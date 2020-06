COVID-19 в Приморье

Поскольку власть ради подготовки плебисцита по конституционным поправкам в досрочном порядке провозгласила победу над коронавирусом, тема это начинает уходить из медийной повестки так же стремительно и массово, как ранее зашли туда.

Тем не менее многие вопросы так и остаются открытыми, а итоги — не подведенными. Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере Приморья.

В сети до сих пор идут баталии по поводу того, помогают ли маски от коронавируса, в какой степени и кому их нужно носить.

Чтобы не полагаться на «здравый смысл», обратимся к официальным заявлениям организаций, которым «по должности положено» знать такие вещи.

Всемирная организация здравоохранения (далее — ВОЗ, WHO) в начале апреля выпустила рекомендации по применению масок в контексте COVID-19 (см. раздел «Community settings», там описаны все «за» и «против»):

Medical masks should be reserved for health care workers

The use of medical masks in the community may create a false sense of security, with neglect of other essential measures, such as hand hygiene practices and physical distancing, and may lead to touching the face under the masks and under the eyes, result in unnecessary costs, and take masks away from those in health care who need them most, especially when masks are in short supply.

As described above, the wide use of masks by healthy people in the community setting is not supported by current evidence and carries uncertainties and critical risks.

Отечественный Роспотребнадзор чуть раньше, ещё 30го марта, также выпустил короткое, но ёмкую памятку на аналогичную тему. Процитируем основное:

Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

Суть обеих документов сводятся к следующему:

Маски обязательно должны носить медработники и уже заболевшие

Ношение масок всеми подряд не даёт каких-то явных преимуществ, но вызывает их дефицит для тех, кому они действительно нужны.

В случае с бессимптомными больными, эффективность ношения маски также под вопросом, поскольку основным путём распространения вируса по прежнему является воздушно-капельный, т.е. кашель, чихание и опосредованный контакт через поверхности.

Совершенно другую позицию занимает официальный российский госсайт, посвященному борьбе с эпидемией. В разделе «Маски: барьер против коронавируса №1» утверждается следующее:

Если не считать вышеописанных профессиональных масок и специализированных респираторов, самое эффективное средство защиты – обычные медицинские маски. В быту они – номер один. Их эффективность проверяется при государственной регистрации путем многочисленных испытаний. Медицинские маски частично защищают пользователя от попадания вирусов в его дыхательные пути и служат хорошим барьером между носителем вируса и окружающим пространством.

ГОСТ Р 58396-2019 описывает медицинские маски двух типов в зависимости от эффективности бактериальной фильтрации.

Автор(ка) статьи очевидно не знают разницы между бактерией и вирусом (вирусы меньше бактерии примерно на два порядка, или в 100 раз), поэтому ссылка на эффективность бактериальной фильтрации, в контексте защиты от попадания вируса в дыхательные пути — безграмотна, противоречит заявлениям как Роспотребнадзора, так и ВОЗ, и, процитируем рекомендации выше, «вселяет ложное чувство безопасности».

Справедливости ради стоит отметить, что медицинские маски, защищающие от вирусов всё-таки существуют в природе. Это — респираторы класса не ниже FFP3, которые можно назвать «маской» весьма условно, поскольку они сильно отличаются от неё по внешнему виду, по эффективности защиты, и по доступности обычному человеку (о чём в статье «забыли» упомянуть).

Снабжение края

Первые документально зафиксированные сообщения о нехватке средств защиты начали поступать ещё в начале февраля. Через месяц, 6 марта, проблему наконец заметил и озвучил Росздравнадзор, а через ещё три дня — и правительство. Однако каких-либо сдвигов по прблеме так и не было в течение всего месяца. К концу марта сложилась парадоксальная ситуация: аптеки бодро рапортуют, что масок нет в наличии уже несколько месяцев, и в то же время торговый центр Седанка-Сити устраивает их бесплатную(!) раздачу в качестве метода привлечения покупателей.

По состоянию на 30 марта в аптеках по прежнему ничего нет, население — пытается учиться шить столь нужный предмет самостоятельно, госучреждения всё ещё вынуждены обходиться марлевыми повязками, (которые от вируса толком не защищают ни больных, ни здоровых: слишком проницаемый материал). краевое правительство неуклюже пытается выехать из ситуации за счёт труда заключенных, зато медицинские маски по конским ценам можно достать через барыг-перекупов, жадность которых порой достигала невообразимых размеров. Не желаете ли маску по 150руб. за штуку?

В первой половине апреля ситуация начала меняться, под влиянием сразу нескольких взаимосвязанных факторов, которые должны рассматриваться только в комплексе.

Во-первых, начались регулярные поставки гуманитарной помощи из Китая. К 20 апреля Китаем было передано РФ 150 миллионов медицинских масок, что примерно равно двухмесячному объёму производства мед. масок в самой РФ (к 17 апреля его только-только довели до 3 миллионов штук в сутки).

Во-вторых, со стороны Москвы начались попытки наладить централизованные поставки средств защиты, но сделать это так, чтобы на этом наварились вполне конкретные люди. Шестого апреля постановлением правительства был назначен ответственный за поставки в регионы — это оказалась спешно созданная дочерняя организация «Ростеха» олигарха Чемезова, и одновременно был введен запрет на закупку средств защиты у альтернативных поставщиков. Однако уже через 10 дней, этот запрет пришлось приостановить — поскольку поставки в аптеки просто встали из-за срыва новоявленным монополистом возложенной на него задачи. Это вам не из бюджет пилить, тут реально работать надо.

