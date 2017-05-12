Реновация побеждает, но только на вторичном рынке

Решение городского начальства снести множество пятиэтажек и других жилых зданий вызвало буру негодования у москвичей. Десятки тысяч людей возмутились из-за того, что чиновники обращаются с ними как с бездушными тварями. Социальный протест ускорил свое вызревание в столице. Между тем тандем властей и застройщиков уже решил первую свою задачу – он выбил с рынка множество квартир.

Многие ли теперь осмелятся покупать квартиры в пятиэтажках? Выбор жилья в наше время связан не только с «квадратами», но и с развитостью социальной и транспортной инфраструктуры. Цены на квартиры в Москве, несмотря на кризис и снижение цен, так велики, что покупать жилье, чтобы после быть из него выселенным властями, — сценарий, который мало кого заинтересует. У квартир в пятиэтажках было одно преимущество, они имели малый метраж, что уменьшало итоговую цену («квадрат» все равно стоит дорого).

Теперь же переселение в новые квартиры сходного метража может означать превращение двухкомнатной квартиры в просторную «однушку», а трехкомнатной в двухкомнатную. Выигрыша не предвидится.

В последние годы столичный рынок жилья находится в кризисе. Цены на квартиры, к огорчению воротил строительного бизнеса, перестали расти. Они снижаются, и все это происходит из-за избытка предложения. Причем продавцы жилья на вторичном рынке не желают понимать, что их долг (по мнению застройщиков) – держать вечно завышенные цены, ничего не продавать, но помогать застройщикам с более «гуманными ценами» за «квадрат» делать свои продажи и всегда оставаться с прибылью.

На вторичном рынке цены снижаются и продажи есть. До кризиса этот рынок помогал тянуть цены вверх, теперь на нем они сдвигаются вниз. Он стал для большого бизнеса источником проблем. Мелкие продавцы квартир понимаются ими как вредные и ненужные конкуренты, унять которых уже помогает реновация.

Да, для застройщиков реновация – спасение. Она может дать им продажи, потому что столичные власти выкупят у них всё лишнее жилье. Никто не будет придираться к его качеству, его транспортной изолированности и дефициту социальной инфраструктуры. Это первая, всем понятная, но еще не достигнутая реновационным заговором цель. Реновация же имеет и вторую цель: со столичного рынка большому бизнесу нужно удалить огромное количество квартир, чтобы они не воспринимались как товары. Это получается и получится, даже если власти столицы отступят. Достаточно будет оставить угрозу реновации, и покупатели будет обходить предложения на вторичном рынке.

Если же план реновации будет реализован полностью, то застройщики смогут забрать себе не только деньги покупателей, но и средства бюджета.

Покупатели будут окончательно выбиты с той части рынка, где торг ныне возможен. Сейчас над ними одержана моральная победа. Они обескуражены; предложение в их глазах уменьшилось, поскольку большая его часть стала рискованной. Для продавцов из пятиэтажек на вторичном рынке – это проблема. Для большого строительного бизнеса – успех, а также ценный результат работы мэрии.

А как же люди? Они ничего не выиграли. Никто и ничего.