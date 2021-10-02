«Прививочники» и «антипрививочники» — наша ли война?

Многих думающих людей беспокоит растущая по уровню агрессии информационная война так называемых «прививочников» и «антипрививочников». Эта борьба набирает обороты и остроту вместе с набирающей обороты «добровольно-принудительной» вакцинацией трудящегося взрослого населения от короновируса.

Всем очевиден этот раскол общества. Но почему вдруг общество раскололось по этой линии? Почему именно сейчас? И именно вот так, на два полюса: про- и анти-? Давайте разберемся. Кто такие «прививочники»? Те, кто официально и публично ратуют ЗА массовую вакцинацию и продвигают ее по мере возможностей. В эту категорию попадают, в первую очередь, все властные и про-властные структуры, и подконтрольные СМИ (это почти все). Далее — работодатели, которых власть под угрозой закрытия и штрафов «мотивирует» прививать трудящееся население.

Неужели, эти «прививочники», «вакцинаторы» — обязательно убежденные сторонники науки, прогресса, просвещения, гуманизма? (Именно так обычно они себя позиционируют). Они реально заботятся о здоровье общества? Есть смысл усомниться – если судить по тому, какие реформы проводила наша власть последние 25-30 лет. Особенно если присмотреться к результатам реформы здравоохранения, в полной мере проявившимся как раз во время пандемии. Именно недоверие к власти является одной из причин массового недоверия к проводимой ей кампанией вакцинации, независимо от того, насколько необходимы прививки по медицинским показаниям. «Вакцинаторы» от власти – совсем не обязательно сторонники прогресса и гуманизма, и даже не обязательно — убежденные сторонники вакцинации. Ведь не факт, что они сами вакцинировались. Да, некоторые бьют себя в грудь, что 2 или 3 или 4 раз привились – однако, говорить можно всё, что угодно, и даже документально оформить – но, понятно, что «свечку никто не держал».

К тому же, многие заметили, что, чем выше положение человека, тем выше «степень добровольности» вакцинирования. Например, чиновников президентской администрации, которые не принимают решение прививаться по тем или иным причинам, не наказывают за это, как сообщил 28 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В отличие от «простых смертных», которых за подобные штучки вполне могут уволить.

С властью, с чиновниками всё понятно. Кто еще у нас попадает в категорию «прививочников»? Кто ещё «двумя руками» ЗА обязательную вакцинацию? Подконтрольные СМИ. Но, понятно, они лишь пропагандируют позицию официальных структур. Как они на самом деле относятся к вакцинации, проходят ли её – также неизвестно. То же самое касается работодателей – на них госорганы взвалили основной груз ответственности по проведению обязательной вакцинации сотрудников. Под угрозой штрафов и закрытия. То есть их по сути принуждают — принуждать.

Есть еще две категории «прививочников». Есть те, кто честно «взяли под козырек» и побежали добровольно иммунизироваться. Они искренне убеждены в правильности позиции власти по вакцинации, четко повторяют все аргументы из телевизора. Впрочем, они вообще всегда убеждены в правильности решений власти. Это же те самые люди, что на выборах всякий раз поддерживают власть.

И есть еще те, кто привыкли смиряться перед каждым приказом вышестоящих, не привыкшие бунтовать и пререкаться с властью и начальством, живущие по принципу «тише едешь, дальше будешь». Кто-то из них – поддерживает вакцинацию, а кто-то нет. Но повздыхали, поохали – и привились. Молчаливое большинство…

Разумеется, есть и люди, которые вполне сознательно поддерживают вакцинацию, видя в ней способ коллективной защиты от пандемии. Но они-то как раз меньше всех поднимают шума, они просто прививаются и продолжают жить своей жизнью.

Итак, подытоживая, среди так называемых «прививочников» есть облеченные полномочиями люди, которые позволяют им принуждать других людей. И есть подневольные, принуждаемые к принуждению (работодатели) и принуждаемые непосредственно к вакцинации. Иными словами, основной конфликт разворачивается как раз в этой плоскости: между принуждающими и принуждаемыми. Совершенно не важно при этом, какого мнения относительно пользы массовой вакцинации придерживаются те или другие. Прогресс, наука, мракобесие, забота о пользе общества или эгоизм – совершенно здесь ни при чем. В сухом остатке: есть принуждающая власть — и есть принуждаемое население. Но этот конфликт кто-то упорно подменяет на конфликт «прививочники-антипрививочники».

