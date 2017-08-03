В Молдавии назначили дату “Майдана”

Либеральная оппозиция республики призывает граждан выйти на улицы Кишинёва

30 июля в Кишинёве состоялся многотысячный митинг против изменения избирательного законодательства Молдавии. Основными «моторами» протеста стала проевропейская либеральная оппозиция. Оппозиция критикует как антироссийскую правящую Демократическую партию и её лидера Владимира Плахотнюка, так и пророссийского президента-популиста Игоря Додона. Ситуация в республике в настоящее время вполне располагает к смене режима. Однако следствием молдавского либерального «Майдана» может стать гражданский конфликт.

Нелетняя прогулка

Количество протестующих, собравшихся в Кишинёве на оппозиционный митинг, удивило многих местных политиков и журналистов. Вроде бы лето – основная масса молдован далека от политической жизни: кто на заработках заграницей, кто занят своим сельским хозяйством, а кто и на отдыхе – кому как средства позволяют. Численность протестующих оценивается в 8-15 тысяч человек. Для 3-миллионной республики численность очень серьезная. Последний митинг либеральной оппозиции совместно с левой пророссийской «Нашей партией» неделей раньше собрал не более 700 участков.

Причина протеста – изменение избирательной системы страны. Оппозиция – и либералы, и левые – уверена, что новая избирательная система даст возможность победить на ближайших парламентских выборах Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка. Плахотнюк – самый влиятельный олигарх в стране, де-факто реальный правитель. Но так как он придерживается ориентации на Евросоюз и США, то старается поддерживать видимость буржуазной демократии. То есть все-таки легализация его власти через всеобщие выборы ему нужна.

В Молдавии, напомню, действует парламентская форма правления. Партия, получившая большинство, формирует правительство. Президент Игорь Додон, позиционирующий себя, в качестве пророссийского политика, хотя и имеет формально некоторые инструменты влияния на процессы в Молдавии, ими не пользуется. Вся его деятельность сводится к фотографиям с лидерами других государств и периодической критике правительства, выступившего с очередной антироссийской инициативой.

Тем не менее, 21 июля именно ДПМ и Партия социалистов (ПСРМ), которую возглавляет Додон, совместно проголосовали за новую избирательную систему. 74 депутата от этих партий проголосовали «за» (всего молдавский парламент насчитывает 101 депутата). Лишь двое представителей ПСРМ отказались следовать «партийной линии». Поэтому ближайшие выборы, они пройдут в 2018-ом году, будут проводиться по смешанной системе – половина депутатов будет избираться по одномандантным округам, половина пройдет в парламент по партийным спискам. Оппозиция уверена, что это позволит ДПМ и дальше удерживать власть. Именно фактор одномандатных округов даст возможность партии Плахотнюка, самой непопулярной в Молдавии из партий, набрать большинство. По крайней мере, подобная технология была «обкатана» уже на выборах в автономии Гагаузия, где в итоге ДПМ стала правящей.

Поэтому основным лозунгом протестующих в Молдавии стал: «Долой Плаходона!» (производное от Плахотнюк и Додон). Лидерами протеста 30 июля стали два либеральных, ориентированных на ЕС политика: Андрей Нэстасе, глава «Платформы DA» и Майя Санду, глава партии «Действие и солидарность». Хотя среди молдавских оппозиционеров звучат разумные предложения выступать против «режима Плаходона» без партийной символики и каких либо геополитических лозунгов (например, во время митинга 21-го июля так и было), сторонники Нэстасе и Санду пришли с флагами Евросоюза.

Русофобия или Плаходон

Пока российский МИД молчал, из Евросоюза и США последовала реакция на смену избирательной системы в Молдавии. И европейцы, и американцы её раскритиковали. Однако, правительство Плахотнюка, пытаясь оправдать свое правление яростной антироссийской политикой, тут же занялось «борьбой с русскими танками на Днестре». Одно за другим последовали публичные заявления самого Плахотнюка по поводу необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Причем, он напрямую обратился к США и ЕС за помощью в этом вопросе. Молдавское правительство отказалось участвовать в праздновании 25-летнего юбилея миротворческой миссии на берегах Днестра. Российские делегации, прибывшие на празднование в аэропорт Кишинёва (у Приднестовья нет своего действующего аэропорта, поэтому туда попадают через кишиневский аэропорт), были развернуты обратно в Москву. Хотя, если честно, этих делегатов и не очень-то жаль: представители «Единой России», какие-то скоморохи, выдающие себя за родственников царя Николая Второго, и прочая прокремлевская публика. Апофеозом стал отказ Румынии (в Молдавии никто не сомневается, что это было сделано по просьбе правящего молдавского режима) пропускать через свое воздушное пространство самолет, на котором летел российский вице-премьер, спецпредставитель президента России в Приднестровье Дмитрий Рогозин. Как и полагается в лучших традициях современной российской дипломатии, российские политики отреагировали на поведение молдавских властей гневными постами в социальных сетях и не менее гневными заявлениями в прокремлевских медиа. Тем и ограничились.

Надо заметить, что антироссийская политика Молдавии обострилась после того, как в Кишинёв сбежал бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук. В конце июня он тайно переплыл вместе с женой с приднестровского берега Днестра на молдавский. В Кишинёве получил убежище. По данным молдавских медиа, Шевчук согласился дать правоохранительным органам Молдавии показания в обмен на гарантии безопасности. О чем именно рассказал Шевчук, остается загадкой. Возможно, раскрыл коррупционные схемы в Приднестровье, в которых участвуют российские функционеры. Поэтому Плахотнюк позволяет себе столь дерзкие выпады в адрес России – опять же это лишь догадки, но они следуют из логики событий.

То, что в итоге под давлением молдавского правительства Кремль может согласиться на вывод военных из Приднестровья, я лично не сомневаюсь. В Кремле вряд ли есть адекватные люди, способные проанализировать, к каким печальным последствиям приведет вывод российских миротворцев. Да и вряд ли подобные вещи действительно волнуют нынешних кремлевских обитателей. А Плахотнюк представит вывод российских миротворцев, как «грандиозную победу над русскими танками» в глазах Запада. И это будет очень весомое оправдание его правления в Молдавии.

Как бы там ни было, на фоне резкой антироссийской деятельности правительства Молдавии либеральная оппозиция резво взялась за борьбу с правящим режимом. 30 июля Нэстасе и Санду объявили, что следующий митинг против «Плаходона» пройдет в конце августа. А 17-го сентября либералы-оппозиционеры намерены провести уличный совет Великого национального собрания, и призывают всех неравнодушных честных граждан прийти на акцию. Велика вероятность, что в этот день начнется молдавский «Майдан». Задача местных левых не оказаться на обочине протеста. Иначе, очевидно, Санду и Нэстасе будут навязывать антироссийскую, прозападную повестку, что в условиях нынешней Молдавии может привести к гражданскому конфликту.