Идея справедливости

Рост неравенства по всему миру неизбежно вызывает увеличение интереса к теме справедливости. Встаёт вопрос о критериях распределения богатства. Почему система построена так, что богатые богатеют, а бедные и средний класс беднеют? Можно ли изменить тенденцию без кровавой революции?

Несколько лет назад я встречался с пожилым человеком, который всю жизнь занимался закупками продукции для «Газпрома». Я пытался понять – есть ли объективные критерии определения справедливой цены товара или услуги? И он мне сказал, что объективных критериев не существует. Есть механизм торга. Продавец предлагает свою цену, а покупатель пытается её снизить. Если продавцов на рынке много, а покупателей мало, то шансов снизить цену больше, и наоборот. Большие биржевые площадки объединяют многих продавцов и покупателей и могут демонстрировать прозрачные цены, полученные в результате огромного числа сделок. Таким образом, чем больше конкуренции, тем более справедливые получаются цены.

Эту систему можно распространить и на оплату труда, чем больше фирм нуждаются в услугах тех или иных специалистов, тем больше шансов на рост заработной платы. В последние несколько десятилетий мы видим укрупнение и глобализацию компаний, следовательно, положение трудящихся ухудшается. Кроме того, компании стараются автоматизировать процессы производства товаров и услуг за счёт активного внедрения роботов и компьютерных программ. Это тоже работает на снижение оплаты труда.

Одной из фундаментальных идей Карла Маркса была прибавочная стоимость. Он говорил о том, что капиталист не полностью оплачивает труд рабочего, а забирает часть стоимости товара себе. С этим положением невозможно спорить, ведь труд предпринимателя по организации работы, тоже имеет свою стоимость. Вопрос заключается только в пропорции разделения стоимости. Эта пропорция всё время меняется. Великий Карл Маркс не смог сформулировать объективных критериев для определения этой пропорции. Предприниматели и наёмные работники борются за увеличение своей доли в распределении «пирога». Победы и поражения в этой борьбе и определяют размер «куска пирога», который получает каждый конкретный человек.

В качестве объективного показателя для требования повышения заработной платы можно рассматривать рост производительности труда. Однако этот показатель демонстрирует только количественные, но не качественные показатели. Например, один журналист написал 3 статьи, а другой только одну. Очевидно, что производительность труда выше у первого. Но три статьи могут быть «проходными» и не вызвать никакой реакции у читателей. Зато единственная статья второго журналиста может оказаться гениальной и вызвать массовое цитирование, большое количество «лайков», репостов и т.д. Какой из журналистов может рассчитывать на повышение оплаты труда?

Классиком теории справедливости является Джон Ролз, который сформулировал понятие «справедливость как честность». Ролз выдвинул два принципа справедливости:

У каждого человека есть равное право на совершенно удовлетворительный набор равных основных свобод, который совместим с подобным набором свобод для каждого. Общественные и экономические неравенства должны удовлетворять двум условиям. Во-первых, они должны быть привязаны к должностям и постам, открытым для всех при условии честного равенства возможностей; во-вторых, они должны приносить наибольшую пользу наименее обеспеченным членам общества.

Ролз считал, что свобода для любого человека более важна, чем экономические блага. Мне сложно согласиться с этим тезисом. История знает массу примеров, что если человек умирает от голода, то зачастую он готов отказаться от свободы ради спасения собственной жизни. В отношении равенства возможностей при занятии должностей, тоже есть вопросы. Если какой-то человек добился успеха в жизни, на мой взгляд, справедливо, что он имеет возможность помогать своим детям: получить лучшее образование, достойную работу и т.д. Нужно понимать логику и людей, которые выбирают тех, кто займёт ту или иную должность. Если он выберет сына влиятельного человека, которого давно знает, то автоматически получит поддержку его отца. Если же взять талантливого «человека со стороны», то нет никакой гарантии, что он не переметнётся в стан конкурентов. Кроме того, возникает опасность, что талантливый человек займёт место своего нанимателя.

С тезисом о «наибольшей пользе для наименее обеспеченных членов общества» тоже можно поспорить. Если та или иная группа людей будет ориентироваться исключительно на интересы наименее обеспеченных членов общества, то весьма вероятно, что она проиграет конкурентную борьбу другим группам. Ведь развитие обеспечивают наиболее талантливые члены группы, а среди бедных таланты явно не составляют большинство.

Джон Ролз считает, что понятие справедливости как честности основывается на том, что у людей есть «моральные способности», связанные со «способностью чувствовать, что является справедливым» и «способностью понимать, что является благом». Понятно, что у каждого человека имеются представления о справедливости, вопрос заключается только в том, насколько они объективны.

Недавно я прочитал книгу Амартии Сена «Идея справедливости». Это индийский философ и экономист, с 1972 года работавший в Великобритании и США; лауреат Нобелевской премии по экономике 1998 года за вклад в экономическую теорию благосостояния. В книге он привел образец разных подходов к понятию справедливости. Нужно определить кто из трех детей – Анна, Боб или Карла – должен получить флейту, из-за которой они спорят. Анна претендует на флейту, поскольку она единственная из трех детей, кто умеет играть на ней (остальные не отрицают этого). Боб указывает на то, что он единственный из детей, кто настолько беден, что у него вообще нет игрушек. Поэтому он мог бы играть с флейтой (два других ребенка соглашаются с тем, что они богаче, а потому хорошо обеспечены игрушками и развлечениями). Карла указывает на то, что она много месяцев упорно трудилась, чтобы сделать флейту своими собственными руками (другие подтверждают это), и как раз тогда, когда она закончила работу, «именно в этот момент, – жалуется она, – эти двое пришли, чтобы попытаться отобрать у меня флейту». Амартия Сен не смог встать на сторону ни одного из детей, и сформулировать общий принцип справедливости.

