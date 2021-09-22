О парламентской борьбе и текущих событиях

Данный текст представляет собой сокращенную версию статьи, опубликованной на странице автора по адресу: https://zakarian-armen.livejournal.com/2729.html#:~:text=Теперь,пропагандистам

Задача данного текста состоит в том, чтобы ответить на вопросы и посылки левого обывателя (позицию которого любезно обозначил Реми Майснер в ролике «Все на выборы! Голосуем за КПРФ!»), а также дать контраргументы на аргументы, озвученные в ролике с Климом Жуковым «Буржуазные выборы в изложении Ленина и Платошкина». А также обсудить аргументы ряда «красных историков» (Спицына, Колпакиди, Платошкина). Исходя из этого обсудить и сформулировать тактику парламентской борьбы.

Итак, что ещё должно случиться, чтобы можно было сказать, что фашизм уже у двери? В принципе это основная тема, которая заставила историков собраться вместе и агитировать за выборы. В своих многочисленных выступлениях на Ютубе они постоянно повторяют этот тезис. Но открытым текстом о том, что фашизм наступил, не говорят, чтобы не присесть “за клевету на власть”. (Опыт домашнего ареста т.Платошкина и судебных тяжб против т.Колпакиди их кое-чему научил).

К сожалению, народные массы увидят наступление фашизма лишь тогда, когда уже будет поздно — когда избиения и посадки станут массовыми.

Историки понимают, чем пахнет, потому и суетятся – хватаются за соломинку (КПРФ).

Однако зададимся вопросом: кто мешает высказываться вне Думы? Мешают фашистские законы, которые приняла Дума. За публичную критику Партии Жуликов и Вором уже срок дают. Красные блогеры уже чуть ли не эзоповым языком вещают. Отсюда и возникает задача по срочному возвращению демократических свобод.

В начале ХХ века рабочий класс тоже читал большевистские газеты, но и трибуна Думы также была нужна. Присутствие коммунистов в Думе нужно помимо получения пропагандистского ресурса ещё и по прямому назначению — для выдвижения законопроектов в интересах народа и блокирования антинародных законопроектов. И когда эта деятельность оказывается безуспешной, вот тогда надо поднимать обличительный хай в СМИ и поднимать массы на протест. Если же в Думе настоящих коммунистов нет, то, глядя глазами сомневающегося обывателя, красная пропаганда превращается в необоснованный нигилизм, который всерьёз массами и не воспринимается.

КПРФ из-за своей вялости, оппортунизма и соглашательства с этой задачей не справляется. Значит нужен новый приток красных депутатов в Думу. Потому, что большевикам в качестве независимых депутатов в Думу попасть сейчас нет возможностей — не пройдут ценз по сбору достаточного количества подписей:

И от какой-либо новой партии тоже не пройдут — им партию не зарегистрируют либо не дадут набрать 5% порог. Таковы реалии нынешней реакции. Поэтому остаётся единственный путь — пролезть Думу в списках КПРФ.

Почему левым силам нужна более широкая представленность в федеральных СМИ?

Потому, что федеральные СМИ имеют гораздо большую аудиторию. Причём эта аудитория наименее политизирована. Это та аудитория, которую надо отвоёвывать у буржуазной пропаганды. А нынешние власти зачистили политические телепрограммы от левых. Вон и Константина Сёмина с его программой «Аритпроп» вытеснили с Центрального ТВ. Теперь если и дают выступить историкам, то только по очень узким историческим вопросам и лишь на исторических передачах. На это они не раз уже сетовали в своих роликах. А охват коммунистической пропаганды сужен до сектантских рамок. Вон, и Вектор недавно сетовал на остановку роста подписчиков.

Зачем нужна высокая явка избирателей если власти нарисуют нужный им результат?

А затем, чтобы была возможность разоблачать подтасовки. Если основная масса голосующих придёт во второй половине последнего дня, то вбросы, прошедшие ночью, проявятся при подсчёте голосов — количество бюллетеней не совпадёт с количеством избирателей.

Помимо того, чем выше явка, тем больше и голосующих, готовых быть наблюдателями (от любой партии и от любого кандидата), а значит выше народный контроль и труднее мухлевать. Власти стараются ограничить возможности наблюдения за выборами: растянули выборы на 3 дня и отменили широкое вещание с камер наблюдения, теперь только наблюдатели имеют право бесконтрольно снимать видео на участке, а голосующие — нет.

На уровне ЦИК и ТИКов организовать подтасовку труднее, т.к. на этих уровнях хватает нвблюдателей и штабы партий ведут параллельный учёт сумм голосов. Основные подтасовки совершаются на уровне УИКов, т.к. их много и далеко не на всех хватает наблюдателей.

Правда, говорят, что электронное голосование не контролируемо. Это не совсем так. Во-первых, ещё не во всех регионах введено электронное голосование.

