заботится о будущем района». В погожий выходной день утром я действительно обнаружил в протестном лагере, преимущественно, людей пенсионного возраста. «А что вы хотели, – объясняет пенсионерка Наталья Яковлева, – кто же будет урожай собирать? Работать кому? Наша молодежь собирается ближе к вечеру».

Ближе к вечеру действительно удается встретиться с главным активом протеста. Это полтора десятка человек, возраст которых определить, как пенсионный очень трудно. Вечером протестный лагерь превращается в «главную заваленку» всех окрестных сел. Тут собираются, чтобы поговорить, попить чай, поиграть на гитаре – протест дал возможность селянам проводить коллективно досуг.

Одним из основных «двигателей» общественного движения является мулла подкуровской мечети Хамза Саликов. Человек, разговаривающий нараспев и держащий под мышкой плакат, на котором по-русски и по-татарски написано «За добрый нрав! За чистоту души! За чистую природу!». Его уважают люди вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности. Один из участников голодовки, пенсионер Александр Сергеевич так емко охарактеризовал муллу Хамзу: «Как русский человек, должен сказать, что у нас отличный мулла».

В самом начале к возмущенным селянам присоединился и православный священник Подкуровки отец Александр. Провел службу «за защиту земли русской». Но после того, по слухам, его одернули из Ульяновской епархии. С тех пор отец Александр не появляется на протестных мероприятиях.

А вот муллу Хамзу, наоборот, духовное управление мусульман Ульяновской области поддержало и благословило на общественную деятельность вместе с селянами. Теперь он на каждое мероприятие приходит со своим плакатом, который, как говорит мулла, рисовал «из самой глубины сердца».

Другой двигатель – местный житель, но уроженец Казахстана Виктор Вишняков, которому до пенсии еще очень и очень далеко. То он руководит задержанием провокаторов, то организует подсчет голосов во время схода, то вдруг узнает, что якобы возле Бутырки появилась китайская строительная техника. Вместе с ним садимся во внедорожник, чтобы проверить информацию по поводу китайской техники. На означенном участке никого не находим. «Атмосфера нервная, адекватной информации от властей нет, провокаторы часто появляются, поэтому возникают такие коллизии», – поясняет Виктор.

“Сказочный” посёлок

На восточной окраине Подкуровки, на склоне, окруженном сосновым лесом, расположен поселок Леоновский, где построили себе дома многие представители элиты Ульяновской области. У местных жителей за вычурность архитектуры поселок получил прозвище «Сказочного». Год назад там была дача, которая принадлежала родственникам Сергея Морозова. Но позже её продали новым владельцам. Однако по-прежнему среди жителей «Сказочного» можно увидеть председателя Законодательного собрания области Анатолия Бакаева, главного областного прокурора Сергея Хуртина и других ключевых чиновников региона.

«Имидж», – отвечает Алексей Куринный на мой вопрос: почему губернатор плюет даже на здоровье своих ближайших соратников, чтобы только добиться строительства китайского цементного завода? «Это крупный имиджевый проект для Морозова. Дружба с Китаем, в регионе заработает одно из крупнейших китайских госпредприятий. Статус Морозова, как он, наверное, полагает, должен вырасти в глазах федеральных чиновников, – объясняет Куринный. – И теперь губернатор не может сдать назад, сказать «стоп, ребят я ошибся, с жителями не посоветовался, а они против». Поэтому власти ведут себя столь нагло и совершенно игнорируют протест».

Власти, в качестве компенсации, обещают, что на заводе смогут трудоустроиться порядка 400 местных жителей. Однако в инвестиционном соглашении не прописано, сколько именно рабочих мест создаст завод. Более того, сосем недавно на одном из ульяновских сайтов занятости «Аньхой Конч» разместило объявление о приеме на работу руководящего звена будущего предприятия и переводчиков, всего 31 вакансия (хотя даже по проекту завод появится не раньше, чем через 3 года). Главным требованием для трудоустройства является знание китайского языка и опыт работы с китайскими организациями. Никто из жителей сел, попадающих в зону возможного цементного загрязнения, не обладает подобными навыками.

«Мы будем работать на заводе только дворниками либо грузчиками. – уверен житель Подкуровки Эльдар. – Нет, такой завод нам не нужен. Я сам проработал год на цемзаводе в Сенгилее и знаю, что такое производство цемента, какой от него вред. Мы не хотим цемент, который будет разлетаться по всем окрестностям, на хлеб намазывать. Мы лучше будем собирать в своих лесах землянику, на своих полях – иван-чай и продавать их. Зато наши дети и внуки будут расти здоровыми».

Неравнодушная девушка из Ульяновска Анастасия, приехавшая поддержать голодающих, рассуждает: «По государственным телеканалам постоянно говорят про угрозу от американцев и «пятой колонны» для России, что они хотят разрушить нашу страну, довести дело до гражданского конфликта. А у нас в Ульяновской области сейчас получается, что «американцы» и «пятая колонна» – это китайцы и местные чиновники. Они пытаются угробить наш регион».

Протестующие намерены и дальше поддерживать свой лагерь возле автотрассы. Каждую субботу планируют собирать сходы в доме культуры в Подкуровке. И в ближайшее время готовятся провести митинг уже в Ульяновске, напротив областной администрации. Пока администрация и компания «Аньхой Конч» не откажутся от планов по строительству цементного завода, селяне не намерены успокаиваться.

Позиция власти

Мы честно пытались узнать позицию властей Ульяновской области и Теренгульского района по поводу протестов местных жителей и китайского цементного завода. Но чиновники оказывались поразительно неуловимыми. Разумеется, их неуловимость была связана с их активной работой «во благо родного края».

Глава Теренгульского района Владимир Дергунов отсутствовал на рабочем месте по причине того, что советовался о чем-то в областной администрации. По крайней мере, так говорили в его приемной. А несколько дней спустя губернатор Сергей Морозов и вовсе снял Дергунова с поста главы. В районе в настоящий момент введено внешнее управление областной администрации.

По словам же его земляков, он стал избегать общения с ними, когда началась общественная компания против цементного завода. Дом Владимира Дергунова находится как раз в том самом «Сказочном» поселке. В былые спокойные времена он регулярно выходил вечером на улицу, чтобы выгулять свою собаку. Автомобиль оставлял напротив своего дома. Когда же начала развиваться история с протестом против китайского завода, глава района перестал гулять с собакой, автомобиль стал ставить исключительно в своем гараже. А от селян порой даже убегать – можно предположить, что государственная надобность принуждала его к этому.

В пресс-службе областной администрации «крайним» сделали председателя правительства Александра Смекалина. Предложили все вопросы направить к нему. Чтобы встретиться лично с журналистами, у Александра Александровича оказался «слишком плотный график». Его пресс-секретарь Ксения Сидорова предложила отправить вопросы по поводу протестов и завода на электронную почту. Где-то там, в недрах виртуального пространства они и лежат, тоскуют без ответов главы ульяновского правительства.