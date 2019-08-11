Либеральный ли протест?

Поводом для написания этой заметки стала информационная политика, проводимая рядом левых организаций и изданий по поводу протестов в Москве и Петербурге. Поводом для протестов, как известно, стали выборы в Мосгордуму (МГД) 8 сентября 2019 года, вернее недопуск к участию в выборах оппозиционных либеральных политиков (Яшин, Соболь, Гудков и т.д.). Оставляя за скобками программу кандидатов, следует отметить прогрессивный характер демократический требований как таковых (прозрачность выборов, обеспечение прав граждан и москвичей на собрание, антикоррупционные требования и т.д.), заявляемых кандидатами, их штабами и сочувствующими.

Конечно, либеральные политики остаются в рамках своей идеологии и политический порядок, за который они выступают, является вполне буржуазным. В стратегической перспективе для рабочего класса, буржуазное государство в любой своей форме сулит неизменно эксплуатацию, потому коммунисты неизменно должны помнить о том, что объединяет и связывает действующую власть и либеральную оппозицию.

Следует ли из этого безразличие и к формам буржуазного управления? Безразлично ли наемным работникам какими именно государственно-правовыми методами будет проводиться политика правящего класса? В самом деле, имеет ли для нас значение будет ли протест распылен вследствие его расчленения клиньями полицейских отрядов, разогнан водометами, разбит дубинами или расстрелян из пулеметов?

В условиях глубокой дезорганизации пролетариата, наступившей вследствие исторического поражения 1991 года, оппозиционную инициативу в России перехватили силы буржуазной демократии, вовлекающие все больше и больше активной и сознательной молодежи в орбиту политической борьбы. Произвол государственной власти и бюрократических кругов вызывает обоснованное негодование граждан, которые еще только начинают свой самостоятельный жизненный путь. Требование честных выборов закономерным образом рождается в голове избирателя при расхождении его собственных наблюдений о популярности кандидатов с официальными результатами.

Наша неготовность мириться с буржуазным порядком выбора «хозяина получше» не означает невозможности критиковать методы проведения выборов, несправедливый характер отбора кандидатов, фальсификацию голосов и подтасовку результатов. Мы не против демократии, не против выборности чиновников. Коммунисты выступают против демократии богачей, против выборов без выбора. В данном отношении наши требования целиком и полностью совпадают с голосом молодежи и даже (о ужас, воскликнет кто-то!) с программой либеральной оппозиции! Поскольку наша программа не останавливается и не исчерпывается одними демократическими требованиями (в РСДРП эта часть программы называлась «программа-минимум»), либеральная оппозиция является нашим попутчиком.

В самом деле, трудно представить себе массовые рабочие организации у власти в условиях авторитарных капиталистических режимов, имеющих целью не только устранить передовых представителей рабочего движения, не только разгромить самостоятельные организации рабочего класса, но и держать в состоянии принудительной распыленности этот самый рабочий класс[1].

Задача коммунистов до осуществления ими окончательного разрыва с либералами не только на страницах программы, но и на улице, состоит в опережении либеральной оппозиции в последовательности требований демократизации. Не оставаясь в границах, навязанных частной собственностью (как у либералов), коммунисты продолжают свои требования еще бóльшим натиском на буржуазию. Речь не только о демократизации существующего режима, но борьбе за национализацию, рабочий контроль над предприятием, повышение налога для богатых и прогрессивное налогообложение. Вот тут-то либералы будут искать стоп-кран, чтобы остановить натиск уже закаленной в борьбе молодежи.

При этом действовать нужно не вопреки массам, не в пику идущей здесь и сейчас борьбе, даже если разворачивается она пока что на Трубной, а не на Красной площади, не за власть в стране, а за власть в Москве. Чтобы возглавить протест, чтобы показать молодежи силу наших требований и искренность наших мотивов, следует здесь и сейчас поддерживать выступления и протест, целью которых являются демократические требования (отмена репрессивных статей законодательства, обеспечение установленных законом прав и свобод, внедрение процедур контроля и ответственности для чиновников и служащих и т.д. и т.п.).

Выступая в борьбе, протестующие обретают веру в собственную победу не меньше, чем фабричный труд сотен рабочих вселяет уверенность в их собственную силу (тем более, что очень часто именно сознательные граждане и молодежь составляет авангард борьбы как на предприятии, так и на площади).

Марксизм – это сложная система научных знаний из самых разных областей жизни общества. Десятки авторов, сотни книг, тысячи работ и миллионы последователей по всему миру имеют отношение к развитию и практической реализации положений нашего учения. Не удивительно, что в вопросах, выходящих за рамки советского учебника, многие путаются в вопросах социального, политического, теоретического и практического порядка. В марксизме нет единого практического решения на тысячи ежедневно возникающих эксцессов политической жизни: где проявить непримиримость, а где маневрировать; где допустимая для агитации формула, а где начало уже враждебной, оппортунистической линии. Запутавшись в тонких теоретических вопросах исторической действительности прошлого, коммунисты настоящего заваливают себе путь к массам, подкрепляя собственную политику ленинской риторикой (не изучив вопрос об адресате такой риторики) либо цитатами (не изучив вопрос обстановки, в которой это было сказано или написано).