Во-вторых, количество проголосовавших электронно должно в сумме с бумажными бюллетенями совпадать с количеством избирателей на участке. Поэтому оппозиции нужна высокая явка, а ЕР – нужна низкая явка.

В-третьих, от голосующих электронно начальство требует скриншоты с правильно проставленной галочкой. Значит не всегда есть возможность исправить результат на лету.

В-четвёртых от бюджетников требуют предоставить логин и пароль от госуслуг, чтобы проголосовать за них.

Пароли от gosuslugi.ru ещё весной 2021 г. были похищены. Поэтому после установки 2-факторной аутентификации на gosuslugi.ru (с смс) ко мне лично трижды приходили смс с кодом для доступа, когда я сам не заходил на портал.

Так что в профиле на gosuslugi.ru и на mos.ru в разделе “Безопасность” крайне рекомендуется поставить “Вход по SMS”, чтобы за Вас не голосовали хакеры.

А если под угрозой увольнения у тебя забирают логин и пароль от gosuslugi.ru, то рекомендуется найти среди своих знакомых несколько бойкотчиков и рассказать им свою историю и когда увидишь их эмоциональную реакцию, то попросить прийти на выборы, и своими голосами отомстить за твой позор.

Ошибочно мнение Клима Жукова, что для ЕР вбросы уже не нужны, якобы из-за отсутствия квоты на явку. Вбросы ещё очень даже актуальны для преодоления количества голосов за оппозицию. Поэтому до сих пор метод вброса используется очень активно (к сожалению, ссылку на ютуб-ролик, где Караулов общается по телефону с одним из организаторов будущей карусели привести не могу, т.к. Караулов его закрыл из-за возбуждения следствия, а материалы следствия огласке не подлежат).

Специально для обывателей надо разъяснить. Низкая явка, характеризует низкую политактивность населения. А при общей низкой активности наблюдателей на участках не хватает. И тогда заготовленные заранее пачки бюллетеней оказываются к месту в УИКах, где народ выборы проигнорировал. И когда наблюдателя хотя бы полчаса нету на месте, тогда и происходит вброс. Или нарисуют итог какой надо, а проконтролировать подсчёт и оформление протокола некому. Некому и выложить в сеть результаты голосования, тогда протоколы легко подделывают при передаче в ТИК.

Получается, что игнорирование выборов – это уже не бойкот, это подарок властям, чтобы они творили с бюллетенями всё что им захочется. Так в УИКах, где были наблюдатели во время референдума по поправкам в Конституцию явка была крайне низкая. А там, где не было наблюдателей – явка была очень высокая. И суммарный результат был соответствующий.

Бойкот выборов имеет смысл лишь в условиях активного движения масс, как это было при общем срыве выборов в Булыгинскую Думу во время Октябрьской всеобщей политической стачки 1905 г. А при отсутствии серьёзного движения масс бойкот выборов оказывается бестолковым. Тут можно сослаться на Ленина:

“… слепое, подражательное, некритическое перенесение этого опыта на иные условия, в иную обстановку является величайшей ошибкой. Ошибкой, хотя и небольшой, легко поправимой, был уже бойкот большевиками “Думы” в 1906 году. Ошибкой серьезнейшей и трудно поправимой был бойкот в 1907, 1908 и следующих годах, когда, с одной стороны, нельзя было ждать очень быстрого подъема революционной волны и перехода ее в восстание, и когда, с другой стороны, необходимость сочетания легальной и нелегальной работы вытекала из всей исторической обстановки обновляемой буржуазной монархии”(http://leninvi.com/t41/p018).

Из-за повышения активности населения власти усиленно используют спойлеров, чтобы размазать голоса оппозиционно настроенных граждан. Протестные голоса против ЕР и в пользу спойлерских партий, не прошедших 5% порог, распределяются между партиями, прошедшими этот порог. Поэтому голосование за спойлеров теряет свою протестную направленность. Реальное протестное голосование — это голосование за кандидатов от партии, наиболее оппозиционной в Думе. Так сложилось, что в 2021 г. это блок левых сил, выставляющий своих кандидатов под крылом КПРФ.

Парадоксально, но сейчас ЕР выгодно было бы снова призывать население к высокой явке уже с расчётом на то, что, народ из-за низкой популярности ЕР будет наивно, как бы им назло, игнорировать выборы. Чего теперь-то ЕР сейчас и надо. Вот такая диалектика. Но что-то мне подсказывает, что они до такой хитрости не додумаются.

Возникает ещё один, очень болезненный вопрос. Почему левые избиратели, симпатизирующие социалистическим идеям должны голосовать за Зюганова?

