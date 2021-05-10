Дискуссия про “Исламо-левизну” готовит успех Марин Ле Пен

Во Франции набирает обороты дискуссия про «исламо-левачество» (исламо-гошизм). Нижеприведенный текст был опубликован редакцией ведущей либеральной газеты «Le Monde».

При приближении президентских выборов встает вопрос о позиционировании исполнительной власти, приоритет которой в настоящее время, по-видимому, заключается в том, чтобы отдать власть ультраправому электорату.

Какая муха укусила министра высшего образования Фредерик Видаль, чтобы она попросила CNRS провести расследование “исламо-левизны”, чтобы разграничить «то, что относится к академическим исследованиям, а что к агрессии и мнению»? Ее инициатива, начатая без малейших консультаций, в воскресенье, 14 февраля, получила залп критики, который она заслуживала. В CNRS напомнили, что термин “исламо-левизна” « не соответствует какой-либо научной реальности». Что же касается названных ею университетов, то они выразили «непонимание».

Шаг министра неоправдан, поскольку она борется с академической свободой, бесценным демократическим достижением, хранителем которого она должна быть. Биохимик, бывший президент университета Ниццы, Фредерик Видаль должна знать цену подобных высказываний, а также помнить, что CNRS отнюдь не поручено инспектировать университеты. То, что некоторые ученые-активисты знают о выводах своих исследований до их проведения, проблематично. То, что некоторые из них путают исламистов и угнетенных, еще хуже. Но государство не должно регулировать дискуссии по социальным наукам.

ОПАСНОЕ ПОНЯТИЕ

Путаница в речи г-жи Видаль перед Национальным собранием, где она упоминает о «постколониализме» и «флаге Конфедерации на Капитолии», усиливает гипотезу о том, что она сознательно манипулирует понятиями в споре по поводу«исламо-левизны», термина, столь же рискованного, как и тотализатор. Министра можно заподозрить в попытке заставить всех забыть о страшном кризисе в области здравоохранения, который потрясает университеты, и заставляет студентов стоять в очереди перед продовольственными пунктами. Таким образом, был поставлен вопрос о профессиональной пригодности г-жи Видаль перед лицом главной проблемы в данный момент-последствий эпидемии.

Но через несколько дней после скандальных дебатов между Джеральдом Дарманином и Марин Ле Пен, «дело Видаль» вышло за рамки скандала с вмешательством в университетскую жизнь. В преддверии президентской кампании встает вопрос о позиционировании исполнительной власти. После того, как министр внутренних дел обвинил лидера ультраправых в «податливости», его коллега по высшему образованию выбрал CNews, любимый канал правых и ультраправых, чтобы грубо подмигнуть этому электорату.

Макрон играет с огнём

Если многие нападают на Фредерик Видаль, то Джеральд Дарманин ее поддерживает. Что касается Эммануэля Макрона, он молчал после того, как его министр внутренних дел поддержал тенденцию к превращение г-жи Ле Пен в «нормального» политика, как будто его приоритетом было успокоить её сторонников.

В силу того, что его министры ведут себя так же, как накануне второго тура прошлых выборов, повторяя ситуацию 2017 года, поведение главы государства может привести только к раздражению 70% французов, которые, согласно опросу, хотят другого сценария. Он также рискует увеличить число левых избирателей, склонных воздержаться от голосования во втором туре, если единственным выбором для них окажется Макрон против Ле Пен.

Тем самым Эммануэль Макрон играет с огнем, поощряя своих министров. Страна, и без того потрясенная беспрецедентной пандемией, которая плавно перетекает в предвыборную кампанию, нуждается в четком обсуждении вопросов (здравоохранение, образование, экономика, климат, Европа и т.д.), определяющих ее будущее. И не должно быть никаких грубых маневров, в основе которых лежит демагогическая или безответственная политика. Не говоря уже о флирте с ульртраправыми.

Источник: https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/19/islamo-gauchisme-vidal-darmanin-jeu-dangereux_6070519_3232.html

Перевод Петра Бражникова