Что же мы видим на страницах левых изданий и на левых YouTube-каналах?

«Пока власть гоняет навальнистов по Москве, Сибирь задыхается от пожаров» (© Вестник бури, заголовок от 27 июля вечером, когда протест на Трубной уже был разгромлен). Вопрос пожаров в Сибирских лесах и неофициальной позиции буржуазии об «экономической нецелесообразности» тушить их заслуживает отдельного подробного материала на стыке политики, экономики и данных природоохраны. Нас в данном заголовке интересует отношение одного из крупнейших левых СМИ в интернет-пространстве к проходящему на Трубной площади митинге.

В первую очередь стоит отметить, что протест заявляется как либеральный. Не разбираясь в сложных для администраторов ресурса вопросах социальной анатомии и генезиса недовольства, огромная масса протестующих (для масштабов Москвы в условиях сбора под предлогом местного, а не всероссийского вопроса) получила ярлык либералов.

Другой пример — статья Семена Криворукова «Стояние на Угре – 2019». Здесь и вдавливание протестно настроенных граждан в лагерь либерализма («К 18-00 отпущенные «лишенцы» (Яшин, Жданов, Соболь, Гудков и др.) начали призывать своих сторонников в соцсетях вернуться на Трубную площадь. Около тысячи человек последовало советам своих лидеров»), хотя, как отметил сам автор, всех вождей либеральной оппозиции буквально утащили еще в первые минуты с протеста. Здесь и упрек лидерам («лишенцам») либеральной оппозиции, что они не заявили о других насущных вопросах борьбы: «И почему ваш протест 27 июля, поднявший на уши добрую половину личного состава МВД города был исключительно против вашего недопуска к выборам, а не за сохранение того же роддома? Не против ликвидации завода Хруничева? Вопросы это, безусловно, риторические…».

Вопросы действительно можно оправдать лишь их риторическим характером, но ничем больше не только потому, что обвиняемые лидеры российского либерализма уехали в автозаках с самого начала митинга; но и потому, что антикапиталистическая агитация масс – задача как раз коммунистов, а не либералов. Именно нашим делом было не прятаться от протеста под надуманными или откровенно оппортунистическими лозунгами о том, что промышленные рабочие — это ревнивая жена, которая не позволяет переключать внимание на какие-либо еще вопросы, кроме аспектов собственного угнетения.

Сложность социального вопроса, не понятого «остроумными» теоретиками левого крыла, состоит в признании фактора политической сознательности меньшинства и переменном участии в политических процессах большинства. Соотношение между политическими активными (как революционного, так и консервативного или даже реакционного лагеря) и всеми остальными гражданами может меняться и меняется каждый день под влиянием миллионов факторов, многие из которых даже не поддаются нашему анализу. К счастью, марксизм дает необходимые инструменты для анализа основных факторов таких трансформаций политического сознания. Бесспорными остаются простые политические истины, которые прогнозируют рост политического активизма в условиях нищеты и государственного произвола. Люди закономерным образом обращают свое внимание на политику власти, так как их собственные усилия более не способны влиять на уровень их жизни. За падением реальных доходов стои́т нечто большее, чем стечение обстоятельств. Люди закономерно обращают внимание на политически активные силы, предлагающие те или иные объяснения сложившемуся положению дел, призывают поддержать их борьбу. Именно таким образом сначала наиболее энергичные, а потом и все остальные, включаются политику. Таких людей от их политических вождей любого лагеря отличает крайняя подвижность, свежий взгляд на перспективы, пластичность мысли и убеждений, ведь на площадь их привело давление гнетущих порядков, а не политические догматы и теоретические формулы их идеологии.

Согласно одному очень меткому выражению, в революцию массы входят не с готовым планом общественного переустройства, а с острым чувством невозможности терпеть старое[2]. Политические партии и вожди останутся на плаву после всенародного цунами людского недовольства только в том случае, если они привыкли не указывать массам путь, а направлять их по этому пути; не насмехались и не издевались над протестом и его чаяниями, а упорно объясняли ему перспективы и направление; не стояли в стороне, оправдывая собственную безучастность непримиримостью с либералами, которые первыми успели взобраться на трибуну, а приходили и несли собственную позицию, объясняли в чем требования либералов прогрессивны, а в чем они близоруки и слепы.

