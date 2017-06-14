Реванш Педро Санчеса

Испанская политизированная общественность внимательно следила за ходом прямых выборов Генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), состоявшихся 21 мая. Голосование закончилось победой Педро Санчеса, что было «на ура» воспринято левосоциал-демократическими кругами во всей Европе.

Тем, кто следит за эволюцией испанской социал-демократии, не может не броситься в глаза одно противоречие: с одной стороны, как верно отмечает историк Педро Гонсалес де Молина, «социалисты дали урок демократии другим левым, проведя прямые выборы руководителя на фоне не только борьбы конкретных людей, но и каждодневных встреч с активистами, поездок кандидатов по стране, их выступлений в масс-медиа и телевизионных дебатов».

С другой, имеет место громадный вес партийной бюрократии, «элиты», которую в Испании несколько насмешливо называют «социалистическими баронами». Именно эта «партноменклатура» и добилась на стыке сентября и октября прошлого года отстранения Педро Санчеса с поста Генерального секретаря, после того как Федеральный комитет партии выразил ему вотум недоверия.

Случаи с лидерством в британской Лейбористской партии Джереми Корбина и выдвижением от французских социалистов кандидатом в президенты Бенуа Амона очень наглядно демонстрируют, как социал-либеральные круги и правосоциал-демократическая партбюрократия «привечают» левосоциалистических политиков, оказавшихся вдруг наверху. Ситуация в испанской соцпартии выглядит на данном фоне ещё более рельефно.

Педро Санчес, 44-летний профессор экономики, обычный депутат Генеральных кортесов, никогда не принадлежавший к кругу «социалистических баронов», был неожиданно для многих наблюдателей избран Генеральным секретарём партии в 2014 г.

И сразу же в своём настрое на демократизацию партии и обновление её тактики столкнулся с противодействием со стороны её правых сил.

Когда прошлой осенью он во многом под влиянием левого крыла партии пришёл к выводу, что необходимо пойти на союз с радикальной левой коалицией «Объединённый Подемос» и принять поддержку баскских и каталонских националистов, это сильно не понравилось пресловутым «баронам» (секретарям организаций ИСРП в автономных сообществах и главам исполнительной власти этих сообществ), устроившим при поддержке бывшего лидера ИСРП Фелиппе Гонсалеса внутрипартийный переворот.

Но приход «к власти» в партии временного руководства во главе с лидером астурийских социалистов Хавьером Фернандесом оказался лишь временной интермедией. Партийные активисты и целые местные организации взбунтовались и потребовали новых досрочных выборов генсека – перед намеченным на июнь очередным съездом ИСРП. В ситуации, когда, по опросам общественного мнения, рейтинг партии на общеиспанском уровне опустился на третье место (уступая не только правящей Народной партии, НП, но и «Объединённому Подемос») «верхи» были вынуждены пойти на новые прямые выборы.

Естественно, при этом использовался «административный ресурс». Ведь не менее 12 партийных федераций в автономных сообществах находятся под руководством открытых противников П. Санчеса. Против него работали ведущие, в том числе левоцентристские газеты и журналы. В парламентской фракции, равно как в Федеральном комитете большинство принадлежит оппонентам Санчеса. И всё-таки Педро Санчес решился вновь бросить перчатку партноменклатуре.

Интересно, что на этот раз все тенденции испанского социализма были представлены в конкуренции за пост Генерального секретаря. П. Санчес получил поддержку левого течения партии («Социалистическая левая»), активисты которого во всех сообществах составили костяк его предвыборного штаба. Его поддержали также входящие в партию профсоюзные активисты, в особенности из Всеобщего союза трудящихся – профсоюза, исторически связанного с ИСРП. Партийный центр представил Пачи Лопес. Этот политик 12 лет возглавлял организацию ИСРП в Стране Басков, с 2009-2012 гг. руководил автономным сообществом в этом регионе, а в первой половине 2016 г. работал в качестве председателя Конгресса депутатов испанского парламента. Правые в ИСРП сделали ставку на «баронессу» – президента Андалусии Сусану Диас. Это на неё прежде всего работал «админресурс», ведь именно в андалусском сообществе у социалистов самые сильные и хорошо организованные партийные ячейки.

