Левая вечеринка в Петербурге

Традиционные первомайские шествия по Невскому проспекту уже давно стали визитной карточкой северной столицы, качественно отличая город на Неве от других регионов. В этот знаменательный день практически все политические партии и движения выходят на главный проспект. Причем речь идет даже не только об организациях разной политико-идеологической идентификации, а вообще о течениях разных интересов и тематик (вегетарианцы, ЛГБТ и т. д.).

В этот раз впереди традиционно шли многолюдные колонны парламентских партий, и если у КПРФ действительно по большей части были свои люди, то с партией «Справедливая Россия» все сложнее. В реальной жизни активисты этой партии мне практически не встречались, несмотря на то, что я довольно часто посещал митинги, организованные эсерами. Не так давно во время летней предвыборной агитации мне так и не удалось повстречать ни одного члена партии, раздающего агитационный материал. Именно поэтому увидеть многочисленную колонну сторонников «Справедливой России» на первомайском шествии было довольно неожиданно.

У петербургских коммунистов в отличие от эсеров действительно много активистов, особенно молодых.

Другой вопрос, что 70% этого состава меняется каждые два-три года, но, как показывает практика, молодежная организация партии (ЛКСМ) легко восполняет утраченный актив.

Представителей иных левых организаций, присутствующих на демонстрации, можно условно разделить на две категории: 1) коммунистические партии старого типа; 2) маленькие леворадикальные группы-секты. К первым можно отнести Российскую коммунистическую рабочую партию (РКРП) и Объединенную коммунистическую партию (ОКП).

Судьба РКРП довольно трагична. Это история о том, как первая коммунистическая партия современной России превратилась в маргинальную тусовку представителей старшего поколения. Конечно, у партии есть и свой молодежный резерв в лице РКСМ(б), однако его численность явно недостаточна для пополнения целой партии. Представители ОКП шли небольшой группой. Увы, несмотря на весьма значительное количество региональных отделений, эта партия все равно остается на маргинальном уровне, хотя история с ее возникновением на волне массовых исключений из КПРФ в свое время прогремела.

Если говорить о небольших леворадикальных группах, то стоит особенно остановиться на тройке троцкистских организаций, особенно выделяющихся на фоне совсем уж мелких образований. Возникнув как первая троцкистская организация еще в СССР, Революционная рабочая партия (РРП), по старой традиции, пережила огромное число расколов, но тем не менее уцелела. В Санкт-Петербурге весь актив РРП молодежный, если не сказать детский. Представители данной партии шли в совместной колонне с другой троцкистской организацией, а именно Российским социалистическим движением (РСД). Это достаточно необычная для российских условий организация, которая скорее подошла бы для Западной Европы. РСД является классической европейской ультралевой организацией. Здесь и поддержка ряда радикально-феминистских акций и Петербургского ЛГБТ-сообщества, что, возможно, и выглядело бы органичным в европейских реалиях, но никак не в российских.

Качественно же иным примером является Питерское отделение российской секции международной троцкистской организации «Международная марксистская тенденция» (ММТ).

Несмотря на малую численность и практически полное отсутствие бюджета как такого, ММТ регулярно проводит кружки и занятия, а также участвует во всех актуальных городских событиях.

В целом петербургские левые в условиях европейской атмосферы северной столицы вполне могли бы сыграть свою роль в реальной политической жизни и не только в день давно изменившегося Первомая.