Текст, вызвавший споры

Некоторое время назад в паблике «Рабкора» был вывешен текст книги Юрия Симоненко «Марксизм и феминизм». Публикация вызвала недовольство части читателей и авторов паблика, поскольку была написана в крайне резкой форме. Однако это не отменяет того факта, что автор аргументировал свою критику феминизма и в частности — марксистского феминизма.

Принцип «Рабкора» — открытость для разных точке зрения и свобода дискуссии. Разумеется, мы предоставляем платформу именно представителям левых и марксистских течений, но в этих рамках стремимся к максимально демократическому обсуждению, одновременно избегая агрессивности, перехода на личности и шельмования оппонента. Проблема в том, что текст Симоненко многим показался слишком резким и был удален админами паблика. Однако спустя некоторое время на сайте «Рабкор» была опубликована статья Анны и Александра Дубровских «У страха глаза велики», посвященная полемике с книгой Симоненко: http://rabkor.ru/columns/debates/2020/03/26/fear_big_eyes/. Возникла неловкая ситуация. Мы предоставили слово одной стороне дискуссии, лишив слова другую.

Признаюсь честно, публикуя статью Дубровских, я не знал, что материал Симоненко удален из паблика, но так или иначе, мы нарушили собственные правила, требующие соблюдения равновесия или, по крайней мере, предоставления права на высказывание обеим сторонам.

Для того, чтобы восстановить баланс, мы публикуем здесь ссылку на книгу Симоненко, чтобы все интересующиеся могли её прочитать: Юрий Симоненко «Марксизм и феминизм»:

http://samlib.ru/s/simonenko/marxism_and_feminism.shtml

Борис Кагарлицкий,

главный редактор сайта «Рабкор»