Чтобы понять суть этого основного вопроса нам понадобятся наставления Ильича немецким и английским коммунистам в его брошюре «Детская болезнь левизны в коммунизме». Товарищи «красные историки» хорошо усвоили урок начала 1930-х гг., когда в Германии антифашистская коалиция коммунистов и социалистов провалилась. И тогда к власти пришли фашисты и всех коммунистов, и социалистов взяли на цугундер. А у нас сейчас очень похожая ситуация. Только в те времена начали сажать коммунистов, а закончили либералами. А на сей раз начали с либералов, а закончат коммунистами.

По выступлениям красных историков видно, что и брошюру “Детская болезнь левизны”, где Ильич подытожил свои воззрения на парламентаризм, они читали не наискосок. И из неё знают, что в большевистскую политическую борьбу парламентаризм обязательно входит. Но читали видно давно. Главная суть выборов 2021 г. по мнению историков не в том, что Зюганов нас приведёт к коммунизму своими 10 шагами, а в том, что надо срочно выбираться из фашизма, хватаясь за наиболее левую думскую партию и продвигая через неё своих депутатов из левого блока. Потому, что поезд отправляется, а впереди длительная командировка. Хотя если тенденция устраивает, то конечно не надо голосовать, пусть всё идёт своим чередом.

Клим Жуков спрашивает, почему именно эти выборы являются маленьким шажком к победе коммунизма? Да это даже не маленький шажок к победе, а оборонительный шажок. Потому, что, если его не совершить, что фашизм, стоящий на пороге уже ввалится в нашу жизнь бесповоротно. Ибо закон о просветительской деятельности уже есть. История теперь под защитой государства. И при следующем наступлении властей левые каналы, затрагивающие историю, будут проходить лицензирование. И каналы красных историков прикроют. Равно, как и остальные каналы — Союза Марксистов, Вестника Бури, канал Клим Саныча и Дхармический — тоже. На всех прошлых думских выборах наступление фашизма не было так уж очевидным, и все думали, что “авось пронесёт” и голосовать за КПРФ не призывали. Почему красные историки эту тенденцию уловили, а радикальные марксисты не уловили? Может быть всё-таки помочь КПРФ получить достаточно мест в Думе, чтобы они хотя бы постарались отменить антинародные законы? Или “на зло маме отморожу уши”?

Социальная революция включает в себя в том числе и появление демократических свобод. А сейчас свободы слова, совести, передвижения, собраний активно попираются властью. Коммунисты должны бороться за эти свободы не бойкотом выборов, а всеми средствами, включая выборы.

Если вспомнить марксистский тезис о социально-экономическом базисе и политической надстройке, то возникает вопрос: возможна ли смена старой надстройки без насилия? История показывает, что в определенных ситуациях возможна:

– Вспомним пролетарский переворот в Венгрии 21 марта 1919 года, когда коммунисты и социалисты объединились и получили большинство в Совете, после чего Совет взял всю власть в свои руки и передал её своему исполкому. Правда через 3,5 месяца румынская интервенция свергла советскую власть.

– Вспомним опыт шведов. На выборах в 1932 году победили социал-демократы и Крестьянский союз, которые в 1932 г. создали блок, получив большинство в парламенте и подвинули буржуазию, усилив роль государства в экономике. А по окончании Второй Мировой Войны правительство стало целиком социал-демократическим и внедрило плановость в экономику и социальные программы. Правда, оставаясь капиталистической, “шведская модель” тяжело пережила кризис 1990-х гг, социал-демократы упустили власть и теперь в Швеции правят капиталисты, в результате чего эксплуатация пролетариата усилилась

– Вспомним, как в Париже при увольнении Жана Киапе (Chiappe) 06.02.1936 коммунисты и социалисты объединились в Народный фронт и не позволили совершиться фашистскому перевороту.

– Вспомним победу Сальвадора Альенде, выдвинутого от блока «Народное единство» на президентских выборах в Чили. Он повёл страну по пути социализма. Но США задушили экономику Чили и организовали путч.

– И наконец, победа Педро Кастильо на президентских выборах в Перу 2021 года.

То есть история учит нас, что в принципе капиталисты могут дать слабину и левые могут получить власть через выборы при поддержке со стороны трудящихся. Особенно в блоке. Но самое сложное — это планомерно и последовательно сменить надстройку и при этом удержать власть грамотной внутренней политикой, и справиться с внешними силами.

Ещё один аргумент: зачем участвовать в буржуйском фестивале — устройте свой!

То есть коммунисты в буржуазной политике участвовать не должны? Нет уж! Раз политика уже есть, то в ней надо участвовать пока для своего фестиваля ещё мы не доросли. Получается, что мы с одной стороны агитируем читать Ленина, который учит политической борьбе. А с другой стороны мы тут же агитируем за политическую пассивность на “буржуйском фестивале”, где есть множество поводов и возможностей для пропагандистского обращения к массам и демонстрации своей поддержки левым силам. А мы проявляем левацкую бескомпромиссность! Отказ от возможности, которую предоставляет буржуазная демократия — это “левее здравого смысла”. Просто на использование этой возможности не надо опираться, как на единственную, к чему как раз склоняет пролетариат буржуазия своей идеологией. И помимо того, использовать парламентаризм надо не как вещь в себе — бесплодными попытками законодательных инициатив, а как возможность для реализации большевистских целей.

