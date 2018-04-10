Все как один в борьбе за ЭТО

Кажется, Михаил Задорнов выдал шутку, что на Западе приходили в ужас от невозможности понять, что русские скрывают, когда поют: «…и как один умрём в борьбе за ЭТО». Сегодняшние коммунисты в основном используют другое ёмкое определение – «ОБЩАЯ ЦЕЛЬ». Оно очень удобно. Во-первых, нет надобности вникать в какие-то сложные вопросы. А во-вторых, это создает ощущение, что коммунистов много, и все они заодно. «Общая цель» – это, примерно, как у Гегеля «чистое бытие». Оно есть, и больше нечего о нем сказать. Но если Гегель на чистом бытии не останавливается, то нынешние коммунисты считают это достаточным. Общая цель есть! И больше нечего о ней говорить, незачем её раскрывать.

Выборы президента ожидаемо спровоцировали очередную волну обсуждения проблем коммунистического движения. Вновь пошли разговоры, что коммунистам необходимо объединиться, ведь у них «ОБЩАЯ ЦЕЛЬ». Общая цель вроде есть, вроде все заодно, а единства нет. Досада!

Причина неудач коммунистов видится в их раздробленности. Соответственно, выход из этого положения видится в объединении, что само по себе будет великим делом и решит все проблемы. Есть, как всегда, призывы к созданию новой, на этот раз уж действительно коммунистической партии. Есть предложения как-то преобразовать руководящие партийные структуры. Другие сразу начинают вспоминать, что прежде, чем объединиться, надо решительно размежеваться. Увы, но в основном проблемы коммунистического движения рассматривают как проблемы организационного порядка. Можно, конечно, создать ещё несколько партий, можно всем объединиться в одну, можно упразднить пост председателя партии, можно учредить пять сопредседателей. Можно сесть так, можно этак. Но ничего не решится до тех пор, пока коммунисты не встанут на твердую идейную платформу, пока не выработают целостного понимания того, к чему конкретно надо стремиться, и как на практике этого достичь.

Отсутствие такого понимания воочию отражают партийные программы, которые больше напоминают формальные документы, наполненные коммунистическими лозунгами, чем программы практических задач для достижения конкретных целей. Как следствие, практическая работа коммунистов представляет собой хаотичный набор каких-то мероприятий, никак между собой не связанных и не имеющих никакого воздействия на общество. Коммунистам необходимо понять, что махать красными флагами на ритуально-поминальных митингах по поводу различных знаменательных дат прошедшей эпохи для преобразования общества совершенно недостаточно. Необходим реальный, научно обоснованный проект того общества, к которому мы стремимся. Необходим конкретный план, который действительно, начиная с сегодняшнего дня, направлен на реализацию этого проекта.

Именно по отношению к основным положениям такого проекта и по готовности к совместной практической работе по его реализации и может проходить либо объединение, либо размежевание. Но сначала необходимо определиться по ключевым моментам этого проекта. Необходим серьезный, конструктивный разговор, как внутри партий, так и на межпартийном уровне.

Практически все коммунисты и коммунистические партии декларируют, что их целью является изменение общественного строя и установление власти трудящихся. Не будем брать в расчет тех, кто, прикрываясь словами о власти трудящихся, сам стремится к власти. Среди них есть те, кто вовсе не разделяет коммунистических идей, а использует коммунистическую тему для того, чтобы улучшить своё личное положение при нынешней власти. Но есть и те, кто искренне считает, что только они, только их партия являются самым передовым отрядом трудящихся, и поэтому именно они как самые умные должны стоять у руля государственной власти. А трудящиеся должны с удовлетворением пользоваться плодами их работы и следовать тем курсом, который они им укажут.

Всё же основная масса коммунистов стоит на позициях, что власть должна быть не у какой-то группы или отдельных личностей, а в руках трудового народа в целом. Форма организации такой власти хорошо нам известна из истории. Это система Советов, сформированная из представителей различных групп трудящихся. Тут уместно вспомнить и слова из песни, с которой мы начали: «… мы в бой пойдем ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ». Но дело конечно не в песне. Коммунистам необходимо понять, что противостоять организованной силе буржуазии и буржуазного государства может только организованная сила трудового народа. Любая борьба, особенно борьба за власть, может вестись лишь организованно. То есть необходима организация – организация трудящихся со своей структурой, со своими центрами координации и руководства. Единая организация, которая обеспечивает тесную связь коммунистов и трудящихся масс.

Мало объяснять трудящимся, что виной их проблем является буржуазное государство. Мало бесконечно клеймить капитализм и рассказывать о преимуществах социализма. Мало призывать трудящихся к объединению. Им надо помочь совершить это объединение. Помочь осознать необходимость организованной борьбы, помочь организовать эффективную борьбу по тем направлениям, которые сегодня волнуют трудящихся, раскрыть трудящимся их коренные интересы. Именно коммунистические партии могут не только помочь организоваться структурам трудящихся в регионах, но и связать воедино региональные структуры в общероссийскую организацию. Как вести эту работу? С чего начать? Все эти вопросы коммунистам необходимо обсудить, проработать и наметить план совместной деятельности. Всё это по силам сегодняшним коммунистам. Главное – прийти к пониманию, что без организованных масс трудящихся добиться чего-либо существенного – тем более добиться изменения общественного строя – не получится. Работу по организации трудящихся надо начинать уже сейчас. И такую работу могут и должны инициировать и организовать именно коммунистические партии.

Некоторые коммунисты уповают на то, что время и ухудшающиеся условия жизни сами приведут трудящихся к необходимости организоваться, что они сами начнут создавать Советы, Комитеты или какие-то иные структуры. Мол, подождем, а потом возглавим. Только встает вопрос – почему коммунисты должны ждать стихийного творчества масс? Разве у коммунистов недостаточно теоретических знаний и знания исторического опыта, чтобы сделать вывод о том, что власть трудящихся может быть реализована только при объединении самих трудящихся в самостоятельную структуру? И откуда такая уверенность, что народный протест возглавят именно коммунисты? Почему не настораживает опыт современной Украины или фашистской Германии? Желающих воспользоваться волной народного негодования найдется немало. А ведь социальное напряжение в обществе нарастает уже не первый год. И пока тенденций к улучшению положения трудового народа даже не просматривается, скорее наоборот. Поэтому важнейшая задача всех коммунистов и левых сил состоит в том, чтобы уже сегодня вести работу на опережение, сплотить трудовой народ и создать в масштабах всей страны единую организацию трудящихся. Организацию, которая сегодня стала бы действительно эффективным инструментом в борьбе трудящихся за свои права и интересы, организацию, способную в своём развитии взять власть в свои руки.

Пора коммунистам от слов об «ОБЩЕЙ ЦЕЛИ» и «ОБЩЕМ ДЕЛЕ» переходить к совместной практической работе по сплочению трудового народа. Установление власти трудового народа как ОБЩАЯ ЦЕЛЬ и совместная работа по созданию единой организации трудящихся, как ОБЩЕЕ ДЕЛО – это та основа, на которой может и должно произойти объединение действительно коммунистических сил.

Сергей Токмаков. Свердловская обл.