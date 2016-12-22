Надолго ли затянется политический кризис в Македонии?

На парламентских выборах в Республике Македония первое место заняла правящая партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация – Демократическая Партия Македонского Национального Единения) набравшая чуть больше 38%, СДСМ (Социал-Демократический Союз Македонии) – меньше 37%. Следом идут четыре албанские партии. На седьмом месте ВМРО за Македонию, на восьмом – левые. В новом Парламенте у ВМРО-ДПМНЕ будет 51 депутат, у СДСМ – 49, у Демократического Союза Интеграции (ДСИ) – 10, у новой албанской партии БЕСА – 5, у Альянса Албанцев (АА) – 3, у Демократической Партии Албанцев (ДПА) – 2.

И вээмэровцы, и социал-демократы заявили о победе на выборах. Таким образом, СДСМ отложил отставку своего лидера Зорана Заева.

Был инициирован пересчет голосов на основании сигналов о многочисленных нарушениях, типичных для всех выборов в Республике Македония.

Министры иностранных дел трех центрально-европейских стран поздравили своего коллегу Николая Поповского с победой на выборах и пожелали ему успеха в дальнейшей деятельности по сохранению целости македонского государства и дальнейшую интеграцию в ЕС и НАТО.

Австриец Себастиан Курц, венгр Петер Сиярто и словенец Карл Ерявец выразили свою твердую уверенность, что ВМРО-ДПМНЕ должно составить новое правительство в Скопье. Это логично, имея в виду близость идеологических платформ ВМРО-ДПМНЕ и правящих партий в странах, которые представляют министры: консерватизм, умеренный национализм и клерикализм. Это вожделения большинства македонских граждан болгарского происхождения. Потому что ВМРО победило прежде всего в районах, где большинство проживающих – болгары. А СДСМ – там, где население смешанное, или албанское (турецкое, цыганское, помацкое: болгаро-мусульманское).

Заявления спикера ВМРО Иво Котевского и шефа штаба социал-демократов Дамяна Манчевского чуть не довели до гражданского столкновения.

На момента написания статьи, никто из СДСМ не признал поражения и не поздравил соперников. Членские массы у обеих партий еще празднуют победу на выборах, пьют и поют, как настоящие гуляющие македонские болгары.

Будут ли реализованы европейские пожелания в отношении целостности и евроинтеграции страны? Маловероятно. Бывший и будущий премьер-министр Никола Груевский (его на полгода замещал Эмиль Димитриев) вряд ли сохранит все территории, которые входят в Республику Македонию. Хотя албанское население в стране быстро уменьшается из-за массовой эмиграции на Запад, этнические болгары давно уехали с северо-запада страны в США, Канаду, Австралию, Германию и не намерены возвращаться. Албанский этнос в соседних государствах радуется высокой рождаемости и может спровоцировать переселенческое цунами. Оно быстро заполнит образовавшиеся пустоты у границ с Албанией и Косово.

Туманными выглядят перспективы полноценной евро-атлантической интеграции второго болгарского государства. Республика Македония – единственная страна кандидат в члены ЕС, которая голосовала против антироссийских санкций и до сих пор не ввела визового режима с Российской Федерацией. И не сделает этого, потому что перспективы развития религиозного туризма привлекают небогатые православные русские семьи, для которых имеет значение тот факт, что после 1917 г. многие русские монахи, выгнанные большевиками, нашли убежище в монастырях на территории сегодняшней Республики Македония. Опорной точкой для них стал монастырь Лешок, откуда они постепенно расселились по соседним православным храмам.

Российский посол Олег Щербак уже поставил в монастыре поклонный крест, благодаря поддержке спонсоров. Он считает, что «Македония – исконно наш «ареал обитания», естественная среда для роста и приумножения влияния России в этом регионе» .

По его мнению, «для македонцев ныне не секрет, что вступление в ЕС на стандартных условиях приведет к уничтожению местного сельского хозяйства, поскольку оно не выдержит конкуренции с высокомеханизированным и дотационным производством таких гигантов, как Италия, Франция, Германия. Это уже практически произошло в соседней Болгарии, где рынок заполонили продукты из Турции и ЕС». Со своей стороны, его коллега – посол Республики Македония в Москве Гоце Караянов (выпускник МГИМО) указывает:

«Нас радует, что постоянно растет товарооборот, открываются новые направления в торговле. В прошлом году Македония получила возможность экспортировать в Россию молоко и молочные продукты. За два года в нашем сотрудничестве произошел рывок: если раньше объем экспорта в Россию составлял 8-10 миллионов евро, то сейчас мы можем говорить о 50-60 миллионах, а в ближайшей перспективе планируем довести его до 100 миллионов евро, что для нашей маленькой страны существенная цифра».

Остается добавить, что в сербских ресторанах в Москве предлагают вино, произведенное исключительно в винодельческом районе вокруг македонского города Кавадарци. Его, как правило, доставляют в Москву болгарские фуры.

Симпатии к России среди болгар всего Балканского полуострова очень велики. Это показали и недавние президентские выборы в Болгарии, где 13 ноября 2016 г. президентом был избран кандидат, ориентированный на Россию: генерал-майор Румен Радев, бывший командующий ВВС страны.

Самый серьезный среди спонсоров строительства поклонного креста в монастыре Лешок – российский концерн «Синтез Групп», который уже построил рядом со Скопье и мощную газотурбинную станцию, которая полностью удовлетворяет потребности македонской столицы в электрической энергии и в отоплении, переходя постепенно на российский газ. В общем, с тех пор как Никола Груевский правит страной, российские компании приходят в экономику быстрыми темпами.