О судебных процессах по делу о застройке территории Пулковской обсерватории

Правозащитники, общественные деятели и работники самой обсерватории (астрономы) уже больше года защищают и отстаивают территорию Пулковской обсерватории. В том числе и через суды.

В Куйбышевском районном суде оспариваются одновременно (в двух процессах) согласование строительства в защитной парковой зоне обсерватории, подписанное её директором в обход регламента и без разрешения Учёного совета, и выдача разрешения на строительство Стройнадзором.

Я представляю административных истцов по трем искам и намерена рассказать читателям «Рабкора» подробности происходящих событий.

Для начала небольшая справка. Главная ценность астрономов Пулковской — ряды наблюдений, то есть фиксация движения небесных тел из одной точки в течение десятков лет. Если обсерваторию переносить, все эти ряды придётся начинать сначала. Перенос крупных телескопов — очень сложный, дорогостоящий и рискованный процесс.

Это всё равно что разобрать гигантский объектив фотоаппарата, а потом точно его собрать. Настраивать его придётся очень долго. Например, опора для самого большого 26-дюймового телескопа весом в 20 тонн, прежде чем он вступил на «звёздную вахту» в 1956 году, притиралась в течение порядка 10 лет.

Плюс ко всему Обсерватория уникальна тем, что она единственная действует в черте мегаполиса. Закрывать Обсерваторию — значит уничтожить науку и лишить Россию ряда возможностей для прогрессивного развития.

21 июня прошло второе предварительное заседание суда по делу о выданном Стройнадзором разрешении на строительство в защитной парковой зоне Пулковской обсерватории. Именно на этом заседании окончательно обозначился круг участников процесса.

Пять заинтересованных лиц: министерство культуры, КГА, КГИОП, ГАО РАН (это хоть обоснованно) и АРТ «Созидание». Последнее ведёт себя так, будто само является ответчиком. С тех пор как их привлекли к участию в суде, все дискуссии ведутся в основном с юристами «Сэтл Сити».

8 августа 2017 года закончился первый этап оспаривания согласования первой очереди ЖК «Планетоград» — того, что подписал директор Пулковской обсерватории Р. Н. Ихсанов.

8 августа после рассмотрения обстоятельств дела судья А. В. Панова вынесла определение о прекращении производства по первому административному иску к Пулковской обсерватории (по вопросу согласования).

Согласно определению, строительство было согласовано в рамках осуществления хозяйственной деятельности ГАО РАН, директор не наделён государственными или публичными полномочиями, следовательно, заявление не может быть рассмотрено в рамках административного судопроизводства. Такую трактовку предложили юристы АРТ «Созидание» совместно с представителем Ихсанова и обсерватории (в одном лице).

Мы не можем согласиться с мнением АРТ «Созидание», что «директор является единоличным исполнительным и распоряди­тель­ным органом, к компетенции которого относится руководство Учреждением на принципах едино­началия». Тем более спорным представляется утверждение представителя Ихсанова: «Полномочия директора никем не ограничены, поскольку он является единоличным представителем обсерватории» (имеется аудиозапись).

Истцы убеждены, что полномочия директора «определены и ограничены» и были им превышены.

А также, что последствия принятого им решения о согласовании не просто выходят за рамки интересов двух хозяйствующих субъектов. Они касаются каждого гражданина нашей страны, а значит затрагивают права и интересы административных истцов и могут рассматриваться в рамках КАС.

Помимо текущих двух процессов идет еще процесс по первой инстанции в Санкт-Петербургском городском суде по оспариванию ППТ – Постановления Правительства Санкт-Петербурга об утверждении проекта планировки территории, которое и стало камнем преткновения и дало зеленый свет разрушительным действиям застройщика.

Связь крупных предпринимателей, особенно таких, как застройщик территории Пулковской обсерватории и чиновников от госаппарата нашей страны, в данной ситуации свидетельствует о том, что Маркс и Энгельс действительно были правы, когда указывали, что материальные интересы идут впереди интересов общечеловеческих, включенных в список прав человека и на международном, и на внутригосударственном уровне.

Попытка защитить общемировое наследие – территорию Пулковской обсерватории – это попытка отстоять наши права (права человека и гражданина Российской Федерации) на «сохранение историко-культурной среды обитания и на сохранность объектов культурного наследия».

Элина Гарева