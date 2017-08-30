Хочешь режь, а хочешь клюй

Если чайка стала символом Московского Художественного Театра, то отныне баклан может стать эмблемой легендарной «Зенит-Арены», самого уникального стадиона в мире, в славе которого меркнут бразильская «Маракана», английский «Уэмбли» и испанский «Сантъяго Бернабеу».

На поле нашего стадиона еще не прошли великие игры, но на нем уже взросли рекордные цены, превысившие бюджеты многих не совсем развитых стран.

Первое сообщение о строительстве новой арены на месте стадиона им. Кирова (убийство которого дало старт патриотическому движению за чистоту рук), появилось более 12 лет назад. Её приблизительная смета была вполне гуманной, речь шла о $ 150 млн, а вместимость планировалась довольно скромная – 50 000 зрителей. Стадион обещали открыть через 2 года.

Потом начали меняться проект, подрядчики, заказчики, курсы валют и орнитологическая обстановка в городе. По этим, вполне объективным причинам (поэт писал – «но север вреден для меня» – и для спорта, видимо, тоже), в России был установлен новый рекорд долгостроя. И сметы.

Стадион принял первых зрителей только в этом году, съев 47,1 миллиарда рублей из городской казны. Но даже эта космическая сумма оказалась не конечной: крыша красавца-стадиона стала… протекать, и сегодня ей срочно требуется ремонт, который, естественно, «вымоет» из городской казны еще несколько миллионов. Или миллиардов?

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин со знанием дела объяснил это так: «Крыша выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки».

Иначе говоря, сооружение было защищено от урагана, града и даже налета вражеской авиации, но против бакланов, вылупившихся в гнезде революции и подлинной демократии, не устояла. (Да и как наша великая страна могла бы противостоять этим хищным клювам?).

Орнитологи, конечно, пришли в недоумение. Как так, – удивились они, – бакланы гнездятся на островах центральной части Финского залива, а в город могут залетать только единичные особи? И у них не стальной клюв, чтобы пробить сверхпрочную крышу.

Но, орнитологи (ученые у нас сама наивность!) никак не могут понять, что речь идет не о крыше стадиона, а о бюджете, дырку в котором может просверлить своим клювиком любой мало-мальски опытный питерский чиновник. Или имелась в виду «крыша» вообще в другом понимании? Ведь наши администраторы по большей части вышли из органов и группировок, где этому слову придают совершенно иной смысл?

Они беспощадно умны. И кто будет жалеть денег на питерский стадион, на котором пройдет полуфинальный матч чемпионата мира по футболу! Вспомним Олимпиаду в Сочи! А теперь нам все могут испортить какие-то бакланы? Да, противобакланная оборона страны потребует колоссальных капиталовложений (как прежде – свиной грипп). Но мы знаем на что идем. И бакланы тоже.

Интернет мгновенно отреагировал на версию Албина: «Бакланы, живущие в Санкт-Петербурге, питаются крышами новых стадионов и сидят в кресле вице-губернатора»! Конечно, шутки провинциальные (питерские). Разве не известно, что бакланы сидят у нас на всех высоких должностях? (Не считая, конечно, самых главных, где сидят птицы покрупнее). В Москве, например, плиточная защита от бакланов скоро догонит бюджет питерского стадиона. Плюс наши бульвары поедает олений мох, – удивительно заразная штука, кстати.

По информации газеты «Ведомости», расходы на благоустройство московских парков и природных зон отдыха в том же 2017 году составляют 50 млрд руб. и превышают бюджет любого российского города-миллионника, за исключением – Петербурга. Но там из казны питается «Зенит-Арена»… Только на подсветку (!) деревьев и газонов в 2017 г. из городской казны столицы ушло 6 млрд рублей… Зато светлее стало на душе у многих чиновников!

Бакланы – это новые КРЫЛЬЯ РОДИНЫ. Птицы для России более символичны, чем серп и молот, которыми, как известно, сколько ни «режь и куй», а всё равно получишь мало. Но с образами мы несколько переборщили. Например, чайка, известная в мире, как королева помоек, стала у нас символом чистоты. Голубь, склонный к каннибализу, превратился в птицу мира. Совсем неэротический пернатый аист, обрел статус, сделавший его символом небезопасного секса. Гордый стерх ныне уже вип-персона, особо приближенная к трону. Отныне свой имидж, обрел и гордый баклан, ставший оберегом всех расхитителей капиталистической собственности.

P.S. Информация к размышлению: великолепный олимпийский стадион «Альянц Арена» в Мюнхене (вместимость 75 000 зрителей) сумел как-то обойтись без бакланов. Строительство арены началось осенью 2002 года. В конце 2005 строительные работы завершились. Затраты на постройку стадиона составили около 286 миллионов евро. Общая стоимость составила 340 миллионов. Не умеют эти немцы строить!