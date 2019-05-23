Революционная ситуация в Екатеринбурге?

Уже неделю в бывшем Свердловске не утихает перманентный протест против стройки в сквере у театра Драмы. Уральские олигархи под руку с местной властью и РПЦ собираются уничтожить одну из немногих оставшихся зелёных зон в центре Екатеринбурга. Они апеллируют к интересам верующих и исторической справедливости. Но не удосужились спросить нужен ли этот объект самой православной общине города, которой физически не хватает чтобы заполнить собой уже имеющиеся храмы и церки. Не говоря уже про мнение остальных жителей города, которое не посчитали нужным спросить.

В результате мы имеем небывалый по своему размаху и постоянству массовый протест. Тысячи жителей каждый день сразу после работы едут в сквер на Драме и борются как могут со стройкой до поздней ночи. Последних протестующих ОМОН разгонял в 5 утра. За всё время протеста мы имеем более сотни задержаний. Кого-то приговорили к штрафу или отпустили без протокола, другим повезло меньше. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга посадил под арест 21 участника протестов. Горожане получили сроки от двух до пятнадцати суток.

Стоит отметить что в непосредственной близости от предполагаемого храма уже находятся 5 культовых православных сооружений: Храм на Крови (Царская 10), Вознесенское Архиерейское подворье (Клары Цеткин 11), храм “Большой златоуст” (8 Марта 17а), часовня святой великомученицы Екатерины на площади Труда и Храм во имя святителя Иннокентия (пр. Ленина 11а). Всего в Екатеринбурге и окресностях мы имеем около сотни православных храмов разной величины (по данным 2ГИС). Так что в культовых сооружениях для отправления религиозных нужд граждан нет недостатка. Так каковы же истинные мотивы данной стройки? Давайте разбираться.

Стоит ли бояться майдана на Урале?

Начнём с наболевшего. С первых дней все прикормленные властью и олигархатом комментаторы тут же окрестили события в Екб уральским майданом. Но в действительности протест был стихийным, ни одна из политических сил города не успела к нему подготовится и повести за собой. Все политдвижения от коммунистов до либералов были вынуждены просто влиться в события. Никакие олигархические группы и тем более иностранные дипломаты даже отдалённо не стоят за протестующими. Напротив, мы имеем в чистом виде конфликт частного и общественного интересов (местные олигархи против жителей города). Чего не скажешь о защитниках стройки, в число которых вошли известные звёзды телевидения, прилетевшие из Москвы на молебен за храм ещё 17 марта. В их число вошли Сергей Безруков, Михаил Пореченков и Михаил Галустян. Маловероятно чтобы эти люди внезапно сорвались с места и, бросив все дела, полетели на Урал отстаивать храм. Коих по всей стране строят сотни. А сколько могут стоить услуги столь известных особ представьте сами. И именно среди “сторонников храма” в первый день оказались ударные группы накаченных молодчиков (некоторые с татуировками обозначающими членство в нацистских организациях). Которые сначала заявили что стоят за веру. А затем внезапно растворились, не появляясь больше ни на охране стройки, ни на последующих молебнах за храм.

Финансовая подоплёка

Не секрет что крупные бизнесмены России приноровились “оптимизировать” налогооблажение, прибегая к услугам РПЦ, славящейся своей безналоговостью. Уральские коммерсанты не исключение. За последние пару десятилетий местные концерны УГМК и РМК профинансировали строительство множества храмов, в том числе таких крупных как Храм на Крови и Большой Златоуст. Более того, храм — сооружение расписное. А на роспись фресками в строительных ведомостях можно прописать абсолютно любую сумму. Каждая фреска — произведение уникальное, авторское. Это вам не тонна цемента или кубометр кирпича. Исходя из этих соображений олигархам-застройщикам проще и удобнее строить помпезные кафедральные соборы в центре, чтобы одной операцией провернуть огромные деньги и не возиться со строительством кучи малых церквей в спальных районах. Стоит только ликвидировать безналоговость церки и бесконечные храмострои как ветром сдует.

Кто застройщик?

Застройщиком выступает ООО “Храм Святой Екатерины”, зарегистрированное ещё в 2016 году. Учредителями общества являются: собственник УГМК Козицын Андрей Анатольевич (50%), Алтушкин Игорь Алексеевич (25%) и ЗАО “РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ” (25%). Последнее принадлежит самому И. Алтушкину. Уставной капитал общества — 30 млн руб. Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий.

