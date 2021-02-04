Немой протест

Последнее время в нашей стране политическая ситуация становится всё более нестабильной: Репрессии против оппозиционных политиков и активистов привели к объединению огромного количества людей. Первый всплеск вызвал арест Фургала, второй — арест Навального.

Однако помимо давно назревавшего требования освободить политзаключённых (будь то Фигуранты «Дела Сети», «Ярославского дела», «Дела «Нового величия»» и других), сформировалась и общедемократическая повестка наряду с требованием улучшения качества жизни, пересмотра итогов приватизации и ареста наиболее видных коррупционеров в высших эшелонах власти.

Последние протесты оголили и усугубили давний кризис элит, массовое народное недовольство стало катализатором российского общественного прогресса.

В сложившейся ситуации, социалистическое движение стало стадом баранов без пастуха, но с рядом ораторов, которые ведут толпу то в одну сторону, то в другую, что и побудило меня предпринять попытку формирования этой статьей предпосылок для создания единой программы и стратегии работы в предстоящие тяжелые годы нашего общества.

Что привело нас сюда?

В первую очередь, для понимания дальнейшей стратегии следует вычленить основные этапы развития путинской России, которые привели к требованиям большей демократизации и разобраться в сути назревшего конфликта.

1999 год. Россия вступает не только в новое тысячелетие, но и поистине в новую эпоху — Хаос девяностых потихоньку стихает, политическая нестабильность сходит на нет и рост цен на нефть вкупе с возобновлением работы многих предприятий даёт фантастический рост экономики, который в последствие назовут «тучными нулевыми». К власти(пока в качестве врио) пришёл молодой демократ и защитник конституционного порядка Владимир Путин.

Его слова о необходимости свободы и недопустимости «железной руки» совмещаются с обещаниями лучшей жизни для россиян.

На протяжении этого времени идёт Вторая Чеченская война и удачным стечением обстоятельств становится Марш на Дагестан и подрыв жилых домов в Москве. Владимир Путин призывает искать террористов везде и «мочить их в сортире, если потребуется»

С рейтингом 52% на президентских выборах он обходит своих будущих подчинённых — Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Эллу Памфилову.

На протяжении всего этого времени происходят события, которые так или иначе рисуют определённую картину будущего России: Доклад переметнувшегося агента ФСБ Литвиненко раскрывает миру теорию о том, что ФСБ вероятно могло быть причастно к подрыву домов в Москве. Также, из его интервью становится известно о приказе ликвидировать одного из серых кардиналов 90-ых: Бориса Березовского.

Первые звонки

В ходе дебатов на канале НТВ о причастности агентов ФСБ к подрыву домов, телеведущий Николай Николаев называет аргументацию спецслужб «Крайне слабой». Чуть позже, он будет вынужден эмигрировать ввиду установившейся за ним слежки.

Ход даётся «Делу НТВ», которое полноценно закончится полным разгромом тогда ещё оппозиционного и популярного канала, увольнением ключевых сотрудников и жёсткой цензуре внутри телекомпании. Последним маршем свободы стала передача Сергея Доренко 2 сентября 2000 по поводу гибели подводной лодки «Курск». По совместительству, это был последний эфир Доренко на НТВ.

В 2001 году по обвинению в экстремизме арестованы ряд активистов НБП во главе с Лимоновым. По версии следствия, за попытку попытку организации пророссийского восстания в Северном Казахстане, по «Алтайскому делу» почти все фигуранты получили реальные сроки, несмотря на отсутствие доказательств со стороны обвинения. В 2007 году НБП будет запрещена, а Лимонов создаст «Другую Россию».

В 2002 году была введена 282 статья УК, а в 2004 году был принят «Федеральный закон о собраниях, шествиях и пикетированиях»

Президент также инициирует реформу Совета Федераций — в результате которого губернаторы и главы законодательной власти регионов, до того бывшие членами СФ по должности, были заменены назначенными представителями; последние должны работать в СФ на постоянной и профессиональной основе (при этом одного из них назначает губернатор, а второго — законодательный орган региона). Параллельно с этим в сентябре 2000 года был создан совещательный орган при президенте — Государственный совет России, членами которого по должности являются главы субъектов страны.

В 2004 году, произошла трагедия в Беслане. Воспользовавшись общественным шоком, по предложению Путина отменены прямые выборы глав большинства регионов, одномандатные округа в Госдуме и избирательные блоки, что затем позволило занять «Единой России» большинство.

