Николас Мадуро подписывает себе смертный приговор

Ситуация в Венесуэле накаляется с каждым днем все сильнее. Противостояние практически не оставляет шансов на примирение враждующих сторон.

Правящая клика Николаса Мадуро сочетает правовую эквилибристику и силу в последней надежде остановить стихию огромного большинства венесуэльского народа. Или, говоря в двух словах, «верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому!» Сказано просто и ясно!

Как говорит председатель Комиссии по внешней политике венесуэльского Конгресса Депутатов Хосе Рамон Меркадо Эрнандес:

«Николас Мадуро – единственный президент в мире, который совершил две попытки автопереворота и провалился оба раза!».

Политик имеет в виду попытку непризнания результатов парламентских выборов прошлого года и созыв новой Национальной Ассамблеи, которая вытеснит оппозиционную, созданную в результате этих выборов. Однако генеральный прокурор Лусия Ортега Диас уже объявила, что подобный акт будет нарушением Конституции от 1999 г. «Это Конституция Чавеса! Она неприкосновенна!» Сеньора прокурор причисляет себя к настоящим боливарианцам – последователям команданте Уго Чавеса, которые уже давно не могут терпеть волюнтаризма Николаса Мадуро и его безграмотных политических решений. Они – результат прежде всего нехватки системного образования в молодости. В этом отношении Лусия Ортега Диас сильно отличается от членов Верховного суда, превратившихся в послушных исполнителей его воли.

Гибель молодежного лидера Армандо Канисалеса от взрыва самодельной бомбы, брошенной во время студенческого собрания, стала последней каплей, и огромное большинство венесуэльской молодежи перешло в лагерь оппозиции. Неслучайно среди 200 политических заключенных в Венесуэле большинство – студенты (на втором месте военные).

Все мировые телеканалы без перерыва показывают поминки по этому и другим молодым людям, погибшим в стычках с венесуэльскими органами правопорядка.

По выражениям лиц близких становится понятно, что дни боливарианцев у власти сочтены.

Если, конечно, они не смогут безнаказанно употребить всю мощь национальной армии и репрессивного аппарата.

Ясно, что когда любой из политиков теряет поддержку молодежи, он рано или поздно уходит. По этой же причине оппозиционный лидер Леопольдо Лопес уже демонстрирует очень уверенное поведение в тюремной камере. Телевидение показывает, что он в отличной форме. Он опроверг информацию о своей смерти и готовится к возвращению в большую политику сразу после освобождения. Его супруга Лилиан Тинтори постоянно ездит по испаноязычным странам, где правят право-центристы. Они её встречают триумфально и оказывают полную политическую поддержку. Выделяют также и материальные средства для свержения Мадуро и восхождения Лопеса.. Речь идет прежде всего об Испании, Аргентине, Перу, Колумбии и даже Чили.

Его отец Леопольдо Лопес-старший воспользовался своим присутствием на Международном форуме предпринимателей в Мадриде и запросил не только экономическую помощь для оппозиции: он призвал офицеров армии, «у которых остались остатки чести и достоинства», взять судьбу страны в свои руки и прекратить страдания венесуэльского народа. Нет сомнений, что его коллеги на форуме выделили немалые суммы для оппозиции с целью потом их многократно приумножить после скорого прихода Леопольдо Лопеса к власти в Каракасе.

По свидетельствам беглых офицеров, которых показывают мировые испано- и англоязычные телеканалы, «в армии Венесуэлы уже давно царит жесткое взаимное противопоставление, которое в любой момент может обернуться большим кровопролитием».

Пока независимые источники говорят более чем о 40 погибших и 2000 задержанных.

Видимо, не без влияния Лопеса-старшего произошел инцидент с «взятием в заложники» служителей венесуэльского посольства в испанской столице. Оно стало поводом для министра иностранных дел Венесуэлы Дельси Родригес потребовать у властей Испании «гарантии безопасности для наших дипломатов» и взывать к «соблюдению Венской конвенции». Посол Марио Исеа сообщил в интервью венесуэльскому телевидению VTV, что «группа реакционеров взяла его и еще сотню людей в заложники и заблокировала выход из Культурного центра Венесуэлы в Мадриде, где в этот момент проходило мероприятие «Комитета жертв» венесуэльской оппозиции. Вечером 11 мая 200 манифестантов заблокировали выход из здания, принадлежащего посольству Венесуэлы, и скандировали лозунги против президента Николаса Мадуро».