Что хотят построить в Екатеринбурге в районе сквера

В проект, согласованный ООО “Храм Святой Екатерины” с городской администрацией, помимо самого храма входит многофункциональный комплекс на 28 этажей, расположенный через дорогу и подземная парковка на 220 мест. Внутри многофункционального комплекса расположатся жилые помещения площадью 12 000 м2, фитнес-зал площадью 700 кв. м и коммерческие помещения площадью около 800 кв. м. Подземная парковка расположится между МФК и Домом книги. Общая площадь проектируемой территории — 11,6 га.

Позиция местной оппозиции

В целом городские левые силы влились в протест и помогали ему, по мере возможности объясняя жителям суть конфликта. Либералы постарались всячески отвести грозу от капиталистов-застройщиков и перевести стрелки на чиновников из местной администрации. Хотя инициаторами стройки однозначно выступили хозяева местных металлургических холдингов. Чиновники лишь их обслуживали, оформляя все нужные бумажки и присылая ОМОН для охраны стройплощадки. Даже РПЦ оказалась не столько лоббистом строительства храма, сколько побочным выгодополучателем. 20 мая экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказал предложение убрать памятник Ленину с главной площади города и поставить новый храм там. Такую же позицию ранее высказывали член команды Навального Леонид Волков и местный либеральный политолог Фёдор Крашенинников. По существу это не что иное как попытка расколоть протестующих и подмахнуть местным олигархам. Ведь главная площадь города — место ещё более лакомое, чем сквер на Драме. В этом смысле либеральные оппозиционеры выступают зеркальным отражением действующей власти. Всё те же православные ельцинисты, лоббирующие декоммунизацию страны и пытающиеся перенаправить любой протест в удобное для олигархов русло. Ройзман и Ко являются своего рода последним эшелоном наступления бизнесменов на интересы горожан. Когда официальная власть не справляется с ролью проводника интересов крупного бизнеса, на сцену выходит тяжёлая артиллерия под личиной “людей из народа”.

А что чиновники?

Чиновники как всегда первое время игнорировали протест, отгораживаясь от горожан заборами и батальонами ОМОНа. Только на четвёртый день, когда стало очевидно что протест не разойдётся сам собой, Путин высказался по федеральным каналам что неплохо было бы провести опрос мнения горожан. За ним последовала и реакция действующего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который вечером того же дня соизволил выйти к протестующим. И под громогласные выкрики толпы “Нам нужен сквер, а не храм!”, “Нам забор не нужен!”, “Мы тебя не выбирали!” и т.д. объявил об окончательном решении провести опрос и до подведения его результатов приостановить стройку. На следующий день состоялась рабочая встреча мэра с представителями протестующих (которых к слову никто не выбирал), на которой обсуждалась форма волеизъявления горожан: опрос или полноценный референдум. Сам Высокинский гнул линию за опрос, обосновывая это дороговизной и временной растянутостью референдума. Он упомянул что референдум обойдётся в 120 млн руб и растянется на целый год. Правда референдум о присоединении Крыма провели за 2 недели. По итогам встречи было решено поручить городской думе рассмотреть возможность проведения референдума.

Как и следовало ожидать, городская дума предложение о референдуме отклонила, решив ограничиться опросом. Параллельно с этим городская администрация запустила приём предложений об альтернативных площадках для строительства храма. За неделю будет подготовлен список, содержащий не менее 5 вариантов. Власть несомненно включит туда только места в центре города. На восьмой день протестов, 20 мая, по просьбе митрополита Кирилла начался демонтаж забора вокруг стройплощадки. Застройщики сделали вид что поводом для демонтажа стала просьба владыки, но не активный массовый протест горожан. Представитель застройщика заявил что они всегда считались с мнением жителей города и даже не думали его игнорировать.

Промежуточные итоги протеста и выводы.

Таким образом можно делать предварительный вывод что сквер у театра Драмы мы отстояли. Но власть вместе с застройщиком несомненно будет пытаться пропихнуть храм именно в центре города.

В такие критические моменты во весь рост встаёт проблема отсутствия генплана развития города. Именно поэтому то и дело вспыхивают конфликты вокруг строительства очередного ТЦ или Храма. И возникают перекосы размещения объектов, когда в одном квартале мы имеем по 5 храмов или однотипных магазинов, а в другом месте их может не быть вовсе. Решения просты: нам нужен генплан городского строительства, национализация сырьевых и металлургических компаний и ликвидация безналоговости церкви. Тогда проблема бесконечных храмостроев (или ТЦ-строев) отпадёт сама собой.

Артем Ерофонов