В 2005 году уже половина членов Совета Федерации назначались губернаторами, которых в свою очередь назначал сам президент.

А. Н. Яковлев в конце 2004 и в 2005 годах, говоря о политике Путина, обращал внимание на следующие «тревожные сигналы»: «…бросается в глаза жёсткая последовательность. Гимн, однопартийная система, послушный парламент, примат государственности над человеком, вождизм, сращивание государственных структур с бизнесом, особенно с криминальным, приручение средств массовой информации, возвращение к государственной историографии, то есть приспособление истории к интересам власти, отсутствие подлинно независимых судов, расширение сферы деятельности и влияния на политику специальных служб..»

Также указом президента были созданы объединения «Наши» и «Идущие вместе», которые потом влились в известную Молодую Гвардию Единой России.

И это было только начало! За первые два срока управления Путина, в России почти полностью сформировалась вертикаль власти и незыблемость власти друзей президента, разгромлена свобода СМИ, отменены прямые выборы глав регионов и сформирована повестка на ближайшее время: Пока идёт борьба с терроризмом, пренебречь можно всем.

Также заставило отказаться от прозападной ориентации и либеральных взглядов молодого президента следующее событие: в 2004 году россияне узнали о том, что такое «Оранжевая революция».

В ходе президентских выборов в Украине поддерживаемый Россией Виктор Янукович при помощи фальсификаций результатов победил Виктора Ющенко.

Однако после того, как Центризбирком 21 ноября объявил о победе во втором туре премьер-министра страны Виктора Януковича, его оппонент вывел сторонников на Майдан. Протесты, которые позднее и назовут «оранжевой революцией», не прекращались почти два месяца. В ходе этого кризиса Запад и Россия оказались по разные стороны баррикад. В конце концов в декабре было решено провести третий тур выборов, победителем которого стал Ющенко.

Параллельно с этим, к власти в Грузии в ходе кризиса, который вошел в историю под именем «Революции Роз» пришел Михаил Саакашвили, стоявший на жёстких антироссийских позициях и провозгласивший курс на сближение с Западом.

После этих событий, Путин забыл о своих словах про важность сотрудничества и дружбы с Западом и НАТО. Майдан 2004 года и Революция Роз оказали на молодого президента решающее влияние, показав что может быть если фальсифицировать выборы. Или не держать оппозицию в узде.

Угроза терроризма в пропаганде сменилась угрозой западного вмешательства, а политика сотрудничества сменилась политикой изоляции в «кольце врага», начали создаваться провластные структуры «Наши» и «Идущие вместе»

2008 год заканчивался, заканчивался и второй президентский срок Владимира Путина, дальше будет рокировка с Медведевым и работа председателем правительства РФ. Началось «огосударствление» экономики, в ходе которого друзья президента начнут занимать ключевые посты в Газпроме, Роснефти и других госкорпорациях, на нулевых закончится хоть какая-то мнимая свобода и начнется строительство единого и неделимого государства под властью национального лидера.

К власти пришёл Медведев. Герой мемов, мифический «системный либерал», вернувший выборы глав регионов(хоть и с муниципальным фильтром) и отчасти вернувший свободу слова, правление которого на первый взгляд не интересно с точки зрения развития протеста в стране, но именно при нём и было покончено с каким-никаким развитием в нашей стране и тучные нулевые сменились эпохой рецессии и застоя, которые продолжаются до сих пор.

Первое, что вспоминают о Медведеве после «Сколково» и долларе по 25 это пятидневную войну в Грузии — обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Конфликт на Кавказе не прошёл бесследно и для российского общества.

Именно на президентство Медведева пришлись многочисленные этнические конфликты и расцвет националистических организаций — ДПНИ, РНЕ, Другой России ,околофутбольных группировок и скинхедов.

Тяжёлая обстановка во внешней политике, финансовый кризис и провал внутренней политики(особенно, национальной, что и обострила война в Грузии) привели к тому, что в послании Президента Федеральному Собранию Медведев обещая пакет антикризисных мер, на деле протащил ряд поправок в Конституцию, одна из которых увеличивала президентский срок до 6 лет, а полномочия Госдумы до 5 лет.

Одним из ключевых для оппозиции моментов стали беспорядки на Манежной площади — протест огромной массы населения Москвы против бездействия властей в отношении Убийства Егора Свиридова.

