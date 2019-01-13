Левый Фронт: политическая реальность или игрушка?

Традиционные партии коммунистическо-социалистической направленности в последнее время заметно сдают свои позиции по всем направлениям. На этом фоне заметно активизировался Левый Фронт, который по существу перехватывает инициативу действия, предлагая новые формы и методы борьбы. Но насколько реален потенциал и главное решимость ЛФ перейти к реальным делам?

Давайте рассмотрим это на примере т. н. праймериз ЛФ по выборам потенциального и наиболее перспективного кандидата в губернаторы Вологодской области от левых сил в 2019 г. В Интернете были размещены условия проведения первичных выборов: https://www.leftfront.org/action/vologda2019 .

Поскольку в условиях праймериз было обозначено, что в них могут участвовать все желающие, придерживающиеся левых убеждений и имеющие определённый опыт участия в общественно-политической жизни региона, я включился в этот процесс. Имея за своими плечами опыт политической борьбы, включая опыт непосредственного участия в избирательных кампаниях разного уровня, я решил принять участие в праймериз, выполнив все условия.

К моему изумлению, к участию в праймериз по Вологодчине были допущены, кроме первого секретаря ОК КПРФ А.Морозова (что вполне естественно для ведущего партфункционера региона), следующие лица: скандально известный на Вологодчине бизнесмен, бывший единорос, ныне член КПРФ, бывший офицер полиции, уволенный по дискредитирующим обстоятельствам, Э.Прохоров; опять же бизнесмен, бывший единорос, ныне член КПРФ, «прославившийся» конфискацией автомобиля за неуплату судебного долга, А.Кащеев; реально известный на Вологодчине блогер Сергей Городишенин, который в своё время участвовал в выборах от партии «Яблоко», ныне член КПРФ, практически сразу же заявивший, что реального участия в выборах принимать не будет и заранее отдаёт своё предпочтение другому кандидату.

«Приятной» неожиданностью стало участие в праймериз действующего губернатора – единоросса О.Кувшинникова, якобы «для мониторинга рейтинга» (интересно, если Кувшинников при помощи интернет манипуляций наберёт больше всех голосов, ЛФ выдвинет именно его?).

Уже впоследствии в число претендентов был включен народный журналист С. Гужев, насколько известно, желания участвовать в праймериз даже не изъявлявший. К тому же, Гужев не скрывает, что является русским националистом и к левым идеям, мягко говоря, относится скептически. Он неоднократно принимал участие в мероприятиях протестных сил (КПРФ, Рот-Фронт, Русский Лад), открыто подчёркивая свои правые националистические убеждения.

А вот меня от участия отстранили.

Не берусь судить, каким реально победным потенциалом обладают зарегистрированные на праймериз кандидаты, просто задаюсь вопросом: на каком основании была отклонена моя кандидатура? Когда фактическому организатору праймериз ЛФ на Вологодчине, секретарю Череповецкой районной организации КПРФ А.Кащееву был задан подобный вопрос, он ответил: Буров это враг и работает на власть, мы его не допустим. Таковы слова бывшего единоросса.

Почему мне, человеку, никогда не скрывавшему своих социалистических убеждений и стороннику коммунистического пути развития нашей страны, просто не предоставили возможности принять участия в праймериз ЛФ, то есть лишили самой возможности равноправного и честного участия в состязании?

В конце концов, если я не был достойной кандидатурой, почему нельзя было это решить и признать в ходе праймериз, открыто и честно?

Самое интересное: позиция исполкома ЛФ, несмотря на то, что я официально являюсь зарегистрированным сторонником на сайте ЛФ (а учитывая, что Левый Фронт официально не зарегистрирован в Минюсте – это, по существу, единственный способ указать своё фактическое членство в данной структуре), исполком организации полностью проигнорировал мои обращения и занял позицию страуса, зарыв голову в песок и заняв позицию типа — не вижу, не слышу, не знаю.

Являясь активным сторонником левых взглядов, я всегда принимаю деятельное участие в протестных акциях. В том числе принимал участие и в выступлениях ЛФ, никогда не скрывал этого на своей страничке в ВК. При регистрации на сайте ЛФ я открыл свои персональные данные, и со мной на связь выходили кураторы фронта, а сам С. Удальцов давал задания обзвонить, встретиться, уточнить, провести собрание с людьми которые, так же как и я, обратились на сайт ЛФ. Теперь получается, что меня просто проигнорировали, наплевав на свой же собственный устав и программу, выложенные на официальном сайте. Можно заподозрить, что сейчас громкие официальные заявления ЛФ — это просто приманка для легковерных простаков, которые по сценарию должны вытащить ЛФ из болота застоя и дать хоть какой то шанс их бизнес-проекту под названием “праймериз кандидатов на выборах”.

Если результаты праймериз запрограммированы заранее, какой вообще смысл их проводить? Ведь рано или поздно это всё равно поймут не только участники процесса, но и любые мало-мальски внимательные зрители…

Анатолий Буров