Но если идти на выборы надо, то кто даст денег?

Во-первых, депутаты Госдумы от КПРФ отчисляют часть депутатской зарплаты на нужды партии (очень правильная схема, идущая ещё от забытой большевистской традиции партмаксимума).

Во-вторых, существует ежегодное финансирование партий из госбюджета. В 2015 г. было 50 руб/голос по федеральному списку. Сейчас составляет уже 152 руб./голос (95-ФЗ ст.33 п.6а http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/336a0c7ad68f72717fa286d6ecad040b53d848b0/).

Если у КПРФ в Думе 7 созыва от 2016 года по федеральному списку было получено 7 019 752 голоса (https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_Государственную_думу_(2016)), то ежегодное финансирование КПРФ сейчас составляет 1 067 002 304 руб. (столько же получает ЛДПР, а ЕР — в 4 раза больше). Даже 1% от этой суммы, пущенный на настоящую коммунистическую пропаганду ежегодно — неплохая ресурсная прибавка.

Программа КПРФ не коммунистическая. Да, конечно. Однако проблема не только в желании, но и в возможности. Партия с коммунистической программой, в которой записана смена политического строя тут же становится неконституционной, объявляется экстремистской и распускается, уходя в подполье. И тогда коммунисты остаются без представительства в Думе. И этот, пускай даже и плохенький в настоящее время, ресурс теряют. В том числе и поэтому нельзя публиковать коммунистическую программу-максимум.

Справедливости ради надо заметить, что несмотря на туго закрученные гайки, партии с радикальными программами всё ещё существуют. Взять, к примеру, тех же нацболов и троцкистов. Представлены такие партии в основном студентами.

Главная суть проблемы сегодняшнего дня не в ущербности программы КПРФ и левого блока, не в непризнании диктатуры пролетариата и не в неполной национализации средств производства, а в необходимости отмены фашистских реакционных законов, без чего легальная деятельность коммунистических партий невозможна. Где бы были большевики в начале 1917 г., если бы реакционные царские законы не были бы отменены февральской революцией? В тюрьмах, на каторге, в ссылке и в эмиграции.

А, когда т.Майснер ошибочно полагает, что только настоящей компартии (большевистской) полезно участвовать в буржуазном парламенте именно из-за того, что у неё есть радикальная программа построения коммунизма, то это смахивает на “реформизм”. Суть революционного парламентаризма не в том, чтобы с помощью голосований в парламенте построить коммунизм, имея правильную программу, которая нравится пролетариату и не нравится буржуазии. Конечно хорошо, когда реформизм приводит к ощутимым результатам. Но это происходит редко и не столько из-за заслуг левых, сколько из-за безволия правых. Суть революционного парламентаризма в том, чтобы, участвуя в буржуазном парламенте, осуществлять большевистскую тактику лавирования и блокирования для получения возможностей и ресурсов, и в то же время вести пропаганду своими непреклонными стараниями на деле протолкнуть большевистскую законодательную инициативу, которую буржуазные партии и буржуазное правительство будут всячески манкировать и отклонять, дискредитируя себя. Отрадно слышать, как эта Ленинская мысль о пропаганде пытается прорваться из глубин памяти Реми Майснера, несмотря на то, что он настойчиво упирается в коммунистическую программу.

Конечно же ни для кого не секрет, что КПРФ – это партия-“редиска” (как однажды выразился Троцкий) – снаружи красная, а внутри белая. В своей массе обыватели уже давно не верят обещаниям ни властей, ни оппозиционных партий. Не верят и КПРФ, как левой руке ЕР, которая вроде-бы участвует в оппозиционной борьбе, но результатов не добивается. Люди считают, что бестолку усиливать ту оппозицию, которая заведомо никогда не победит. Но отказываясь от участия в политике, мы позволяем воспроизводить эту ситуацию бесконечно долго. Надо отчётливо понимать, что политика — искусство возможного, а не желаемого. И характер текущего момента состоит в том, что другого варианта борьбы против фашизма на данном этапе пока что не предвидится. Сидеть на попе ровно, скатываясь в пропасть фашизма — преступная беспечность.

Так что современному обывателю надо научиться различать игнорирование выборного процесса, как наипассивнейшее отношение к политике, и бойкот выборов на фоне активного массового протеста, как наиактивнейшего и наиболее радикального вовлечения масс в политический процесс.

Эти выборы обещают быть интересными. И что же предлагают наши товарищи – сидеть дома во время усиливающейся реакции?

Армен Закарян