Несмотря на оперативную реакцию силовиков и ослабление ряда организаций (ДПНИ запретили в 2011, РНЕ и Другая Россия раскололись), националистическая оппозиция была на подъеме, самостоятельные протесты националистов продолжались постоянно вплоть до событий в Бирюлёве и Болотной площади. В правых кругах статья УК 282 получает прозвище «русской статьи», а в 2010 лозунг «Россия для русских» вносится в список экстремистских материалов.

Эпоха Медведева стала лишь номинальной, «прокладкой» для следующих двух сроков Путина, Дмитрий Анатольевич уходит на пике популярности, оставляя Путину протесты на Болотной площади.

Оппозиция

Дабы комплексно подойти к протестам на Болотной площади (пике развития «оппозиции прошлой волны») следует разобрать то, как к 2012 году пришли сами люди несогласные с режимом.

Либералы

Для европейской политики достаточно странно выделять либеральные движения в отдельный лагерь, но для политики российской это вполне нормально.

Отличное от других объединение людей представляло неоднородную массу бывших чиновников, журналистов и лишь малая его часть — действительно идейных людей.

Что же было с либеральной оппозицией эти годы?

При приходе Путина к власти по началу либеральная часть населения была довольна — на место Ельцина пришёл идейный продолжатель его дела, но при этом куда более спокойный и жёсткий.

В 2000 году, во время выборов президента, одна из наиболее популярных либеральных партий (после «Яблока») «Союз правых сил» во главе с Чубайсом и Немцовым выдвинули лозунг «Путина — в президенты, Кириенко — в Государственную думу. Молодых надо!». «Яблоко» же выдвинуло Явлинского.

26 мая 2001 года состоялся учредительный съезд партии «Союз правых сил». В качестве учредителей выступило девять партий, в частности, Демократический выбор России. На съезде принят устав СПС, избрано руководство партии. Сопредседателями партии стали Егор Гайдар, Сергей Кириенко, Борис Немцов, Ирина Хакамада и Анатолий Чубайс.

Шли выборы, переговоры о создании единого избирательного блока и переговоры с «Яблоком». Всё это не помогло избраться в Госдуму в 2003 году. «Яблоко» набрали 4.8%, «СПС» 4%, сформировав народную шутку про пятипроцентную популярность российских либералов.

Несмотря на насмешки, к либеральным взглядам стали сильнее тяготеть медийные личности, особенно журналисты: Леонид Парфёнов, Ирина Хакамада и даже Владимир Соловьёв. Чуть позже, в 2007 году Ирина Савицкая станет основателем медиахолдинга «Дождь».

Запрет НТВ сыграл злую шутку с властью: Стремясь ограничить свою критику, Путин наоборот сделал так что от него отвернулась почти вся старая гвардия журналистов.

В 2004 году СПС получили мандаты в ряде региональных выборов, а в 2005 году единый избирательный блок СПС-Яблоко преодолел барьер и получил 3 мандата в московской городской думе.

В 2006 году Борис Немцов возглавит партию, которая в течение следующих двух лет станет серьёзным соперником для «Единой России», однако в виду удачной интеграции вождей партии во власть (Чубайс становится главой Роснано в 2008), а также смерти (в 2008 году умирает Гайдар), на съезде партии в 2008 году объявляется о её самороспуске.

Потерю популярности среди либерального населения вызвала и отставка правительства Касьянова в 2004 году. Популярный реформатор без всяких причин был уволен президентом, что также вызвало резонанс в обществе. Сам же Касьянов отвергнет все предложения Путина о других должностях и сильнее будет склоняться в сторону оппозиции. В 2006 году он основывает «Российский Народно-демократический союз» и присоединяется к «Маршу несогласных».

Сильный удар по власти также наносит сначала отравление либеральной журналистки, пресс-секретаря «Новой газеты» Анны Политковской (она выпивает чай в самолёте и отравляется «неизвестными токсинами») в 2004, а затем её убийство в 2006 году.

Именно её убийство начинает целый виток репрессий в отношение журналистов, а также закрепляет полную цензуру после разгона НТВ.

В 2008 году Борисом Немцовым, Гарри Каспаровым, Ильёй Яшиным и Владимиром Буковским создаётся блок «Солидарность» — единой демократической коалиции, за участие в которых некоторые члены «Яблока» лишаются членского билета.

