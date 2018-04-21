Советы – общественное  самоуправление или народная власть? (продолжение)

Итак, мы уже выяснили, что политические авантюристы и лидеры отдельных политических группировок со своим узким видением процессов народовластия должны пролетать, как розовый фламинго, мимо систем общественного самоуправления и лететь в более рыбные и прибыльные места, в органы региональной власти, например…

Но возникает еще вопрос: зачем нам тотальное введение советов на общественном уровне? Есть ряд районов, где есть ряд лидеров и проблем, есть работающие системы самоуправления и живое творчество масс, а есть совершенно пустые лакуны, там ветер воет от тоски, и побеждает на выборах очередной медведь.

Да, но очень живые, активные и востребованные лидеры подчас отстаивают и свои корпоративные интересы, поскольку интересы района – это всего лишь интересы жителей этого района, а если самые горластые будут, как выпь на болоте в преддверии сумерек, кричать только об интересах своего небольшого пятачка, судьба народного, общественного самоуправления будет более чем проблемной.

Именно неприметные внешне активисты-серые мышки в наших девятиэтажках и пятиэтажках, таких же серых и невзрачных только с виду, своей массой в конце концов способны постепенно перегрызть уже неработающий кабель обратной связи чиновничьего равнодушия и некомпетентности.

Выдвигать наиболее способных на каждом квадратном метре, где уже есть старшие по подъездам, общественные и не очень советники, председатели совета дома, порой агрессивные сторонки нынешнего «стабилитета» и всевозможных управ на народные массы?

Потому и агрессивные, что понимают бессилие своего дома или подъезда, своих же собственных жителей, потому что не обладают организацией, им некуда пойти «наверх», кроме таких же сторожевых псов установленной бюрократии, и не к кому обращаться вниз, потому что их выбрали, чтобы они решали все за людей и вместо них.

Часто и рядовые люди будут спрашивать: мол, зачем нам участвовать в каких-то советах, если в нашем дворе еще нет бульдозеров, а дети гуляют еще не по крышам чужих автомобилей, а просто ныряют из подъезда в подъезд, поскольку придомовой территории уже не осталось? Действительно зачем?

Но противодействие – это уже второй этап, а сейчас он, к сожалению, для людей является первым, это имя прилагательное, в то время как совет дома или микрорайона должен быть именем существительным.

Люди никогда не готовы возражать, когда власти обрушивают на каких-то публичных слушаниях на них какое-то свое очередное нововведение. Готовность же должна быть всегда. Ведь мы не знаем разделена ли уже Москва формально по интересам компаний-застройщиков, существуют ли предварительные договоренности относительно каких-то территорий в Москве?

Опять же: кто и как может это узнать? У Вас есть совет дома и совет микрорайона, Вы их создали, но печати для положенного запроса у Вас нет. Вот когда на уровне города или большого района хотя бы создадите совет, тогда и запрос будет правомерен.

Когда видят подписи жителей одного подъезда или дома, это и называют интересами небольшой части общества. Какие-то насекомые пытаются диктовать условия городскому гиганту.

Интересы этой небольшой части может представлять реально совет района, а вовлекать туда все массы народа – это уже другая крайность, на нее нас и толкают в период так называемой реновации.

Вот эта небольшая часть может активизировать население в других районах, ибо их ждут схожие проблемы, либо проблемы, которые свежему глазу могут быть уже заметны.

Конечно, совет не существует без печати, электронного сайта проблем района, сайта жителей района, где совет может быть еще не создан, но нужен. Это будет новый коллективный организатор и агитатор населения, превращающегося как можно быстрее, благодаря таким вот «средствам местной информации», как в мультике про пластилиновую ворону, в сознательных граждан.

Да, небольшая группа граждан может форсировать создание советов там, где население не организовано и слабовато, все равно это в любом случае будет организация «снизу». Жителям всегда ясны проблемы своего района, и на один большой район всегда находятся 2-3 активных гражданина, а на одну большую инициативную группу 2-3 гражданина, способные видеть дальше собственного порога и не обивать своими просьбами пороги близлежащих управ и префектур, а заниматься комплексным изучением проблем района и путями их решения.

Как возможен рост сознательности граждан, они же не могут быть изначально просвещенными и знакомыми со всеми городскими проблемами?

Собственно, этого и не нужно. Если у человека появляется функция представителя интересов, он должен их сначала изучить, аккумулировать их, а потом поднимать вопрос на уровне микрорайона или района.

Ему предстоит интересная деятельность, и только проведя в этом режиме около года, он почувствует, насколько неинтересной была его прежняя жизнь, и какова его действительная роль в жизни людей, города, страны.

Я не представляю себе первоначальные советы коллективных интересов как собрания отборных людей, горящих, подобно факелу, совокупными требованиями своих жителей и не представляю их наоборот, как оркестр невнятно квакающих в удивительной дисгармонии лягушек. Возможно, случаи формирования и таких советов будут, но сначала нам надо будет иметь дело все же с довольно скучной процедурой проверки полномочий в суде: кто и кого действительно представляет, когда и кто избирался.

А далее процесс пойдет, как говорил представитель Ставропольского края, превративший всю страну в подобие нашей степи – М. С. Горбачев. Так окончилась попытка демократизации, жизнь переместилась в крупные города, мегаполисы, где самоуправление вынуждено зарождаться вновь, говорить и за разрозненные села, и за опустевшие города.

Социальную дифференциацию людей тоже надо будет учитывать: если вчера в холодильнике повесилась мышь, а у соседа на платной парковке три автомобиля, и ему дорого за это платить, вы одинаково приперты к стенке вилкой городского благоустройства и благополучия, и вам уже на вилку разницы в доходах обращать внимание не надо.

Время для организации есть всегда, ведь собрание старушек на лавочке – это уже готовая информационная ячейка для взламывания сетей, по которым циркулируют слухи, пускаемые районными властями: «Ах, какое благоустройство Вас ждет! Ах, какая реновация!»

Но помнить надо, что отписки органов власти еще никто не отменял, на отписки нужны ваши действия, способность, например, пойти к районной Управе, всем подъездом на прием. Да Вас потом водой не разольешь, хотя ранее Вы поливали друг друга с балконов и затапливали открытым весь день краном.

Но не надо никогда форсировать события и выбирать ответственного за Ваши интересы сразу. Вы наверняка знаете всех людей в доме и знаете, что у них на уме. Помните, что каждый из Вас ответственный за все, что произойдет в Вашем дворе, районе, городе, а впоследствии во всей стране.

Вы сохранили дерево во дворе, кажется, что вы сохранили все дворы вокруг, Вы написали про себя префекту – оказывается Вы написали про добрую часть жителей Вашего дома! Вы сделали бетонное заграждение для транспорта в Вашем дворе! И все сделали! А кто не сделал, будет через три года сам устанавливать шлагбаум и сидеть в качестве дежурного!

Иногда маленький штрих заканчивает картину, которую не сумел нарисовать великий художник. Сколько таких картин может создать новую картинную галерею, сколько творцов еще сидит в четырех стенах и не понимает красоты окружающего мира и необходимости взращивать ее и бороться за нее!

Виктор Рыбников