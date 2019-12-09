Кризис оппозиции в России

Возможно то, что власть дробит политические движения, покажется кому-то банальщиной, но сама оппозиция в России, её лидеры, или не понимают это или специально подыгрывают Кремлю; Да, они все время толкуют об объединении (все от Удальцова то Кургиняна, Соловья), им возможно видится объединение как некая линейная сумма, возьмем численность всех организаций и сложим их. Но это так не работает, движение — это вектор, а сумма векторов — не сумма их длин. В действительности объединить людей может, только выравнивание векторов целей, некий глобальный набор целей и задач, рядом с которым спор Троцкого с Мартовым будет иметь ничтожный масштаб. Такой глобальной идей может стать будущее своих детей и потомков. Просто задайте себе и прочим вопрос, “В каком мире вы хотите чтобы жили ваши дети?”. Этот тот фундаментальный вопрос, который переворачивает все с головы на ноги и он способен полностью перекроить все политические границы. На него, конечно, можно ответить по разному, например так “Конечно мы хотим блага для наших детей, чтобы у каждого было рабов не менее 200, которых можно было бы пускать на органы”. Но разумные же люди, думаю, дадут такой ответ “Мы хотим чтобы будущие поколения жили в мире без эксплуатации, страха войн, ненависти, где свободный труд каждого станет основой благополучия всех”. Ошибка оппозиции и конкретно левых в том, что они пытаются объединить людей через знамена и идеи (типа построения социализма в отдельной стране), а не вокруг потебностей глобальной значимости, понятной каждому человеку, хоть правосеку (пока еще), хоть чукче.

Наша оппозиция это фрик-шоу даунов, где русский марш возглавляет еврей, где сталинист Квачков несет какую-то пургу про икону божьей матери. Забавно выглядят митинги КПРФ, где непременным атрибутом является поп с клоунской фамилией (опять линейное мышление, типа часть церкви с нами). Если говорить отдельно про правых, то это в своей основной массе просто агрессивные потребители, за душой у них нет никаких новых и тем более созидательных идей. Ни один фашиствующий импозант никогда вам не ответит какой должна быть экономика, система образования, они вам скажут что просто надо мерить черепа. Проблема у них в том, что черепа то каждый будет мерить по своему. Эти субъекты как будто даже никогда не слышали о феномене маугли, который начисто опровергает все их черпомерятельные потуги.

Правые либералы ничего отличного от того, что есть сейчас, предложить не могут. Те кто в 90-х взял власть это состарившиеся версия тех кто рвется к ней сегодня. Молодняку, естественно, нужно больше свободы, гласности и демократии, но только для того чтобы в итоге заменить собой тех кто пришел к власти раньше них.

А левые похожи на людей идущих вперед с головой повернутой назад. Они должны сказать Марксу, Ленину, Сталину, Троцкому спасибо за их труд, за их находки, и даже за их ОШИБКИ и идти дальше. Все что они выработали в том числе должно стать деталями того конструктора из которого будет построена социологическая, экономическая и психологическая наука будущего, на основе которой и возникнет общество будущего.

А подавляющему большинству потребителей глубоко наплевать на любые идеи, для них это просто заклинания, за которыми они могут увидеть плюшки в недалеком будущем, а могут и не увидеть. Приспособленчество идеологически всеядно, оно покрывается любой идеологией как фиговым листком. Задача левых, если они дейсвительно видят себя прогрессорами, еще и в том, чтобы подготовить зачатки будущего, через воздействие на культуру. Человека, читающего по слогам, невозможно научить высшей математике. Общество будущего для своего фундамента требует людей будущего, технология по созданию которых должна быть создана и проходить обкатку уже сегодня. Только это позволит создать коммунистическое общество, и отправить в прошлое дух потребительства.

В этом смысле очень поучительными были дебаты Бориса Кагарлицкого и Бориса Юлина. Возражая против призыва Кагарлицкого использовать выборы как инструмент политической борьбы, Юлин заявлял, что надо не голосовать, а бастовать. Он как будто не понимает, что обыватель на то и обыватель, что он не способен организовать жизненное пространство вокруг себя, он может только выбирать, и если коммунистов не завезли, то он будет выбирать (хочет он того или нет) между фашистами разных мастей, а правящий класс или клан (для современно Российской Федерации этот термин больше подходит), позаботится о том, чтобы выбор был.

Костантин Сёмин тоже предлагает делать упор на чистую пропаганду без практической работы. Но этим он утомляет людей (и обывателей в первую очередь). Любая болтовня в том числе и левацкая, предается. А потому эффект может оказаться противоположным ожидаемому. Юлин глубоко заблуждается, если считает что люди не ходят на выборы потому что в них не верят, тут дело в другом, у людей-обывателей (будь то электорат или население) часто инфантильная, недоразвитая психика (привет системе образования и советской в том числе, а так же институту семьи), они хотят получить сразу мощный и сокрушительный результат, прилагая при этом минимум усилий. Когда же, вопреки их детским ожиданиям, но в соответствии с законами природы, его не получают, то разочаровываются и бросают это дело. Забастовка как гораздо более энергоёмкий и опасный вариант — точно не для них.

В действительности стратегия борьбы за будущее должна быть гибридной, в ней должно быть место всему. На уровне стратегии — это борьбы за школьное образование, за трудовое воспитание, за развитие культуры чувств. Да, нужно выступать за нормальную работу института семьи, а отсюда немедленно вытекает борьба за трезвость. И обязательно — за развитие социальных наук, создание новых версий свободных от ошибок прошлого. К сожалению, клеймо ревизиониста можно приклеить любому у кого мало мальски включаются мозги. А без обсуждения новых тем и вопросов мы не будем актуальными.

На оперативном уровне — это кастинг, подбор наиболее мощных людей в том числе для выборов и через выборы. И только на тактическом уровне, выборы, забастовки и другие формы общественной борьбы соединяются в единый процесс, который все равно важен, так как победа на каждом из полей открывает новые возможности на стратегическом уровне.

Михаил Замятин