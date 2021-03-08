Сделает ли Байден Америку зеленой?

4 ноября прошлого года, когда многие из нас наблюдали за результатами американских президентских выборов, США официально вышли из Парижского соглашения по климату. Соглашение, написанное в 2015 году на Конференции по климату в Париже (COP21), часто считается наиболее важным документом международного сотрудничества в области климата.

Тогда, под пристальным вниманием десятков тысяч протестующих, которые бросили вызов французскому запрету на демонстрации и потребовали радикальных мер по борьбе с изменением климата, Парижское соглашение было призвано попытаться ограничить повышение температуры до 1,5 градусов выше доиндустриального уровня.

Во многом это был шаг вперед. Соглашение признало, что предыдущей цифры в два градуса было недостаточно, и подтвердило наличие растущей и непосредственной угрозы для стран, преимущественно на Глобальном Юге.

Но для радикальных сторонников экологического движения договоренности, достигнутые в рамках Парижского соглашения, были недостаточными. Они считали, что соглашение сохранило принципы свободного рынка применительно к окружающей среде.

Тем не менее, Париж стал важной вехой для большинства людей, и решение Дональда Трампа, вскоре после того, как он стал президентом, вывести США из соглашения, нанесло серьезный удар по международным усилиям в борьбе с изменением климата.

Проблема с COP21 заключалась в том, что подписанные соглашения не обязывали подписавшие страны сокращать выбросы на уровнях, достаточно близких к тем, которые необходимы для предотвращения стремительного изменения климата.

Даже если бы страны действительно придерживались своих обещаний, повышение температуры все равно превысило бы заявленный уровень. Все дело в том, что существовали проблемы с механизмами, предназначенными для снижения уровней выбросов, включая подход таких стран, как Великобритания, которые полагались на рыночные механизмы, что не позволяло бросить вызов таким секторам, как судоходство и авиация.

С 2015 года экологическая ситуация резко ухудшилась. Если бы пандемия Covid-19 не затмила новостную повестку, возможно, выборы в США прошли бы при гораздо более широком освещении экологических проблем.

В 2020 году мир увидел немало катастроф, связанных с климатом. Все началось с массовых лесных пожаров в Австралии, кроме этого, суперциклон «Амфан» стал причиной эвакуации около 2,5 миллионов человек из их домов в Бангладеше и Западной Бенгалии.

В декабре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что «человечество ведет войну с природой». Он продолжил: «Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар. И она уже делает это с нарастающей силой и яростью. Биоразнообразие сокращается. Один миллион видов находится под угрозой исчезновения. Экосистемы исчезают на глазах. Человеческая деятельность лежит в основе нашего нисхождения к хаосу. Но это означает, что действия человека могут помочь решить эту проблему».

Гутерриш был прав, подчеркнув масштабы кризиса. Но проблема состоит не только в человечестве.

В период с августа 2019 года по июль 2020 года в Амазонии наблюдались самые высокие темпы вырубки лесов за десятилетие, но это не потому, что люди в Бразилии вырубают деревья в качестве самоцели. Это потому, что союзник Трампа, президент Болсонару, дал зеленый свет лесозаготовительным компаниям и сельскохозяйственным корпорациям на вырубку тропических лесов.

В тот же период резко сократилось количество штрафов, наложенных Бразильским агентством по охране окружающей среды на незаконных лесозаготовителей. Также игнорируются требования участников экологических движений, настаивающих, чтобы ископаемое топливо оставалось в земле. Вместо этого страны планируют увеличить общие показатели производства ископаемого топлива примерно на два процента в год.

Как я описал в обзоре за октябрь 2020 года, большая часть мирового финансирования по борьбе с Covid-19 была направлена корпорациям, ответственным за изменение климата.

Таким образом, многие приветствовали избрание Джо Байдена новым президентом США с долгожданным облегчением. По крайней мере, идет речь о том, что политик говорит о действиях в отношении окружающей среды.

Правда гораздо более удручающая. В последние несколько лет США стали свидетелями радикальных требований со стороны активистов и некоторых левых политиков, таких как Александрия Окасио-Кортес, о «новом зеленом курсе». В этом плане Байден гораздо умереннее. В свою очередь, он хочет «строить лучше, чем было», создавая рабочие места за счет эффективного использования энергии и новых технологий, таких как электромобили. Примечательно, что Байден не был готов бросить вызов корпорациям, добывающим ископаемое топливо.

Ярким примером был спорный штат Пенсильвания. Здесь Трамп превратил 18000 гидроразрывов в ключевой политический вопрос. Байден отказался заявить, что запретит гидроразрыв, вместо этого он обязался прекратить использовать данную технологию только на федеральной земле.

Но поскольку 90 процентов гидроразрыва происходит на не-федеральной земле, его обещание мало что дало, кроме как сигнализировало компаниям, занимающимся ископаемым топливом и гидроразрывом, о том, что они могут не беспокоиться. Вместо того, чтобы предложить работникам, работающим с ископаемым топливом, конкретную альтернативу, Байден уклонился от этой проблемы.

Байден назначил «посланником по климату» Джона Керри — бывшего кандидата в президенты от Демократической партии и госсекретаря США на момент подписания Парижского соглашения. Это сигнал о том, что Байден хочет, чтобы его администрация возвращалась к “нормальному состоянию” после лет правления Трампа. Но, учитывая ограничения Парижского соглашения, в переговорах по которому Керри принимал активное участие, активисты будут настроены скептически. Публичное выстуление Керри в пользу ядерной энергетики демонстрирует подход, при котором предлагаются технологические решения вместо более фундаментальных изменений.

В чем остро нуждается мир, так это в вызове корпорациям, виновным в климатической катастрофе. Это означает борьбу с капитализмом — системой, которая рассматривает природу только с точки зрения ее вклада в получение прибыли.

В 2008 году после избрания Обамы антивоенное движение США рухнуло, поскольку иллюзии относительно нового президента перенаправили энергию активистов в сторону Демократической партии.

В последние несколько лет в США возникло массовое радикальное движение в защиту климата. Это движение помогло изменить политическую повестку, заставив обратить внимание на проблемы окружающей среды, и уже одержало значительные победы. Ему нужно будет продолжать борьбу, не прекращая её в тот момент, когда Байден вошел в Белый дом.

Мартин Эмпсон

https://socialistreview.org.uk/464/will-biden-go-green

Перевел с английского Максим Говорухин, студент 4 курса МГЛУ