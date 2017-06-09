Карго-культ либеральных экономистов

Не секрет, что сейчас в мире господствует либеральная экономическая модель, основой которой является такое понятие как «свободный рынок», наличие которого якобы ведет любую страну к процветанию, динамичному развитию и социальной справедливости. Основываясь на этом утверждении и опыте Европы и США, наши экономические власти поясняют, что все проблемы РФ происходят именно от того, что у нас не сформирован необходимый для процветания рынок. Мешает его формированию в первую очередь государство самыми разными способами: регулирует рынки, устанавливает пошлины, разрабатывает стандарты, создает административные барьеры, не может отладить правовую систему, поддерживает монополии и совершает множество других прегрешений. Ну, и коррупция, конечно. К рынку она не имеет ни малейшего отношения и только мешает ему развиваться.

Однако приходится отметить немаловажный момент: «свободный рынок» — состояние идеальное, а потому на практике в том виде, в котором его описывают учебники, не существует. Это теоретическая абстракция, введенная в обиход либеральной экономической мысли, но отнюдь не взятая из практики. Данная мелочь редко упоминается апологетами либеральной экономики.

Либерально-экономические аборигены

Правительственные либеральные экономисты вот уже 25 лет оправдывают шаткое состояние нашей экономики, периодическое снижение благосостояния наших сограждан и увядание социальной сферы тем, что мы не создали «свободный рынок», аналогичный тому, что есть на Западе. Фактически нам предлагают имитировать тамошнюю модель, и мы сразу получим такой же результат. Нам не нужен мощный финансовый, а тем более эмиссионный центр, нам не нужны годы эволюционного развития системы управления, не нужен соответствующий менталитет граждан, не нужны зоны экономического и политического влияния, нужно просто сделать все, как Там.

Вот мы и строим «свободный рынок», «таргетируем инфляцию», а западного уровня жизни все нет, как нет и роста промышленности и предпринимательства. Постоянно для успеха не хватает какой-то мелочи…

Так же и приверженцы карго-культа упорно строят самолеты из бамбука, выпускают новые кокосовые наушники, устраивают потешные парады, а замечательные грузы все не падают им на голову. Вопрос «почему» не возникает ни у одного цивилизованного человека. Грузы появляются, потому что их оправляют из центра, конкретным адресатам, а не тем, у кого самый красивый муляж аэропорта. Вот только эта простая последовательность неясна не только диким островитянам, но и вполне цивилизованным экономистам. Жрец всегда может пояснить, что грузы не появляются, так как кокосовые наушники не покрасили в зеленый цвет, а «диспетчер» плохо сидит на вышке. Вот и мы слышим от наших экономических жрецов похожие пояснения. Подкрепляет их слова то, что экономические «грузы» порой на нас таки падают, что вызывает неописуемый восторг правительственных аборигенов. Вот только откуда, а главное, почему эти грузы берутся, они понять и не пытаются, им очевидно, что это происходит из-за имитации наушников половинками кокоса.

Вот наши соседи из Прибалтики построили прекрасные имитации «аэропортов», четко слушаются указаний жрецов либеральной экономики, а в результате безработица, массовая эмиграция и вымирание населения.

Соседи из Грузии повторили тот же фокус, но получилось опять нехорошо. Вот и соседи с Украины активно вступили в соревнование на звание самого лучшего строителя муляжей, а в результате получается еще хуже.

Островитянам никто не объяснял, откуда берутся товары, кто и как их делает, потому они и стали строить имитации. Нас же стараются разубедить в том, что мы уже знаем, и обмануть нас рассказами о том, что экономический рост от имитации и от богов. Но мы не имеем права в это верить.

Михаил Ершов