В-третьих, маски небольшими партиями начали периодически появляться в супермаркетах. Нет сомнения, что как минимум у части коммерсантов был мотив придержать часть поставок в надежде на дальнейший рост цен и одновременно «прощупать рынок» для определения максимально возможной цены сбыта остродефицитного товара. Но после отмены 15 апреля «безальтернативности» закупок у «Ростеха», когда стало понятно, что рынок так или иначе будет насыщен в ближайшее время, у коммерсантов начались внезапные приступы благотворительности, с передачей масок в дар больницам, причём можно оценить «щедрость» отдельных их представителей. Так например, владелец сети «Реми», олигарх Сулеев, успевший сбыть в первый же день как минимум 208 тысяч масок, для больниц «расщедрился» аж на 5 тысяч.

Даже если принять стоимость маски по полной розничной цене, по которой продаются эти маски в «Реми», эта рекламная кампания обошлась ему в сущие копейки: ~ 180 тысяч рублей, что с лихвой покрывается прибылью с первого же дня продаж, даже с уровнем декларируемой наценки в 1 рубль на маску. Пикантность в том, что маски «из супермаркета» не прошли сертификацию и поэтому не считаются медицинскими изделиями, а их степень защиты может варьироваться в самых широких пределах, несмотря на заверения продавцов «мамой клянус — нормально защищает!».

В-четвёртых, «черный рынок» в виде барыг и перекупов никуда не делся и продолжал действовать на протяжении всего апреля. Владивостокское КПРФ, проводившее 18-19 апреля бесплатную раздачу масок, очень быстро выявило массовую скупку розданного предприимчивыми гражданами.

К концу апреля, дефицит был частично преодолен, и те граждане, которые непременно хотели раздобыть средства защиты, наконец смогли это сделать. Ситуация сменилась с «масок нет вообще», на «есть, но очень дорого».

«Масочный режим»

Теперь мы плавно подходим к ещё одной «инновации» в деле борьбы с эпидемией — т.н. «всеобщего масочного режима», введенного в крае с 30 августа. Местный бизнес мгновенно отреагировал на «инновацию» вот такими объявлениями на дверях магазинов:







(Кстати говоря, закон о защите прав потребителя пока никто не отменял, и по действующему законодательству продавец не имеет права отказать покупателю на основании к/либо признака, кроме платежеспособности, в том числе из-за отсутствия у покупателя маски)

Походя отметим, что подход «абсолютно всем носить маски вне дома»: а) противоречит вышеупомянутым рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, б) не учитывает сохраняющуюся ситуацию нехватки масок, даже с учётом роста объёмов собственного производства и поставок из КНР. Всё это заставляет нас предположить, что обсуждаемая мера вводится отнюдь не в целях борьбы с эпидемией, а по другим мотивам.

Вспомним предыдущий раздел этой статьи и выстроенную в апреле систему централизованной поставки масок в регионы, прибыль от которых пойдёт не в бюджет страны, а в карман одному конкретному олигарху. «Масочный режим» — это не что иное, как масштабная кампания принудительной стимуляции спроса на монопольно поставляемый товар, ведущаяся в масштабе всей страны. Это — не что иное как мечта любого олигарха — обязать всё население страны покупать у вас (и только у вас!) какие-то товары. Свободный рынок? Самостоятельный выбор покупателя? Забудьте эти сказки для маленьких детей! Монополия и принудительный сбыт — вот идеал любого «рыночного» субъекта при капитализме, сумевшего стать достаточно крупным, чтобы давать взятки госчиновникам или провести «своего» человека в правительство.

Во сколько «инновация» обойдётся жителям, и какие золотые горы сейчас обрушатся на Ростех, вы можете оценить по инфографике ниже или по этому материалу:

Отметим также, что вводящие «масочный режим» чиновники ни слова не говорят ни о том, как и за счёт каких средств населению обеспечивать себя этими самыми масками. Принцип «государство вам ничего не должно» выполняется неукоснительно.

…а получилось как всегда

Что делают жители края, в условиях, когда не соблюдать «инновацию» — нельзя, а соблюдать — невозможно? В этом случае, когда правительство заставляет носить маски, но в тоже время не обеспечивает ими население, это неизбежно порождает формальное выполнение и разнообразные «лайфхаки». И это вовсе не оттого, что народ у нас такой вредный и безответственный, а главным образом по причине банального отсутствия у населения денег: для кого «лишних», а для кого и последних.

Одним из путей такого обхода правил будет использование одноразовых масок гораздо дольше максимально допустимых двух часов. Вариантом этого же подхода является повторное использование одноразовых масок. Это вызывает превращение такой маски из средства защиты в свою противоположность: в «пылесборник» и рассадник вируса. (категорически не рекомендуем так делать)

Ещё одним очевидным способом формального обхода инициативы будет использование суррогатов: платков, шарфиков, «многоразовых» марлевых, тканевых и даже самодельных бумажных масок. Эффективность такой защиты — сомнительна, а недостатки, при длительном ношении, перечислялись выше.

И наконец, третьим способом будет являться простое игнорирование невыполнимых предписаний.

Таким образом, введение «всеобщего масочного режима» без одновременных мер по обеспечению населения всем необходимым, нельзя расценивать иначе как глупость или вредительство, поскольку это способствует ухудшению эпидемиологической обстановки и росту заболеваемости, что ещё раз подтверждает сделанный выше вывод: т.н. «масочный режим» в текущей своей форме не поможет в борьбе с эпидемией, зато обогатит узкий круг лиц.

И если «самоизоляцию» и «нерабочие дни», про которые мы писали ранее, ещё можно было как-то принять за методы борьбы именно с эпидемией, то введение «масочного режима» в сочетании с отменой «нерабочих дней» лишь ускорит её распространение. Выбирая между коллапсом экономики и резким ростом масштабов эпидемии, наше правительство выбрало оба варианта.

Алекс Z.

Источник: https://red-prim.net/2020/05/maskarad/