Но в итоге на прямых выборах победил именно П. Санчес. За него 21 мая отдали голоса 50,2% партийцев, за С. Диас – 39,9%, а за П. Лопеса – 9,9%.

Эксперты справедливо отмечают, что на сей раз речь шла не только о персоналиях. Как справедливо считает представитель «Подемос», профессор политологии Хайме Пастор, «в центре выборов была различная стратегия альянсов, защищаемая тремя кандидатами». Да, сегодня ИСРП заметно ослабла по сравнению с временами даже десятилетней давности, когда партию поддерживали свыше 40% избирателей. На последних парламентских выборах летом 2016 г. за список социалистов отдали голоса 22,7% избирателей. ИСРП с 85 мандатами в 350-местном Конгрессе депутатов сохранила статус второй партии королевства, но в любом случае, чтобы надеяться руководить страной, социалистам нужны партнёры.

Если Диас и её команда, судя по всему, были настроены и дальше продолжать курс на поддержку правительства меньшинства консерватора Мариано Рахоя (а «духовный гуру» Диас Ф. Гонсалес открыто говорит о том, что и Испании возможна комбинация «большой коалиции» с участием Народной партии, НП и ИСРП), а П. Лопес, хоть и предлагал социалистам больше ориентироваться на собственные силы, но не скрывал возможности союза на федеральном уровне с социал-либералами из «Сьюдаданос», П. Санчес при поддержке левых в ИСРП взяли иной курс.

Уже когда прошлой осенью П. Санчес был отрешён от своей должности, в многочисленных статьях, интервью и выступлениях он призвал к борьбе за образование в Испании «прогрессивного и левого большинства».

Как следствие, левые в ИСРП выступают за более тесное сотрудничество с другими силами левого фланга, в первую очередь с «Подемос» и его региональными союзниками и с возглавляемыми коммунистами «Объединёнными левыми». На сегодня в парламенте нет левого большинства, но если на фоне коррупционного скандала, остриё которого направлено против лидеров НП М. Рахоя и министра обороны Марии Долорес де Коспидаль, удастся отправить Совет министров в отставку и таким образом спровоцировать досрочные парламентские выборы, перспектива формирования прогрессивного большинства в южноевропейском королевстве представляется вполне реалистичной. И если временное руководство ИСРП и слышать о подобном сценарии не желало, новоизбранный генсеком П. Санчес вполне мог бы стать на этот путь.

В середине июня пройдёт XXXIX съезд ИСРП. Безусловно, правосоциалистическая часть партии не сложит после голосования 21 мая оружия. Для социалистических «баронов» и преданных им местных секретарей парторганизаций разного уровня не так уж важен сам П. Санчес как таковой. Как и в случае с Б. Амоном во Франции и Д. Корбином в Британии, им более не по нутру ситуация, когда они оказались, так сказать, «вне игры» и принимать важнейшие партийные решения могут и без них.

ИСРП, являющаяся одной из старейших социал-демократических партий в мире (она действует с 1979 г.!) оказалась в весьма непростом положении. Партия, по сути дела, разделена. Но она всё ещё сохраняет свою специфику и демократическое внутреннее устройство. Как говорил мне в начале этого года один из сотрудников её аппарата Даниэль Ятес Деус, «перед любым Генеральным секретарем, кто б им ни был избран, будет стоять одинаково противоречивая и сложнейшая задача – вернуть под знамёна ИСРП избирателей, убежавших от партии кто к «Подемос», кто к «Сьюдаданос». При этом ИСРП потеряла монопольные позиции внутри испанского левого движения, о гегемонии соцпартии в нём говорить уже точно не приходится.

Испанские социалисты сделали явный и ясный выбор в пользу более чёткой социалистической политики. Одновременно они вновь показали, что левая социал-демократия в Европе не только жива, но и ещё вполне может бороться в больших партиях за лидерство. А вот конвертируется ли этот успех в политический прорыв, можно будет со всей определённостью сказать лишь через некоторое время.