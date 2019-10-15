Авангард нового социализма

В этой статье я попытаюсь рассмотреть те классы, которые в наше время имеют огромный потенциал как в плане социальных протестов, так и в плане создания новых смыслов. Это не шутка – сегодня, на фоне многочисленных расколов в кружках и левых организациях именно создание новых смыслов и новых антибуржуазных образов важнее изучения “катехезисов”.

Серп и молот

Класс промышленных рабочих сегодня размыт. Вахтовики, разнорабочие, квалифицированные и не очень, плюс заробитчане на/в Украине и Белоруссии, плюс мигранты из Средней Азии – такова сегодня структура труда в СНГ. У каждой из этих групп свои интересы.

Вахтовики, например, не могут создать свои профсоюзы. Сам характер вахтовой работ подразумевает постоянную смену рабочего персонала, так что говорить о попытке что-то “организовать” глупо. И вахтовикам, по-сути, остается надеяться только на государство как на защитника.

Постоянные коллективы рабочих на промышленных предприятиях наоборот, заинтересованы в независимых профсоюзах. Даже левопатриотически настроенные рабочие не апеллируют к государству, как к абсолютно непогрешимой силе – и это свидетельствует о многом.

Вызовы, с которыми встречаются промышленные рабочие сегодня, могут шокировать неподготовленного. Это и самые настоящие “потогонки” по 10-12 часов, и рабские условия труда, и вмешательство в личную жизнь за пределами цеха – хозяева с каждым днем наглеют все больше и больше. Добавим к этому и невыплату заработной платы, хамство, постоянное психологическое унижение.

Протестный потенциал данного класса рассеян. Вспыхивающие то тут, то там забастовки общей картины не меняют. А вот пенсионная реформа многих озлобила, ведь, по-сути, речь идет о будущем, которое и раньше для большинства выглядело не особо радостно. Тут же все ясно и понятно – людей грабят на старости лет, причём грабят под чудесные истории о “демографическом кризисе”.

За какими лозунгами будет строиться промышленный рабочий класс? Перечислим их так:

– национализация ключевых отраслей промышленности;

– национализация сферы ЖКХ;

– снижение пенсионного возраста;

— независимые профсоюзы и справедливое трудовое законодательство;

– повышение уровня МРОТ, федерального часового тарифа.

“Свобода и Культура”

Прекариоты (пролетаризованные деятели культуры) пока не создали значимых организаций для защиты своих интересов. Тут заметим, что как и промышленные рабочие, прекариоты разделены, но больше по границе федеральный уровень/регион.

На уровне крупных городов прекрариоты – это преимущественно молодые люди, которые занимаются оплачиваемым творчеством в сфере музыки, кинематографа, литературы, журналистики. Важен факт: их творчество оплачиваемо, но не несет такого дохода, который обеспечивает безбедное существование.

Другая часть прекариата – так называемые служащие бюджетных культурных структур: библиотекари, журналисты государсвенных и муниципальных СМИ, учителя, провинциальные писатели, поэты, актеры провинциальных театров и Дворцов культуры. Они крайне зависимы от государства, вынужденны жить на ту зарплату, которую им выплачивают, и беззащитны (как и промышленный рабочий класс!) перед произволом начальства. Попытки создания профсоюзов жестоко пресекаются, а инициаторы выгоняются с рабочих мест с “волчьими” билетами.

За какими лозунгами могут пойти прекариоты? Их вряд ли заинтересуют вещи вроде “национализации” или рассуждений о важности Центрального Банка. Скорее всего, для прекариотов программа-минимум будет выглядеть так:

– Свобода творчества. Кинотеатры, театры, эстрадные площадки, студии звукозаписи, доступные для творческой молодежи (бесплатно либо по низким ценам);

– Гранты и субсидии на развитие творческого потенциала молодежи;

– Повышение заработной платы для деятелей культуры в бюджетном секторе.

Но фрилансеры, копирайтеры и рерайтеры, интернет-журналисты наоборот, заинтересованы в правой экономической повестке – снижении налогов и свободе электронных транзакций. Кроме этого, вышеуказанные категории заинтересованы в полной электронной свободе. Идея “национализации всего и вся” не привлечет фрилансеров, но в плане социальной политики они могут вполне выступить на стороне промышленных рабочих – если только провести грамотную пропагандистскую работу.

“Земля и Воля”

Положение российского крестьянства и фермерства на данный момент просто ужасно.

Кроме давления со стороны крупных агрохолдингов, селяне оказались под прицелом законодательных инициатив Государственной Думы. Одна идея краше другой: и запрет на выращивание свинины “в свободном выпасе” (читай, в частных домовладениях), и новые правила пользования газовыми баллонами, и новые нормативы на электропроводку в сельской местности, и многое, многое другое.

Проще говоря, существование сельских жителей усложнено до невозможности. Проводится именно такая политика, которая приведет к полному уничтожению независимого крестьянства. Останутся только аграрные монополисты вроде “Мираторга”, которые подомнут под себя все, что еще остается.

Здесь трудно сказать, за какими лозунгами сегодня пойдут фермеры и крестьяне. Самый центральный – “Земля и Воля” – выражает стремление к старой эсеровской идее о социализации земли. Это справедливо: каждый гражданин России должен иметь такой земельный надел, который может обрабатывать сам, в кооперативной деятельности, либо с семьей. В глубинке земельный надел, зачастую, является основным подспорьем – на зарплату или пенсию зачастую просто не выжить.

Остальные же требования составят слишком длинный список, чтобы приводить его в этой статье. Некоторые положения: доступный кредит, снижение налогов для сельхозпроизводителей, иные другие пункты – могут быть одинаковыми как в левом, так и в правом политическом секторе.

Продолжение следует..

Александр Револьверт