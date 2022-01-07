Добровольные инициативные советы: прямая или представительная демократия?

Мы привыкли, что власти у нас три: представительная (законодательная), исполнительная (в некоторых странах она реально избирается) и судебная. Есть и прямая форма демократии – референдумы, проводимые по стране или в том или ином регионе инициативными группами по разным вопросам.

Тем не менее, власть бывает представительной по форме, а по функциям она может быть совершенно разной. Так законодательные акты рассматривают и принимают в окончательном виде избранные по определенной процедуре и по определенным территориям представители населения, проживающие в тех или иных населенных пунктах или территориях (регионах).

Но это не означает, будто мы не можем избрать коллегиальный орган той же исполнительной власти в том или ином регионе, например.

Кроме того, граждане сами могут собраться на инициативную встречу в рамках того или иного региона и выбрать формат представительной или прямой демократии в виде группы лиц, вносящих в местные законодательные органы власти определенные проекты законов.

Они должны до самой встречи подготовить эти проекты, избрать на встрече координационный совет добровольного инициативного совета в рамках того или иного населенного пункта, региона, страны в целом. Координационный совет может состоять из ответственного секретаря, собирающего проекты законодательных инициатив иных граждан, групп граждан, трудовых и профессиональных коллективов, коллективов по месту жительства и общественных организаций, а также исполнительного секретаря, например, направляющего проекты инициатив экспертам в различных областях для компетентного мнения и дополнений к проектам законодательных актов, органы законодательной и исполнительной власти (некоторые инициативы могут стать и подзаконными актами).

Если кто захочет самостоятельно регистрироваться (регистрировать свою инициативу или себя с ней на очередное заседание), этим может заняться еще один член Координационного совета, как угодно называемый, хоть первый, хоть второй секретарь.

Уполномоченный координатор будет вести заседание совета, руководить ядром представителей законодательных инициатив (постоянными членами совета) и ситуативными членами совета, где будут рассматриваться те или иные инициативы, порядок и регламент ведения (соблюдение его) будет закреплен за этим лицом..

С ядром совета могут определиться регионы, а именно будут ли постоянные члены Совета и в каком нарастающем с течением ряда дней, месяцев, лет количестве. Внесенный законопроект с отзывами, исполнительный секретарь направляет на рассмотрение совета с нужным кворумом присутствующих (а здесь его могут собирать несколько раз, дабы он просто был как необходимое количество голосов для принятия, и это будет вполне демократично).

Принятый проект направляется в орган законодательной власти либо в добровольные советы иных регионов для общественного обсуждения, при этом орган представительной (законодательной ) власти не вправе его отклонять полностью и сразу, а должен принять его пусть и в третьем чтении в новой (своей) редакции, если за принятие выступает хотя бы 1/3 избранных депутатов и без фракционной дисциплины, понятное дело.

Половина, скажем, депутатов того или иного законодательного органа власти могут направить законопроект на доработку в органы исполнительной власти или на нижестоящий уровень или для реального общественного обсуждения в разных регионах, в том числе в общественных комиссиях депутатов законодательных органов власти и общественных присутствиях органов исполнительной власти (введем по ходу и эти понятия, и пусть будущее поколения активных граждан определят их функции подробнее).

Проекты законов могут направляться добровольным советом в органы законодательной власти, а при отрицательном отзыве органов исполнительной власти дорабатываться добровольными советами по-разному и вноситься первично или после возвращения из законодательного органа власти вноситься снова, повторно.

Инициативные советы составят постепенно еще одну систему органов власти, при этом избранных и представительных, их аппарат будет регулярно сменяем, а позднее уже все органы власти в стране, в том числе исполнительные, будут проводить конкуренцию в смысле самой демократичной и выборной власти.