Огромный список фамилий в либеральной оппозиции по мере приближения к 2012 году и усилению репрессий будет сокращаться сильнее: Основными либеральными активистами станут Борис Немцов, Михаил Касьянов и молодые активисты «Яблока» Илья Яшин и Алексей Навальный

Коммунисты

Не только сторонники Путина вспоминают нулевые как золотой век. Левое движение в нулевых годах было на подъёме.

С 2000 вплоть до 2010 года левые задавали тон всей политической жизни страны. Если учесть более левое направление «Другой России» в эти годы, можно сказать что левые буквально контролировали протестную активность в России.

Митинги против монетизации льгот, Антикапитализм, Стратегия-31, многочисленные атаки на административные здания и Марши Несогласных — всё это детище в первую очередь как АКМ во главе с Сергеем Удальцовым, так и НБП-Другой России во главе с Эдуардом Лимоновым.

Достаточно организованное молодёжное левое движение стало настоящим бичом для российских силовиков и правоохранителей. Активные молодые люди не только не боялись оказаться за решёткой, они активно дрались с ОМОНом, громили заграждения и устраивали потасовки.

В то время разгонять митинги было попросту опасно для представителей силовых структур

Также среди левых были сильно популярны акции прямого действия. В нулевые не было года, когда какого-нибудь активиста не отправляли бы отбывать реальный срок за ту или иную акцию. Также, именно в нулевые левые впервые начали нести потери.

В 2009 году правыми националистами были убиты Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов. Помимо этого, ФСБ всерьёз взялась за уголовное преследование левых и первые фабрикации дел.

Однако несмотря на силу несистемных левых организаций, все они по большей части были слабо собраны и часто раскалывались.

Здесь мы и приходим к первой проблеме левого движения прошлого поколения — отсутствие внятных требований, огромное количество участников не готовых к партстроительству и развитию единой программы.

Вкупе с развитием бесконечной дискуссии по самым разным вопросам и последующими расколами это привело к повороту многих несистемных левых к КПРФ.

КПРФ стала и опорой, и второй проблемой левого движения прошлого поколения. Так или иначе, несистемные левые приходили в партию, а компартия в свою очередь приходила к ним. Многие рьяно (и вполне справедливо) обвиняли КПРФ в пассивности, соглашательстве, но всё равно вступали (или приходили на 7 ноября и 1 мая). Это также сыграло не в пользу единства — за нулевые годы партия пережила два раскола, а в 2009 году основана партия «Коммунисты России» — также осколка КПРФ.

Однако несмотря на это, КПРФ стала одним из самых сильных игроков на региональных выборах. Уже в 2005, именно КПРФ опередила Единую Россию на выборах 2005 на региональных выборах в органы законодательной власти в Ненецком автономном округе.

До этого, популярную партию с популярным президентом не побеждал никто и нигде.

Также КПРФ стала «вечно второй» партией на федеральных выборах Президента РФ и выборах в Государственную думу. Геннадий Зюганов же стал удобной марионеткой в руках Администрации Президента для удержания левого электората от участия в несистемных организациях.

Через дебри политических преследований, расколов и многочисленных протестов, более-менее единый состав левого движения к 2011 году был такой:

АКМ

ВКП(б)

Другая Россия (условно левые)

КПРФ

Левый Фронт

РКСМ(б)

РКСМ

РСД

РКРП

Автономное действие (условно левые)

РОТ ФРОНТ

И ещё многие, не говоря уже куда большем количестве обычных кухонных партий и кружков.

Здесь была третья проблема левого движения — отсутствие даже номинального единства. Если либеральный лагерь на момент протестов на Болотной площади пришёл к созданию некой коалиции, то в левом движении подобного не наблюдалось. Единственное серьёзное объединение левых помимо КПРФ был Левый фронт во главе с Сергеем Удальцовым. Именно он и будет представлять левый фланг во время протестов

Националисты

Долгое время третьей политической силой, исповедующей третий путь были националисты. Нестабильность 90-ых, две войны в Чечне, война в Грузии и наплыв нелегальных иммигрантов (особенно в Москву) дали толчок росту НС-скинхед движения в России. В нулевые рост заинтересованностью идеями нацизма среди подростков только продолжался. Также, ребята из спортивных секций пополняли ряды футбольных фанатов, образовывая движение «околофутбол», которое сильно до сих пор.