Как потом сообщили из Верховного командования полиции, «во время протеста вообще не было инцидентов и нанесения материального ущерба». И на видео, снятом испанскими журналистами и операторами, видно, что протест прошел цивилизованным образом – по-европейски, а не по-латиноамерикански. В это время протесты в городах Венесуэлы все чаще приобретают насильственный характер. Оппозиция на днях начала забрасывать служителей правопорядка бутылками с нечистотами. В социальных сетях появились инструкции по их изготовлению.

Однако директор ЦРУ Майкл Помпео прогнозирует, что если в ближайшем времени проправительственное боливарианское ополчение начнет стрелять в демонстрантов, то пути назад уже не будет.

Его поддержал директор Национальной разведки Дэн Коутс, который считает, что нелегитимные действия правительства провоцируют массовое недовольство и его можно подавить только силовыми методами, выходящими за пределы демократии и соблюдения прав человека.

Оба, однако, вряд ли намекают на возможное вмешательство вооруженных сил США. После исключительно успешных встреч Сергея Лаврова в Вашингтоне и на Аляске это кажется маловероятным. Дональду Трампу незачем увязывать еще в одном вооруженном противостоянии и рисковать отношениями с Путиным – у России в Венесуэле инвестиции.

Их можно спасти только началом диалога с будущими властями, которые придут на смену Николасу Мадуро. В противном случае Москва рискует остаться ни с чем.

За последние десятилетия Кремль потерял слишком много союзников, в которых были вложены миллиарды. Однако российские инвестиции в Венесуэле последних лет (после прихода к власти Уго Чавеса и установления близких отношений между Каракасом и Москвой) превышают размеры инвестиций в других странах Азии, Африки и Латинской Америки. Их потеря станет катастрофой.

Между тем в Венесуэле впервые после смерти Уго Чавеса протестные акции приобрели новую, разрушительную форму: демонстранты стали ломать и поджигать его памятники.

Экономика Венесуэлы в катастрофическом состоянии. Инфляция на март-апрель дошла до 92%. По самым скромным прогнозам, на начало 2018 г. она уже составит 2000%. Остановить её невозможно.

В стране на 30% увеличилась детская смертность. Основные причины: нехватка лекарств и быстрое распространение малярии. Она возвратилась в страну с началом правления Мадуро, хотя была ликвидирована 50 лет тому назад. Смена министра здравоохранения уже ничего не даст. Доктор Антониета Капорале разбиралась в своем деле, однако ей не дали работать.

Социально-экономическая ситуация в Венесуэле – яркая демонстрация того, что может случиться с развитым экономически государством, с огромными природными ресурсами и стабильным, образованным средним классом (преимущественно занятом в нефтегазовом секторе), если его возглавит лидер, который не умеет считать.

Последнее доказательство безграмотности Николаса Мадуро – решение на фоне прыгающей инфляции заморозить цены на продукты питания.

Это означает только одно – они полностью исчезнут с рынка. В такой ситуации Венесуэлу ждет страшный голод, как некогда в Эфиопии и сейчас в Сомали.

Тогда большинству венесуэльцев терять будет нечего. Прежде всего достанется Мадуро, Кабельо и всей компании наркотрафикантов, что прячутся за их спиной уже столько лет. Возможно они повторят судьбу Николае Чаушеску.

Наркокартель «Лос Солес» стал настоящим хозяином в Венесуэле. Его главой считается Диосдадо Кабельо, однако в его тени прячутся и другие.

Альтернативу очередного потрясения предлагает председатель Национальной Ассамблеи Хулио Борхес. Он настаивает на продолжении сопротивления тем действиям кабинета Николаса Мадуро, которые противоречат Конституции Чавеса, также напоминая о том, что генеральный прокурор Лусия Ортега Диас готова противостоять тем боливарианцам, которые ее нарушают. По его мнению, в стране не будет гражданской войны.

«Мы уже не разделенная на банды страна. Сейчас есть только один народ перед режимом, который решил держится за власть и нарушает права венесуэльцев. Сейчас мы объединились, но надо доказать, что мы можем управлять. Надо снова объединить страну. Этого требует народ Венесуэлы».

Ближайшие недели и месяцы покажут, сбудется ли прогноз Борхеса.