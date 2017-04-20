Кирпич книгу не придавит!

То, что либерально-рыночная политика буржуазной власти угрожает науке, образованию нашей страны, превращает великую книжную державу в культурную пустыню и пытается на корню уничтожить все достижения советского Просвещения, очень хорошо видно на примере Санкт-Петербургского издательско-полиграфического техникума. Чиновники от образования ради освобождения от студентов и преподавателей старинного особняка в историческом центре города на Неве пытаются фактически ликвидировать уникальное учебное заведение.

С конца прошлого года Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский издательско-полиграфический техникум» (СПб ИПТ) лихорадит. Студенты и преподаватели протестуют. По их информации, должностные лица Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга хотят объединить СПб ИПТ с Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства» (КСИГХ). 30 ноября прошлого года на собрании трудового коллектива техникума директор КСИГХ и по совместительству и.о. директора СПб ИПТ, что, кстати, противоречит требованиям законодательства, официально заявил, что со следующего учебного года планируется начать слияние СПбИПТ и КСИГХ, а к 1 июня 2017 года закончить все подготовительные процедуры. В связи с этим студенты техникума и придумали интернет-мем: кирпич, придавивший книгу.

Понятно, почему студенты и сотрудники СПб ИПТ обеспокоены планами администрации: в связи со слиянием с непрофильным учебным заведением их техникум потеряет своё имя, станет недействительной аккредитация, которую он успешно прошёл в мае 2015 года.

Успешное прохождение аккредитации доказывает, что качество обучения в СПб ИПТ соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. Однако руководство уже с 2017 года исключило приём в техникум на базе девяти классов. А ведь все понимают, что после одиннадцати классов выпускники в большей степени ориентируются на вузы. Это значит, что поток абитуриентов неизбежно сократится. Сократится он и в случае объединения с непрофильным учебным заведением. Подумайте сами, как будет выглядеть профессиональный издатель или полиграфист с дипломом колледжа строительной индустрии и городского хозяйства при приёме на работу? Естественно, желающих получить образование по данным направлениям станет гораздо меньше. Печальный опыт имеется, так как подобный подход уже реализовали в Самаре. После интеграции в 2015 году Самарского издательско-полиграфического техникума с Самарским техникумом транспорта и коммуникаций, набор на специальности издательское дело и полиграфическое производство сократился в четыре раза! Неужели самарская история никого ничему не научила?

Между тем, СПб ИПТ – уникальное учебное заведение: в нынешней России после «самарского объединения» осталось только три техникума, которые выпускают квалифицированных специалистов такого профиля (специалисты издательского дела и полиграфического производства) — в нашем городе, Москве и Рыбинске. Недостатка в абитуриентах СПб ИПТ не испытывает: поступать в него едут со всей России, несмотря на то, что проходной балл довольно высок, а конкурс, например, в прошлом году составлял 4 человека на место. Техникум готовит специалистов по двум основным направлениям: издательское дело и полиграфическое производство. В текущем учебном году здесь обучается 449 человек, в том числе 252 на бюджетных местах. Материально-техническая база СПб ИПТ вполне адекватна современным требованиям: компьютерные классы, мобильный компьютерный класс, современное полиграфическое оборудование: печатные машины, плоттер, ризографы, резательные машины, термоклеевая машина. В конце 2016 года были закуплены дополнительно ещё две современные печатные машины (цифровая и 3D-печати).

Из-за смены названия СПб ИПТ исчезнет из справочников для поступающих. А ведь специальность «Полиграфическое производство» входит в «ТОП-50» самых востребованных профессий на территории Российской Федерации!

Если планы чиновников осуществятся, исчезнет старейшее учебное заведение с богатой историей и традициями. 27 мая 1930 году Наркомат просвещения РСФСР приказом № 272 открыл Ленинградский техникум печати. С 1931 по 2012 год СПб ИПТ находился в ведении Объединения государственных издательств (ОГИЗ), затем – Министерства образования и науки РФ, а с 1 января 2012 года перешёл под ведение Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга.

Преподаватели и студенты техникума не случайно опасаются за судьбу здания на Васильевском острове, в котором исторически располагается СПб ИПТ: «С момента создания и по сегодняшний день техникум находится в здании по адресу Санкт-Петербург, 5-я линия Васильевского острова, д. 28, бывшей типографии знаменитого издателя конца XIX – начала XX века М.М. Стасюлевича. Здесь никогда не прерывались и бережно хранятся традиции петербургской культуры. Библиотека техникума обладает книжными сокровищами, среди которых уникальные инкунабулы XV века и рукописные книги». Уникальная библиотека с музейным фондом и антикварными книгами была сохранена преподавателями и учащими в дни фашистской блокады Ленинграда, а сейчас находится под угрозой.

Ведь, согласно циркулирующим в СМИ версиям, на здание СПб ИПТ положили глаз чиновники Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга, которым, видимо, хотелось бы самим разместиться в недавно отремонтированном особняке: «Интересно, что сам Комитет по науке и высшей школе в настоящее время арендует несколько кабинетов в здании, расположенном на канале Грибоедова. В отличие от большинства комитетов, в Смольном Комитету по науке и высшей школе места не хватило, а собственного помещения у них нет. Вольно или невольно возникают мысли, что разгадка всей этой истории кроется именно в особняке на Васильевском острове, который очень приглянулся чиновникам.

Есть даже свидетели того, как заместитель председателя Комитета Анна Степанова, проживающая там же на Васильевском острове, недалеко от техникума, неоднократно говорила, как ей нравится это здание, и как бы она хотела в нём работать.

Оказывается, Комитет уже и мебель свою завёз в техникум. В прошлом году, как рассказывают преподаватели СПб ИПТ, им привезли новую мебель. Коллектив очень обрадовался. Было решено заменить старую мебель на новую. Однако на баланс техникума эту мебель так и не перевели».

За сохранение СПб ИПТ как самостоятельного образовательного учреждения уже выступили Книжный союз России, редакционно-издательский отдел Эрмитажа, Союз писателей России, Союз ученых Санкт-Петербурга, издательство «Пальмира», Ассоциация детской и педагогической прессы, Всероссийский журнал для школьников «Костер», издательский дом «Досуг», депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от КПРФ и фракция КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

17 декабря 2016 года студенты и преподаватели провели на Марсовом поле митинг против слияния СПб ИПТ с непрофильным учебным заведением. Их поддержали коммунисты, комсомольцы, представители Движения гражданских инициатив, независимого студенческого профсоюза «Дискурс». Неоднократно за последние три месяца в центре северной столицы России проводилось пикетирование с тем же требованием, последний раз — 15 апреля. Акции протеста продолжаются. В своей справедливой борьбе студенты и преподаватели СПб ИПТ должны знать: они не одиноки. Их учебное заведение нужно городу, стране, людям. И остается надеяться, что интернет-мем в реальность не воплотится: кирпич книгу не придавит!