В большинстве своём, старые партии 90ых «доживали» свой век, пока новые только формировались — например РНЕ или Российский общенародный союз. Единственной старой несистемной националистической партией, которая прожила вплоть до 2009 года была Народная Национальная партия, но и та вскоре развалилась в итоге политических преследований.

Дольше всех в официальном поле держались «Славянский союз» Дёмушкина(До 2010 года) и «Движение против нелегальной иммиграции». Последние и стали инициаторами «Русского марша» в 2005 году. Обе организации затем сольются в единое движение «Русские».

В 2008 году Путин призывает ФСБ жестко противодействовать национализму. В 2009 году президент Медведев, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, указал, что «в числе первостепенных задач остается и жёсткое противодействие национализму и экстремизму»

Альтернатив оставалось немного. Зарегистрировать партию для националистов было невозможно, оставалась лишь уличная борьба. Тогда и появился Тесак.

Максим Марцинкевич воспитал целое поколение молодых скинхедов контркультурным националистическим творчеством. В 2007 по заявлению в прокуратуру Алексея Навального он получил свой первый уголовный условный срок, и в дальнейшем он находился под следствием или в колонии вплоть до 2011 года, но тем не менее, он приложил свою руку к формированию националистических настроений среди молодёжи и своим примером побудил многих не только заниматься политикой, но и совершать преступления.

У националистического движения могло остаться мало сторонников и оно бы не приняло значительного участия в предстоящем протесте, если бы не протесты на Манежной площади и беспорядки в Бирюлёве.

Бездействие властей по отношению к подозреваемым в убийстве Егора Свиридова в 2010 возмутило огромную часть населения Москвы и побудило к массовым протестам. Националистическое движение сформировалось и стало представлять реальную опасность.

Запрещённые нац. организации станут частью движения «Русские» во главе с Дёмушкиным, который и вывесит трёхцветный имперский флаг во время протестов на Болотной.

Выборы без выбора 2011 года

Согласно обещаниям федеральных каналов, программам развития и докладам высших чинов государства, 2010 год должен был стать переломным. Не будет очередей на квартиру для бюджетников, вырастут зарплаты и Россия станет наиболее технически развитой страной.

Ни один из прогнозов не сбылся, экономика пошла на спад и блеск первого лица вместе с его партией начал спадать в глазах людей.

Дела против оппозиционеров и их убийства настораживали интеллигенцию, а снижение уровня жизни не устраивало людей старшего поколения.

Всё это вылилось на правящую партию на выборах в Государственную думу 6 созыва 4 декабря 2011 года.

Однако, удивительным образом ЦИК отчитался о безупречной победе Единой России. Раскрытие причин не заставило себя ждать — в СМИ попали рассказы работников различных предприятий о «завозах» и «вбросах» на выборах.

После завершения голосования на выборах в Госдуму в декабре 2011 года на графиках, показанных по телевидению, появились показатели, согласно которым в Ростовской области проголосовало 146% пришедших на выборы избирателей, в Воронежской области — 129%, в Свердловской — 115%.

Сильное расхождение с опросами общественного мнения, а также факты явной фальсификации вызвали всплеск недовольства у населения. В районные суды было подано около 250 исков от парламентских партий с требованием отмены результатов на определённых участках.

Уже после закрытия избирательных участков, движение «Русские» провело акцию с требованием непризнания результатов выбора и начале кампании «Путин, уходи!», организаторы акции были арестованы, а лидер ДПНИ был задержан прямо на избирательном участке где был наблюдателем, позже им предъявят обвинение в создании ячейки экстремистской организации и организации массовых беспорядков

На следующий день, движение «Солидарность» выступило на Чистопрудном Бульваре, а КПРФ вышла на Пушкинской, акции закончились столкновением с полицией. Организаторы акции «Солидарности» получили штрафы за организацию незаконных акций, арестованы Илья Яшин и Алексей Навальный.

В тот же день, на Театральной площади, собралось 5 тысяч сторонников Единой России.

6 декабря по призыву Лимонова, пять тысяч человек выходит на Триумфальную площадь. Туда же приходят «Наши» вместе с ОМОНом, в ходе потасовок задержано 569 человек, в том числе Божена Рынска — ей предъявили уголовное обвинение за оскорбление представителя власти.

