Почему обычный человек защищает капитализм?

Я неоднократно сталкиваюсь с тем, как обычные люди, не миллиардеры, зачастую даже не бизнесмены, с пеной у рта доказывают, какой классный общественный порядок есть капитализм. В качестве аргументации идет товарное изобилие, свобода выбора, возможность заработка и выбора способа занятия, а также демократия. Социализм же воспринимается как общество дефицита, тотального контроля государства над человеком, несвободы и т.д. Если все это обобщить, капитализм обычным человеком воспринимается обществом справедливым, в отличии от социализма.

Так ли это? Давайте разбираться.

Очевидно, что выводы человека идут от осмысления объективной реальности его жизни, жизненного опыта. Противоречия же при этом остаются незамеченными, вне поля зрения и оценки. Например, анализ уровней потребления обычного человека по продуктам питания, не показывает преимущества современного российского общества над СССР. Темпы строительства жилья в СССР были выше, чем сейчас, доступность медицины — тоже. Возможность заработка сегодня не переходит автоматически в высокий уровень доходов большинства, свобода занятий тоже относительная — любой из нас может заниматься чем угодно, если это что угодно — деньги. Про подавление политического инакомыслия сегодня тоже все знают.

В-общем, складывается противоречивая картина несоответствия объективной реальности и ее представлений в головах простых людей. Почему эти люди самозабвенно защищают капитализм?

Вышеописанное подтверждает господство капиталистического мышления в головах людей, как следствие отражения объективной картины сегодняшнего общества. Но… не совсем: основные аргументы, обосновывающие преимущества капитализма, были оформлены в идеологии либерализма, в XIX веке. Они стали основой идеологии буржуазии, как класса, который на тот момент революционно преобразовывал весь мир. Постепенно эта идеология стала преобладающей, по причине господства класса буржуазии. Да да, мои друзья, защитники капитализма, вы всего лишь защищаете идеологию правящего класса, за неимением собственной идеологии!

Теперь давайте разберемся — почему. Еще Адам Смит указывал на необходимость специализации и разделения труда. Никто не оспаривает эту необходимость, но к чему она ведет для каждого, отдельного трудящегося?

Каждый из нас, специализируясь в той или иной деятельности, воспринимает в значительной мере весь мир через призму этой деятельности. Если я выхожу на рынок, например, как программист, то написав программу, я сделал что-то конкретное и цельное. И я жду, что другой, выйдя на рынок так же хорошо и качественно, как я сделает свое дело. И если мы дружно всем миром, каждый сам по себе выйдем и сделаем качественно свое дело, то нам всем будет хорошо. А тот кто этого не сделал — сам виноват.

К сожалению, реальный мир устроен не так. Или не совсем так. Капитализм действительно вырастал из мелкотоварного производства, разбитого на кучу частных трудов, связанных рынком. Просто он уже эту ситуацию уже лет 120 как перерос. И на сегодня, каждый отдельный труд “сторонника капитализма” есть кусочек, включенный в общественный процесс, т.е. созданный одновременным участием огромного количества людей — общественного труда. Без общественного труда ваш труд бесполезен. Ваш труд не часть этого труда, а скорее ваш вклад в общий результат.

И проблема даже не в том, что взгляд на мир через частный труд рождает эгоизм, равнодушие, по сути — все ключевые пороки современного общества, на которые вы сами же жалуетесь. Такой взгляд не адекватен сегодняшней социальной реальности. Между современным человеком, защищающим капитализм, и талибским боевиком, входящим в Кабул сегодня, много отличий, но есть одно важное сходство, которое позволяет и теми и другими манипулировать — отсутствие научной картины устройства общества.

Развитие прогресса, особенно последних столетий, привело к грандиозному обобществлению труда, транснациональные корпорации и госсектор — это лишь видимая часть. За последние 100 лет планирование как на государственном уровне, как и на уровне корпораций, выросло в гигантских масштабах. И тут сказывается не “злая воля коммунистов”, а объективная закономерность развития производительных сил, ведущая к изменению общественных отношений.

Попутно замечу, что малый и средний бизнес так или иначе либо вырастает до крупного, и занимается планированием, либо преимущественно встраивается в конструкцию плановой экономики крупных корпораций, выступая как подчиненный элемент включенный в цепочки разделения труда и управления. Иными словами, он, несмотря на свой формальный статус, не является независимым и самостоятельным субъектом рынка. Хотя, на сегодня, малый бизнес — та часть экономики, которая в наибольшей степени сохранила рыночность, товарность, говоря языком политэкономии. Объективности ради добавлю, что для легального малого предпринимательства в нашей стране наилучшие условия были в сталинском СССР (например в плане налогообложения и кредитования). Рекомендую тут книгу В.Роговина «Сталинский неонэп». Тем более, что Роговина уж никак сталинистом не назовешь.

В принципе, неспособность видеть неполную планомерность хозяйственной деятельности это не только результат некритического отношения к окружающему миру, но и результат идеологической обработки. И я сейчас говорю не об официальной российской пропаганде, являющейся плохой пародией на брежневский СССР. Речь о пропаганде самой идеи частного человека, частного мышления, некритически впитываемого обывателем.

Причем, неадекватная картина мира не позволяет видеть многочисленные схемы присвоения правящим классом результатов труда обывателя. А также осознать неадекватность правящей настройки, которая управляет обществом неэффективно в интересах общества и неадекватно уровню развития производительных сил.

Что со всем этим делать?

На сегодня, ключевой задачей левых сил является развитие в обществе научного взгляда на себя, на мир. Адекватное отражение реальности в головах людей. Адекватное реальности действие. Мы, левые, называем это коммунистическим мышлением.