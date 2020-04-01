Верхний Уфалей: напоминание о Парижской коммуне

18 марта, в день Парижской Коммуны, произошло событие, о котором уже сообщали многие левые ресурсы. Первоначально новость появилась на сайте URA.ru, где говорилось о том, что рабочие НПП “Микрон” отгородились от ЧОПовцев, охраняющих объект, где находится предприятие, мешками с микрокальцитом, и запустили производственную линию [1]. Согласно данным из прессы, рабочие завода заняли одну из противоборствующих в конфликте сторон: они выступили на стороне Ларисы Антонюк и её заместителя Игоря Антонюка, заинтересованных в пуске производства. В остановке же производства и распродаже оборудования заинтересован Михаил Сизёмин, бывший деловой партнёр Игоря Антонюка, у которого НПП “Микрон” арендует производственный участок на территории завода МетМашУфалей [2].

История этого предприятия началась ещё в 2018 году, когда НПП “Микрон” получило доступ к территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а также кредит в размере 50 миллионов рублей на развитие производства. Планировалось, что предприятие выйдет на проектную мощность в 6,6 тысяч тонн микрокальцита в квартал к 2023 году и создаст 30 рабочих мест, сообщал аналитический центр “Эксперт” со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области [3].

К этому времени экономическая ситуация в Верхнем Уфалее уже была неблагополучной: в 2017 году прекратило свою деятельность градообразующее предприятие “Уфалейникель”. Завод-гигант, второй по мощности производитель никеля в России, был рабочим местом для более чем 2 тысяч работников, из которых в начале 2017 года треть отправили в простой [4]. В октябре предприятие было признано банкротом [5]. В том же году была приостановлена процедура предоставления Верхнему Уфалей статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Тем не менее, в 2017 году статус ТОСЭР городу был всё же присвоен.

Наряду с “Микроном”, статус резидента ТОСЭР “Верхний Уфалей” с конца 2017 года по конец 2019 года получили ещё несколько предприятий: “Уфалейский трикотаж”, “Уралэнергохим”, “Природный ресурс”, “Артметалл”, “Перспектива” [6]. Тем не менее, планируемых показателей количества созданных рабочих мест достичь не удалось: в конце 2019 года, по сообщениям Уралинформбюро, было создано менее сотни рабочих мест из 860 плановых [7].

На сегодняшний день ситуация для рабочих “Микрона”, как и для большинства рабочих Верхнего Уфалея, близка к критической. В феврале 2020 года сообщалось о том, что Сизёмин по договорённости с директором ЧОП блокировал работу предприятия, вывозил продукцию и пытался распродавать оборудование; долг по заработной плате на этот момент составлял более полумиллиона рублей [8].

В таких случаях, когда коллектив находится между эксплуататором, заинтересованным в сохранении производства, и хищником, заинтересованным в банкротстве предприятия и распродаже его оборудования, казалось бы, логично поддерживать сторону эксплуататора. Однако может быть и другая точка зрения: в случае, если современные “эффективные менеджеры” не в состоянии обеспечить надлежащую работу предприятия, и если их действия противоречат духу и букве тех постановлений, на основании которых функционируют территории опережающего социально-экономического развития, выходом может быть страховка предприятия от банкротства путём национализации и установление рабочего контроля, страхующего коллектив от потери рабочих мест и заработной платы. В этом отношении автор данной статьи вполне разделяет точку зрения тов. Марата Мигранова, опубликовавшего статью в газете “За рабочее дело”. По информации, приведённой в этой статье, рабочие “Микрона” обратились к Президенту с просьбой национализировать ООО “СтройТэкУрал” (собственность Сизёмина, блокирующего работу “Микрона”) [9].

Однако стоит всегда учитывать баланс сил, участвующих в конфликте.

Первоначальное впечатление стороннего наблюдателя, которое выражалось сопровождающими новость комментариями вроде “Началось!” в социальных сетях, было несколько обманчивым. Да, рабочие действительно пошли на решительный шаг. Тем не менее, без соучастия в этом одной из заинтересованных сторон среди руководства (Игоря Антонюка и Ларисы Антонюк) они вряд ли смогли бы что-то сделать. Соответственно, пока угроза банкротства предприятия и блокировки его работы не ликвидирована, часть руководства может рассматриваться как тактический союзник.

С другой стороны, следует также прислушаться и к словам Сизёмина, бывшего делового партнёра Игоря Антонюка. Нужно проверить информацию о том, выводит ли Антонюк средства предприятия за рубеж [2]. Следует понимать, что иллюзий насчёт собственника “Микрона” быть не может: его интересы совпадают с интересами коллектива предприятия лишь до тех пор, пока оно приносит достаточно прибыли, в том числе за счёт возможных налоговых льгот. Рабочим нужно готовиться сохранять своё предприятие в случае возможных действий Антонюка по его ликвидации, если это будет в его интересах. Современный малый бизнес живёт недолго; собственники предприятий это понимают. Рабочий интерес – долгосрочное функционирование предприятия, интерес капиталиста, в особенности мелкого капиталиста в стране полупериферийного капитализма – краткосрочная прибыль. Коль скоро рабочие показали, что они – реальная сила, то эту реальную силу должны видеть и те, и другие капиталисты. Заставить их считаться со своей силой – задача коллектива.

Азат Абдуллатыпов, общественное движение “Рабочий Контроль”.

Автор выражает благодарность Азамату Каримову, товарищу по “Рабочему Контролю”, за ценные замечания по содержанию статьи.

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