10 декабря прошёл первый крупный митинг на Болотной площади. Изначально он планировался на площади Революции, но согласован был на Болотной. Лимонов призвал выходить людей на площадь Революции, но основная часть людей пошла на Болотную

24 декабря уже 50000 человек выходит на Проспект академика Сахарова, численность протеста только нарастала.

4 марта 2012 года состоялись выборы Президента Российской федерации, на которых победил Путин. Несмотря на те же заявления о нарушениях, результаты были признаны легитимными. 5 марта оппозиция выходит на Пушкинскую площадь, а следующим шагом оппозиции становится «Марш миллионов» — 6 мая 2012 года оппозиция выступает в день инаугурации Владимира Путина.

Несмотря на согласование акции, власть старательно шла на провокации и намеренно сократила ширину площади для протеста. Однако несмотря на это, огромное количество людей всё равно вышло на Большую Якиманку.

«Лидер “Яблока” Сергей Митрохин немного обиженно сообщил журналистам, что он здесь как частное лицо, потому что “партию “Яблоко” не приглашали”. “Как видите, здесь все красное (флаги “Левого фронта” – “Лента.ру”). Отдельные политические силы решили подмять под себя протест”, – сказал Митрохин.»

А затем шествие двинулось к Болотной площади, но встретило ОМОН, закрывший дальнейший проход. Началось столкновение с силовиками, со стороны полиции в ход пошли слезоточивый газ и дубинки. Активисты в свою очередь избивали ОМОН палками и кидали в него куски асфальта.

Обе стороны потеряли людей ранеными, по факту беспорядков началось «Болотное дело» — уголовное преследование участников протеста, по которому прошли 28 обвиняемых, большая часть которых получили реальные сроки по обвинению в нарушении 212 УК РФ, но амнистированы позже.

К слову, на протяжении всего протеста аналогично действовал «Антиоранжевый протест», широкая коалиция противников «белоленточников», лидер которой был Сергей Кургинян, организовала «Антиоранжевый митинг» на Поклонной горе. По словам организаторов, основной его задачей было создать противовес митингу на Болотной площади, который критиковался ими как подготовка к «оранжевой революции». Среди выступающих были как просто медийные личности (как Леонтьев или Вассерман), так и «левые» публицисты — Максим Шевченко и Сергей Кургинян. Штраф за превышение численности митинга выплатил Владимир Путин.

Несмотря на реальный шанс перемен и угрозу для режмима, т.н. «Болотная» закончилась за год, так и не добившись ни пересмотра выборов, ни отставки Чурова.

Из всей массы выделяется один — 18 июля 2013 года по всей России прошёл первый митинг за свободу Алексея Навального.

Позорная страница Болотной под названием «Координационный совет оппозиции», который за всё существование так и не поспособствовал ни эффективности протеста, ни даже единству оппозиции и развалился в октябре 2013, ознаменовал собой конец протеста и полную победу власти. На то есть целый ряд причин:

— Отсутствие «кризиса» верхов. Путин был ещё сравнительно молод и эффективно держал вокруг себя своих друзей(между которыми, к слову, уже начиналась борьба)

— Достаточно высокий уровень жизни. После попытки монетизации льгот власть долгое время не решалась пойти в атаку на права пенсионеров, что исключило эту часть населения из протеста. На тот момент экономика уже была в состоянии «Застоя», но не была полностью кризисной

— Несмотря на протест, всё ещё высокая популярность Путина и его репутация «спасителя страны» и борца с олигархами

— Слабость самой оппозиции. Надежды на повторения Майдана 2004 года в России разбились о куда более сильный и авторитарный строй, нежели в Украине Януковича.

Старательная подготовка в первые два срока Путина создала вокруг власти юридический барьер, защищавший от пересмотра итогов выборов, а также жёстко контролирующий всю протестную активность. На решительные действия были способны лишь правые и левые радикалы Удальцова и Дёмушкина, но они не были так многочисленны чтобы захватить протест.

Позже Удальцов попадёт в тюрьму, вместе со многими другими активистами Левого фронта, а в отношение националистов начнут выдвигать обвинения в нарушении 282 ст. УК РФ (в отношение всех, кроме Дёмушкина)

В 2011 году Алексей Навальный зарегистрирует Фонд Борьбы с Коррупцией.