Для того, чтобы лучше разобраться в этом вопросе, я прочитал книгу доктора психологических наук Ольги Гулевич «Социальная психология справедливости».

Она выделила шесть основных подходов к справедливому распределению благ:

В соответствии с нормой беспристрастности, вознаграждение человека определяется его вкладом в общее дело. Справедливым считается получение большего вознаграждения теми, кто проделал большую работу, оказал большую помощь и получил лучший результат.

Согласно норме распределения по усилиям, размер вознаграждения определяется усилиями, которые человек приложил (затраченным временем, объёмом проанализированной информации и т.д.). Справедливым считается такое распределение, при котором большее вознаграждение получает тот, который приложил большие усилия при совершении социально желательного поступка.

В соответствии с нормой распределения по способностям (возможностям), справедливым считается взаимодействие, в ходе которого наиболее способный человек получает большее вознаграждение.

Согласно норме распределения в соответствии с позитивностью личности, справедливым считается большее вознаграждение хорошего человека.

Согласно норме распределения по потребностям, справедливым является большее вознаграждение тех участников взаимодействия, которые больше нуждаются.

В соответствии с нормой равенства, справедливым считается равномерное распределение вознаграждения между всеми участниками общения.

Далее Ольга Гулевич пишет, что люди, которые верят в справедливость окружающего мира (в плане распределения вознаграждений и наказаний) более позитивно оценивают жизнь. Вера в справедливый мир защищает людей от негативных переживаний. Сталкиваясь с новой задачей, они испытывают меньший стресс, реагируют на неё как на приключение, а не угрозу и лучше решают её.

Вера в справедливый мир чаще встречается у авторитарных людей, сторонников «правых» партий, представителей элиты и у народов, для которых характерно почитание власти. Все эти люди стремятся сохранить существующую систему социальных отношений. Вера в то, что униженное положение некоторых групп является заслуженным, помогает им оправдать собственные действия. Кроме того, в справедливость мира больше верят религиозные люди, которые ориентируются на духовные ценности и надеются на высшую справедливость.

Рост имущественного неравенства вызывает рост недовольства со стороны большинства людей. Ведь их положение неуклонно ухудшается. В результате в Европе все большую популярность набирают движения, которые требуют установить базовый доход для всех граждан страны. Подразумевается, что человек сможет не работать, но получать некую сумму, которая позволит ему спокойно существовать. Очевидно, что это приведет к деградации безработных. Людям нужно давать возможность делать что-то общественно полезное. Кроме того, трудоспособный человек, который станет получать такое пособие может стремиться улучшить своё материальное положение не за счет официальной работы, а за счет нелегальной деятельности. В результате произойдёт усиление криминального элемента в экономике.

Базовый доход для граждан усилит социальные противоречия с негражданами, которые станут вести себя еще более агрессивно. В последние годы, в связи с ростом числа мигрантов, в Европе резко увеличилось число грабежей и убийств пенсионеров. С учетом низкого уровня рождаемости среди граждан развитых стран мира и постепенного старения населения, эта тенденция будет только усиливаться. Снизить уровень агрессии неграждан можно только за счет привлечения их к обязательному общественно полезному труду вместе с гражданами.

Люди должны требовать от властей не подачек, а труда. Работы вокруг море: можно ремонтировать и создавать социально-полезную инфраструктуру, повышать уровень образования и культуры, ухаживать за немощными, играть с детьми. Причем, необходимо настаивать на поощрении развития. Если человек занимается дополнительным образованием, то его нужно стимулировать. Он может учить уже и других людей. Необходимо стимулировать и здоровый образ жизни. Если человек заботится о своем здоровье и не часто обращается в больницу, то его нужно финансово поощрять. Абсолютное большинство людей можно объединить общей идеологией труда, развития и самосовершенствования. Не важно какая у человека профессия, главное, что он работает и делает что-то полезное для себя и других. Просто так пособие должны получать пожилые люди и инвалиды, но и им нужно давать возможность заниматься общественно-полезным трудом за дополнительную плату.

Либеральная экономическая теория говорит о том, что снижение налогов на богатых стимулирует их к инвестициям, которые создают рабочие места для бедных. На самом деле богатые предпочитают инвестировать в финансовые спекуляции, которые не создают рабочих мест вообще. Прогрессивный подоходный налог должен изымать больше средств у богатых. Затем эти деньги должны направляться на реализацию общественно-полезных проектов, от которых будет выигрывать большинство. В этом случае действительно появятся рабочие места для бедных.

Все больше людей в мире работают дома, что приводит к распаду трудовых коллективов и разобщению тружеников. Общественно-полезный труд, направленный на повышение качества жизни на местах, может заинтересовать таких людей и приведет к повышению солидарности местных сообществ. Люди лучше узнают своих соседей и будут помогать друг другу в решении проблем. Это позволит снизить и уровень преступности, так как местные сообщества будут стремиться решить эту проблему.

Естественно, господствующим элитам, такая программа не понравится, но внятной собственной программы у них нет. Они могут предложить большинству населения только снижение реального уровня жизни, деградацию социальной инфраструктуры и военные конфликты. Борьба каждого человека за свои права и достоинство — это справедливо и необходимо для сохранения цивилизации и выживания человечества.

Сергей Правосудов, директор Института национальной энергетики, кандидат исторических наук

https://pravosudovs.livejournal.com/