Вместо этого, заявления левых медиа крайне отталкивающе действуют на не ангажированного, но протестно настроенного представителя молодежи. Политика самоизоляции от широкого протеста не обошла стороной и Революционную рабочую партию. Произошло это под слова о том, что наша организация слишком мала и не способна охватить все проходные заводских предприятий даже в рамках одной лишь Москвы, а не то, чтобы какие-то там либеральные митинги. Лозунг этот совершенно несостоятелен не только потому, что протест этот нельзя назвать либеральным (даже при условии его проведения либералами), но и потому, что все самые энергичные и молодые представители рабочего класса и протестно настроенной интеллигенции находятся в данный момент именно на Трубной. Политическое пробуждение масс происходит сверху вниз: наиболее энергичные и сознательные элементы класса цепляют в водоворот протестного урагана вчера еще апатичных людей. Испытав силу своего единства на площади, протест вовлекает в свои ряды тех, кто еще вчера задавался вопросами: «Что я один могу поделать против этого произвола? Кто поддержит мой демарш?».

Рост производительности труда заметно сократил в странах первого и второго мира удельный вес промышленного пролетариата от общей массы рабочего класса страны[3]. Нельзя не считаться с тем фактом, что работники других отраслей (доставки, подряда, строительства, перевозок, IT – сферы и отраслей аутсорсинга) эксплуатируются и угнетаются подчас не меньше, а больше промышленных рабочих[4].

Политику поддержки массовых выступлений и агитации на стороне протеста заменил тет-а-тет на проходной и юридическая защита обездоленных конкретного предприятия. Разрешение бесконечно порождаемых капитализмом эксцессов борьбы на конкретном предприятии происходит в момент пока на территории остальной части города и страны капитал выбрасывает на улицу без средств к существованию десятки и сотни человек ежедневно, тысячи и миллионы продолжая удерживать уже выброшенными на рынке труда или за чертой нищеты.

Вместо использования своего влияния в имеющихся кругах для концентрации нового протеста и усиления существующих, – поход в прокуратуру под камеру; вместо политики изобличения капитализма и консолидации имеющихся сил для ударов по нему – разрешение нового казуса на стройке или в общежитии. Рабочая партия призвана оказывать помощь рабочему классу в деле его борьбы за политическую власть, а не за более выгодные условия эксплуатации его труда при капитализме.

100 лет минуло с того момента, как Ленин, отвечая на нападки экономистов сказал: «Не очевидно ли, что в политическом воспитании рабочих, в изобличении пред ними всех сторон нашего гнусного самодержавия? И не ясно ли, что как раз для этой работы нам и нужны “союзники в рядах либералов и интеллигенции”, готовые делиться с нами обличениями политического похода на земцев, учителей, статистиков, студентов и проч.? Неужели в самом деле так уже трудно понять эту удивительно “хитрую механику”?»[5].

Революции тем проще будет подобрать нужные приступы для штурма буржуазных бастионов власти, чем больше разнородных по своему составу социальных групп она вовлечет в свой водоворот. Самоизолироваться от протеста за демократию просто потому, что протест включает в себя и либералов и интеллигентов и студентов глупо и прежде чем на автора этой заметки вновь дождем польются обвинения в хвостизме, ему очень хотелось бы прихватить с собой под одну крышу Владимира Ильича: «Классовое политическое сознание может быть принесено рабочему только извне, то есть извне экономической борьбы, извне сферы отношений рабочих к хозяевам. Область, из которой только и можно почерпнуть это знание, есть область отношений всех классов и слоев к государству и правительству, область взаимоотношений между всеми классами. Поэтому на вопрос: что делать, чтобы принести рабочим политическое знание? нельзя давать один только тот ответ, которым в большинстве случаев довольствуются практики, не говоря уже о практиках, склонных к “экономизму”, именно ответ: “идти к рабочим”. Чтобы принести рабочим политическое знание, социал-демократы должны идти во все классы населения, должны рассылать во все стороны отряды своей армии»[6].

Банкротство заводов, ликвидация роддомов, взятничество и фальсификации выборов – это все симптомы одного и того же процесса капиталистического распада и гниения, которое не исцеляется и не отменяется решением проблем работников отдельных предприятий или же победой только демократических требований в части борьбы за выборы. Соединять демократические требования рабочего класса с требованиями социалистических преобразований, не останавливаться на демократических требованиях, но и не забывать о важности борьбы за их проведение – единственно верная тактика коммунистической партии.

Именно с такой повесткой мы должны идти на протест и поддерживать его всеми силами, включая информационную поддержку протестующих, а при разгроме протеста, как это имело место на Трубной площади, удваивать усилия по созданию в информационном поле пространства сочувствия протестующим и ненависти к буржуазному режиму!

Леонид Ушаков.

[1]

[1] Л. Д. Троцкий «Немецкая революция и сталинская бюрократия»

[2]

[2] Л. Д. Троцкий «История русской революции», т. 1

[3]

[3] данные об этом в нашей стране ежегодно публикует росстат на своем официальном сайте

[4]

[4] 22 апреля 2019 года после 10-часовой рабочей смены умер от сердечной недостаточности 21-летний Артык Орозалиев, доставщик еды из организации «Яндекс.Еда»

[5]

[5] В. И. Ленин: «Что делать?», глава III, д) Рабочий класс как передовой борец за демократию.

[6]

[6] там же