Эпилог. Наши дни

Через два года, в ходе событий на Украине в 2014 году, тон украинской политике будет задавать «Правый сектор», использовавший антипрезидентские выступления во время «Евромайдана» как повод для национальной революции. Слабость левого украинского несистемного движения, а также полная пассивность КПУ приведут к запрету коммунистической идеологии в стране, а аннексия Крыма сплотит вокруг Путина почти всю страну, нивелировав эффект 2012 года.

Власть выиграла для себя время, но использовала его не для перестроения экономики и проведения необходимых реформ, а для более сильного «закручивания гаек» и разгрома оппозиции. Левое движение перенесло полный разгром после осуждения Удальцова, против анархистов и несистемных левых развернулась волна репрессий и преследований. Фактически до 2018 года левые будут представлены только КПРФ и некоторыми несистемными партиями, которые на тот момент ещё не будут иметь решающей численности

Националистическая оппозиция также была уничтожена. Все движения полностью контролировались ФСБ и те, кто не уехал на Донбасс воевать за «Русский мир» либо стал подконтролен власти, либо задержан, либо ушёл в уличные группировки околофутбола. Со всплеском националистических настроений было покончено.

Либеральная оппозиция также встретилась с волной преследований. В 2015 году убит Борис Немцов, Касьянов стал всё более неактивен, «ПАРНАС» развалился окончательно после выхода передачи «Касьянов День».

Единственными активными и популярными либеральными активистами стали Илья Яшин и Алексей Навальный. Последний получил бОльшую известность благодаря первым коррупционным расследованиям ФБК.

2017 и 2018 год становится переломным в эпохе «окружения врагами». Затянувшаяся война на Донбассе и серьёзное ухудшение уровня жизни вновь создавали почву для развития оппозиции. ФБК выпускает фильм «Он вам не Димон», который даёт начало первым протестам во главе со Штабом Навального.

Столетие Октябрьской Революции также положительно сказывается на численности левого движения: появляются местные штабы РРП, некоторые региональные объединения КПРФ становятся более радикальны.

Выборы Путина в 2018 году и последующая пенсионная реформа выносит власти приговор. За три года сходит на «нет» весь авторитет власти, провал работы правительства во время коронавирусной инфекции, отравление и арест Навального, а также арест Фургала запускают необратимый процесс в обществе, Россия созрела для перемен.

Что делать?

На момент написания статьи, в стране проходит вторая неделя протестов с требованием освобождения Навального. Этот протест приобретает особенный характер: Либо победит власть и осуществит мирный транзит, как это произошло в Казахстане, либо Навального освободят и общество продолжит натиск, который завершится поражением правящий партии на выборах в Госдуму.

Некорректно будет назвать это «Майданом» или «Новой Болотной».

Для первого у нас нет сформировавшейся националистической оппозиции, которая бы стала серьёзной угрозой для общества, а также главным требованием является не евроинтеграция, а освобождение ряда политзаключённых как минимум, а как максимум — отставка действующего правительства. Вместо требования «независимости», общественные настроения более прогрессивны и в основном речь идёт о противодействии коррупции, остановке репрессий в отношении оппозиционеров и установлении парламентской демократии вместо деформированной президентской республики.

Также неуместно сравнивать протест с «Болотной». Сейчас проявился серьёзный кризис элит, ряд бывших друзей Путина выступили против него посредством поддержки либеральной оппозиции. Плохое физическое состояние президента вместе с отсутствием преемника становятся катализаторами войны элит, которая идёт на улице. Протест стал принципиальным и в том плане, что речь не идёт о компромиссе: Либо побеждает власть, либо оппозиция. Всё зависит от народа непосредственно.

Логичным решением для граждан будет поддержать всероссийские протесты. Усиление натиска на власть может стать поводом сначала для проведения волны амнистий, если не для отставки первых лиц государства. Выходя на улицы нужно быть реалистами и требовать в первую очередь улучшений условий самого протеста, а значит первыми пунктами программы минимум могут стать:

— Отмена 54 ФЗ «О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ,ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ», закрепление в 31 ст. Конституции законного права на политический протест и запрет на какое-либо его ограничения

— Отмена «Дадинской» статьи 212.1 УК РФ, а также статьи КоАП РФ 20.2 вместе с другими, противоречащими 31 статье Конституции, амнистия осуждённых по этим статьям

— Отмена муниципального фильтра на региональных выборах

— Отмена срочной службы в ВС РФ и создание контрактной армии (прим.: Ввиду использования института армии как репрессивного органа в отношение протестующих, это требование также должно быть включено в программу минимум)