Теперь два слова о так называемых «антипрививочниках». Сюда скопом записали всех, кто хоть что-то говорит против «генеральной линии». В этом «лагере» оказались и родители, которые принципиально не прививают своих детей ни от каких болезней. И сторонники теории заговора, поклонники РЕН-ТВ и «рептилоидов». И сторонники народной медицины, целебной силы «заячьего помёта» и т.п. Но в этой же категории оказались люди, которые вовсе не против вакцинации, как таковой, но говорят: дайте нам результаты третьей фазы испытаний, где? Мы не хотим прививаться непроверенной экспериментальной вакциной. И те, кто говорит: дайте нам надлежащую медицинскую подготовку к вакцинации – тесты, анализы, полноценные обследования врачей, а не те 6 минут, которые выделены, чтоб молча уколоть человека и отправить за дверь. Дайте нам эти гарантии — мы не хотим прививаться, будучи в этот момент больными и не зная об этом! Где социальные гарантии и выплаты на случай побочных эффектов или (не дай боже) смерти?

В этой категории также те, кто уже переболел и имеют антитела, — а им работодатель говорит: надо, прививайтесь, а то нас закроют! И те, у кого куча хронических заболеваний – а медики любезно уговаривают: это не важно, всё же будет хорошо, скорее всего… Сюда попадают и принципиальные противники ПРИНУЖДЕНИЯ, поскольку это есть нарушение трудовых и других конституционных прав. Эти люди могут быть даже сами привиты (добровольно!) – но с чьей-то легкой руки и они оказались в стане «антипрививочников». Сюда же, в «общий котел», попадают ученые-вирусологи, эпидемиологи, врачи, чья точка зрения как-то отличается от «генеральной линии». Не правда ли, разномастная публика? Их всех объявили «антипрививочниками». А если разобраться, ведь их объединяет только одно — это всё люди, имеющие СВОЁ мнение, в отличие от навязанного официальной пропагандой. Инакомыслящие!

И вот перед нами открывается не противостояние «прививочников» и «антипрививочников», а власти, с её сторонниками и пропагандистами, на одной стороне – и тех, кто её давлению слабо или сильно сопротивляется. (принуждаемое население). И второй менее заметный конфликт: между властью — и инакомыслящими. (С инакомыслием у нас борются давно, исправно, и не только в сфере вакцинации).

Получается, власти и раздувают вымышленный «раскол общества» по линии «прививочники-антипрививочники», маскируя настоящие конфликты, что было особенно актуально в преддверии выборов. Чувствуя напряжение и недовольство, накопившееся у людей за последние 2 года (а у кого-то и за более долгое время), очень важно было срочно найти «крайнего» по вопросу о бедах и проблемах людей, связанных с пандемией.

Раньше казалось достаточно американцев и «Украины». Но, с началом пандемии, да и, честно говоря, еще до неё, в стране выросли безработица, число болезней, смертность, рост цен, девальвация рубля. И списывать всё это на Америку или Украину становится всё сложнее. Особенно, если умер человек, к которому три часа не ехала скорая помощь (не Америка же мешала ей приехать!). О подобных случаях осенью прошедшего года часто сообщали СМИ. Или когда медпомощь в «оптимизированных» больницах оказывали по принципу – кому нужнее, потому что врачей не хватало. На Америку тоже не спишешь. Надо искать виновных внутри страны.

Долгое время всё списывали на «Ковид Всемогущий». Но ковид – ковидом, надо же, наконец, показать, как «верхи» противостоят этой угрозе? И вот, нереально быстрыми темпами изобрели вакцину от модной болезни. Данное изобретение сразу стали подавать так, словно это – победа над болезнью, Панацея. Начали массово колоть людей…

Увы, через некоторое время стало очевидно, что люди всё равно болеют и умирают. После начала массовой вакцинации болеть меньше не стали, а, судя по некоторым данным, стали даже больше. И не только от ковида, но и от многих других болезней и проблем, которые никуда не делись. Народ задаёт вопросы, неприятные – особенно в преддверии выборов. Кто ответит за хаос в медицине, за болезни, смерти, безработицу, другие экономические последствия «локдаунов»?

