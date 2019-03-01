Люди как отопительный материал

В Москве за февраль месяц 2019 года многие жители получили квитанции , где сумма оплаты превышала предыдущий месяц на 1000-2000, а у кого-то и большее количество рублей, и это в квартирах небольшой площади однокомнатных или двухкомнатных с проживающими льготниками.

Наибольшие успехи по повышению показателей оплаты были зафиксированы в таких районах как Восточное Измайлово, Кузьминки, Южное Чертаново. Частные управляющие компании сделали жителям перерасчет за отопление за сентябрь-февраль месяц .

События в Восточном Измайлово привели к фактической осаде жителями частной управляющей компании, так как у отдельных жителей счета составляли до 11.000 рублей.

Мы помним, что совсем недавно Мэр Москвы С. С. Собянин, при избрании на второй срок, гарантировал Москве и ее жителям обслуживание силами государственных управляющих компаний, в основном ГБУ «Жилищник», в жилищно-коммунальном секторе.

Но какова роль московской Мэрии в этом казалось бы событии, имеющим отношение к выбору самими жителями частных управляющих компаний? Это действительно кампания, только через букву «а», повторяющая где-то кампанию по искусственному созданию товариществ собственников жилья в каждом московском доме, только на сей раз в сектор «передела управления многоквартирными домами» попали внешне благополучные жилые дома, чаще всего с презентабельным внешним видом и довольно высокой этажностью. Жителей просто ставили перед фактом, что та или иная управляющая компания выиграла тендер на управление многоквартирными домами, и вопреки Жилищному кодексу РФ жители даже не выбирали способ управления многоквартирными домами, не проводили собрания, не голосовали за выбор конкретной компании. Видимо задним числом отдельные представители районных управ составляли протоколы этих собраний.

Если ранее сами жильцы активно вступили на путь ликвидации фальшивых ТСЖ, как это было лет 10 назад, когда люди были активней, а правоохранительные органы и суды еще работали и не были перегружены делами о нарушении прав граждан, то теперь случился такой конфуз как единовременное повышение жилищно-коммунальных расходов под видом перерасчета, и именно это заставило всполошиться уже успевших задремать жителей крупного города.

Но сбытовые компании прикрыли своих «партнеров в сфере обслуживания населения», так тепловые сети ПАО «МОЭК» заявило устами своих представителей в Восточном административном округе (Восточное Измайлово), что именно они выставили счета управляющей компании, а те в свою очередь гражданам. Событие стало настолько скандальным, что репортаж был по центральному ТВ.

Собирая подписи с целью наказать нерадивую управляющую компанию в одном районе, мой товарищ много наслушался от самих жильцов. В центре предоставления госуслуг, в самой компании, и других инстанциях, в которых они (о вечная пассивность российских граждан) за три дня успели обойти, людям рассказали большое количество сказок, например, о том, что сумма оплаты за дальнейшие месяцы будет символической, что будут выпущены бланки обратного перерасчета начисленных сумм, что это конечно, не попытка нажиться для местной компании как правило с нарушением выигравшей сам тендер, а действия ресурсонабжающих так сказать естественных монополий, как в указанном случае ПАО «МОЭК». Оказывается, надо обогревать дома построенные по программе реновации куда еще никто не вселился, поэтому получилась досадная ошибка, неправильно работают общедомовые счетчики показателей тепла, в доме есть неплательщики, из-за которых весь дом получил такую вот оплату «услуг», что расчет осуществляется в округах специальным человеком в Мэрии и прочие небылицы.

Есть новый жанр легенд и мифов районных жилищно-коммунальных дел, фактически родился, и теперь главное не забывать их записывать, потому что такой фольклёр, есть достояние современной истории России.

На самом же деле отношение к потреблению ресурсов, за которые нам приходиться платить, как принцип нельзя контролировать никакими показаниями и счетчиками. Они вообще слабо поддаются контролю, поскольку конечный механизм контроля есть у тех, кто просто собирает оплату у коммерческих организаций ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнергосбыт», а надзора над ними, как правило, никакого.

Выработав ту или иную энергию, предприятие уже осуществило вид своей основной деятельности как коммерческий и должно уплатить налог на прибыль в бюджет, ее расходы считаются при начислении налога, в прибыль не включают расходы на модернизацию и техническое оснащение предприятий, расходы на заработную плату. Мы же по сути, должны платить за сохранность, профилактику и ремонт сбытовых сетей. Но при словосочетании «жилищно-коммунальные услуги», энергия и тепло, поставляемые в дома, считаются многими академическими юристами товарами, а не услугами со всеми вытекающими отсюда последствиями норм Гражданского кодекса РФ, возникших из довольно устаревших технологических и технических правил и понятий.

Такое отношение к «экономии ресурсов» привело к тому, что можно бесконтрольно наживаться на киловаттах, геккокалориях, литрах и прочих мерах измерений потоков водоснабжения, теплоснабжения и электроэнергии.

Конечно, постановление Правительства РФ №253, которое запрещает управляющим компаниям увеличивать плату за услуги ЖКХ, осталось незамеченным, управляющие компании осуществляют ремонт разного рода сооружений и в том числе в местах проживания граждан, и именно это составляет их доход, а рассчитанные суммы оплаты коммунальных услуг проходят через них автоматически сбытовым компаниям и не могут быть увеличены, другое дело, что лазейки в виде так называемых перерасчетов, позволяющих им наживаться и контролировать эту оплату, существуют.

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются региональными органами власти, равно как и тарифное регулирование осуществляется далеко не районными администрациями, в соответствие с постановление Правительства РФ №354 и принятыми Правилами оказания коммунальных услуг. От наших граждан при отправке жалоб на действия управляющих компаний при сборе подписей под коллективными обращениями в контролирующие органы мои товарищи услышали немало, словно ходили не способствовать соблюдению законодательства нашей страны, а собирать подписи за отставку Правительства: «От нас ничего не зависит, за нас все решают», такие аргументы раздавались от жильцов, не успевших еще что-либо выслушать и разобраться.

И конечно, ни одна пробравшаяся в крупный дом управляющая компания не остается без своей «пятой колонны», внутри самого дома, всегда есть заинтересованные лица или люди, доверчиво воспринимающие схемы властей или просто мошенников, готовые распространить или замолчать ту или иную информацию, представить ее в нужном свете, а то и согласиться работать по такой схеме в «тесной спайке в разного рода компаниями».

Надо сказать и о наших первых лицах, которые в угоду разного рода транснациональным структурам, а может быть из соображений дипломатии, говорят нечто иногда на разных форумах и симпозиумах о необходимости отмены всех регулятивных норм, якобы устаревших, о ненужности различного контроля и надзора, препятствующего якобы процветанию отечественного бизнеса. Такие фразы кочуют они из выступления в выступление первых лиц из одних и тех же файлов их спичрайтеров, редко, к счастью, воплощаясь в руководящие указания.

В наши дни отсутствие таких указаний уже есть благо.

Виктор Рыбников