— Освобождение заключённых по политическим мотивам или пересмотр их дел в публичном судебном заседании

— Возвращение прямых выборов глав муниципалитетов и проведение досрочных выборов

При выполнении этих требований, протест сможет укрепиться и развиваться, создавая базу гражданского общества в России, далее мы приходим к программе максимум протеста:

— Отмена пенсионной реформы, принятие накопительной пенсионной системы

— Конфискация имущества признанных коррупционеров(а также переписанного на их родственников и друзей украденного имущества) в пользу государства, проведение уголовного разбирательства в отношение лиц, подозреваемых в коррупции

— Полная отставка правительства и Президента, назначение досрочных выборов

— Отмена поправок в Конституцию, созвание комиссии по созданию нового проекта Конституции с опорой на создание парламентской республики в РФ.

— Создание судебного прецедента в виде большого процесса по назначению наказания для авторов антинародных законов, авторов репрессий в отношение оппозиционеров и участников коррупционных схем

— Кредитная амнистия и компенсация пострадавшим в ходе протестов за счёт конфискованного имущества

— Введение прогрессивной шкалы налогообложения

— Расформирование ФНПР и регистрация новой конфедерации профсоюзов, не связанной с государством

Уже эти меры сильно повысят уровень жизни в стране, а также создадут максимально комфортную обстановку для левой агитации в обществе, останется только работать.

Вне зависимости от политических взглядов, протесты необходимо поддержать хотя бы как обычному гражданину. Выдвигая нынешним либеральным лидерам требования изложенные выше, люди сделают невозможным их невыполнение — в противном случае, новая власть повторит участь старой.

Пришедшие к власти люди не смогут стать более авторитарнее, зато в политике может наступить определённая оттепель, а значит условия для протеста будут куда лучше чем они есть сейчас.

Левое замешательство

Однако, в среде левых сложился раскол на тех, кто призывает не выходить на улицы и тех, кто уже ведёт агитацию среди протестующих.

Позиция первых — отрицание социального характера протеста, то есть выведение необходимости оставаться дома и не поддерживать «Майдан». Как было описано выше, нынешний протест не может повторить судьбу Украины в 2014 году, но перспектива запрета компартии — реальна. При этом, это не зависит от нынешней власти.

Путинская элита может создать «фактический» запрет компартии — то есть покорение КПРФ, исключение и арест всех несогласных, а также запрет всех остальных объединений. Это идёт уже сейчас и протест может это остановить.

Новая, либеральная власть вполне вероятно будет присматриваться к идее запрета коммунистической идеологии — это также можно будет предотвратить путём создания сильной социальной базы, которая поднимется на протест в случае подобных мер. Но дабы создать такую защиту, выходить с агитацией нужно уже сейчас, а не ждать удобного случая.

Также стоит понимать, что речь идёт о «февральских» изменениях: Либерализация в случае победы протеста будет кардинальной, а значит и новый режим будет сильнее отличаться от того что мы имеем сейчас, хоть они вместе и будут находиться в единой капиталистической системе. В наших интересах, чтобы капиталист сам продал нам верёвку, на которой его повесят.

На данный момент следует серьёзно заниматься партстроительством и делать выбор в пользу физического развития и создания единого агитационного фронта вместо изучения творчества классиков. Медийные левые, заинтересованные в протесте должны предложить проекты программ «минимум» и «максимум» и выступить за создание Левого Координационного совета, но с учётом ошибок прошлого — отмежеваться от либералов и не соглашаться на единый союз с ними, ровно как и не координировать с ними свои действия, интерес представляет развитие лишь социалистической гражданской повестки, но это не отменяет необходимости участия

Победа или поражение митингов зависит только от людей, которые будут участвовать в протесте. Лишь готовность бороться, терпение и бесстрашие может сломать ту антисоциальную систему, которая была построена путинской командой в РФ.

Разумеется не стоит доверять либералам, Навальному и стоит понимать что в случае победы его штаба, экономическая ситуация может стать хуже.

Но также и не нужно опасаться выходить за свободу слова, собраний и совести. Если мы создадим демократическую республику, то уже в ней будут идеальные условия для создания рабочего движения и дальнейшего построения социализма.

Октября не будет, пока не наступит Февраль.

Андрей Лимонов

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