И «виновных» нашли. «Антипрививочники»! Если слушать СМИ, у нас теперь только одна Главная Болезнь. И одно чудодейственное средство от неё – Вакцинация. «Вакцинируйтесь!» — и решатся все проблемы, наша жизнь наладится! Это внушается с телеэкранов ежедневно. Ну ещё рассказывают по старинке про Америку, Украину и про десять тысяч рублей, которые вбросили в народ перед выборами. Вроде того, как это делал когда-то г-н Жириновский.

А если где-то что-то всё же не так? Кто виноват? «Антипрививочники»! Вы думали, люди болеют и умирают из-за того, что медицина «оптимизирована», что врачей не хватает, больниц не хватает, плановая помощь из-за ковидных мер оказывается слабо? Что работы или нет, или зарплата такая маленькая, что приходится питаться всякой дрянью и как следствие – болеть? А у стариков пенсии нищенские, их едва хватает на молоко и хлеб, и они редко покупают дорожающие овощи и фрукты? Нет! Люди не поэтому болеют и умирают, а из-за тех негодяев, которые маски не носят, не вакцинируются и смеют свои крамольные мысли публично высказывать. Во всём виноваты «антипрививочники»!

Таким образом, решается сразу несколько задач. Во-первых, назначены «козлы отпущения» за все «недоработки» во время пандемии (мало кто вспомнит, что проблемы были ещё до появления ковидных вакцин, а значит и «антипрививочников»). Методично, грубо натравливая на этих «злодеев» общественность, власть следует древнему принципу «разделяй и властвуй». Параллельно, под эту тему продолжается «закручивание гаек», всякие «говорящие головы» соревнуются, предлагая всё новые репрессивные инициативы.

Так, в июле первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо главе Минюста РФ Константину Чуйченко с призывом ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям (по информации regnum.ru/news/polit/3327027.html).С похожими призывами выступал и бессменный лидер ЛДПР, и некоторые другие «лидеры общественного мнения». Борьба с «антипрививочниками», кстати, хороший повод окончательно «перекрыть кислород» полузадушенным остаткам СМИ, еще пытающимся сказать что-то «поперек батьки»…

Также травля «антипрививочников», борьба с ними нужна властям и просто для отвлечения внимания масс людей от их реальных жизненных проблем, как любой яркий инфоповод, раздуваемый СМИ. Пипл хавает, как обычно.

Ну и наконец, борьба «прививочников» и «антипрививочников», да и вообще шумиха вокруг пандемии – хорошо создаёт эффект «мутной воды», в которой некто спокойно «ловит рыбу». Известно, что с массовой вакцинацией и вообще пандемией связаны нешуточные прибыли крупных фармацевтических компаний, так что «кому война, а кому мать-родна» (См. https://www.forbes.ru/biznes/432995-zolotaya-pandemiya-pribyl-sta-krupneyshih-farmdistribyutorov-vyrosla-v-2020-godu). Кстати, все лекарства и вакцины приобретаются у корпораций за наши же, бюджетные, денежки. А полезно нам оно или вредно – после разберутся… Про связь власти и крупного капитала левой аудитории рассказывать не надо?

Так что, зрите, товарищи, в корень, не ведитесь на эти войны «прививочников» и «антипрививочников», не участвуйте в них! К сожалению, некоторые левые считают своим долгом публично, в соцсетях присоединиться к поддержке массовой вакцинации и травле «антипрививочников» — ибо, да здравствует прогресс, долой мракобесие и т.п. Нет, это не про прогресс и науку, а про власть и деньги (даже если науку используют ради того или другого). Это «не наша война». А наша борьба всё та же – с эксплуататорами, с их принуждением по отношению к простому народу. За права трудящихся!

Виола Потапова, журналист, блогер,

г.Барнаул