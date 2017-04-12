Реакционный рабочий класс?

Похоже, что многих представителей западного рабочего класса сейчас привлекают идеи правых популистов, демагогов и расистов. Они голосуют за реакционные и фашистские политические партии. Они помогли проголосовать Великобритании за выход из ЕС, помогли сделать Трампа президентом самой могущественной мировой сверхдержавы и голосуют настолько массово за ультраправые политические партии, что даже в некоторых густонаселенных европейских странах те недалеки от завоевания политической власти.

Так как рабочий класс традиционно голосовал за левых, в их рядах воцарилась обстановка беспокойства и смятения. Все большее число экспертов предполагает, что такой массовый переход трудящихся на сторону правых – это выражение протеста.

Так или иначе, многие левые политики и активисты с большим трудом ориентируются в новом политическом пространстве. Например, люди, которые в ином случае были бы за выход Великобритании из нынешнего авторитарного, неолиберального ЕС, сказали мне, что, тем не менее, проголосовали против выхода, чтобы «не стать пушечным мясом для расистских и антимиграционных сил в лагере поддерживающих Брексит». Таким образом, они перешли на сторону ультраправых, чтобы выразить свою оппозицию антисоциальной и антипрофсоюзной политике ЕС.

Многие сторонники левых согласны с тем, что нынешняя ситуация крайне серьезна и даже драматична. В соседних европейских странах уровень членства в профсоюзах сократился почти в два раза за последние 30 лет, а трудовые права, трудовое законодательство и коллективные соглашения систематически ухудшались и/или были полностью отменены. Да, Норвегия все еще находится на верхней палубе мирового судна благосостояния, но многое говорит о том, что это судно – «Титаник».

Общественное неравенство растет, на рабочих местах все чаще возникают авторитарные взаимоотношения, через американизацию организационной и управленческой моделей, что задокументировал Общественный исследовательский институт труда.

Происходит застой в уровне зарплат для тех, кто находится внизу социальной лестницы. Информационный бюллетень, выпущенный норвежской Конфедерацией профсоюзов (LO), недавно довольно хорошо подытожил данное развитие в статье, основанной на новом отчете Института независимых исследований Fafo:

«Если сохранятся сегодняшние тенденции, то в Норвегии скоро будет такое же неравенство, как в Германии и Великобритании. Последний отчет Fafo показывает, что Норвегия больше не является страной низкого социального неравенства. Норвегия стремительно меняется, а самые низкооплачиваемые работники становятся неудачниками. Заработная плата самого низкого уровня, выплачиваемая в частном секторе, практически не изменилась с 2008 года (…) все меньше и меньше людей с самой низкой заработной платой имеют коллективный договор».

В то же время мы чаще сталкиваемся с агрессивными работодателями, которые, среди прочего, отгораживаются от выполнения обязанностей работодателя через аутсорсинг и чрезмерное использование труда временных агентских работников, что ослабляет профсоюзы. Более того, работодатели находятся в серьезном плюсе от антипрофсоюзной политики ЕС/ЕЭЗ, которые вносят значительный вклад в подрыв прав профсоюзов. Работники подвергаются усиленному наблюдению, контролю и управлению – и интенсивность работы возрастает. Это было задокументировано в Швеции профессором Стеном Геллерштедтом, в то же время Еврофонд засвидетельствовал резкое увеличение повседневной работы в Дании. Есть веские основания полагать, что похожая ситуация и здесь, в Норвегии:

«Датчане выполняют на 30% больше рутинной работы, чем мы выполняли 20 лет назад. (…) Интересно, что повседневная работа все чаще ассоциируется с теми профессиями, которые традиционно не считались рутинными. В частности, это менеджеры, профессионалы и служащие, которые теперь получают все более рутинную работу».

Кроме того, идеология «От социального обеспечения к труду» в значительной степени способствует переключению внимания с организационных структур и властных отношений на индивидуализацию, полную нравоучений, подозрительности и жестокого режима санкций в отношении отдельных лиц. Таким образом, изменения в мире труда были отмечены для большого числа работников в нашем обществе.

Капитализм переживает свой глубочайший кризис со времен Великой депрессии 1930-х гг. Неолиберализм стал политическим/идеологическим ответом капиталистов на кризис, но в нем пока нет ничего, что предполагало бы преодоление внутренних противоречий капитализма. Безмерные финансовые спекуляции – лишь одно из серьезных последствий развития этого кризиса.

Становится все более очевидно, что главные задачи политики неолиберализма в Европе – избавление от государств всеобщего благосостояния и победа над профсоюзами. Это как раз то, чем занимается политическое руководство ныне действующих институтов Европейского Союза. То, что миллионы и миллионы работников по всему миру становятся «неудачниками» в ходе этого процесса глобализации, не должно удивлять никого. Впрочем, как и то, что они со временем отреагируют на это недоверием, яростью и слепым бунтом. На этом фоне ту часть рабочего класса, которую в условиях отсутствия левых политических партий с анализом, политикой и стратегиями, направленными на преодоление этого кризиса и против наступления капиталистических сил, все больше привлекает риторика правых против элитарности и истеблишмента, можно понять.

Однако понять не значит принять или поддержать. Нет ничего нового в том, что ультраправые потворствуют «маленькому человеку». Это также произошло во время возникновения фашизма в 1930-х годах. Тогда, как и сейчас, были и левые, которые поверили в то, что «национал-социализм» был формой социализма, а не диаметрально противоположным ему явлением.

Важно понять, почему многие из самых эксплуатируемых и бессильных представителей общества поддаются антиэлитарной риторике правого крыла. Нам нужно понять, почему это происходит.

Реальность заключается в том, что эксплуатация рабочих, их растущее бессилие и подчинение теперь едва ли имеют значение в публичных дебатах. Лейбористские партии в основном порвали связь со своими старыми избирателями. Вместо того чтобы поднимать недовольство, порожденное более жестоким рынком труда, политизировать его и направлять в организованную борьбу, левые партии среднего класса максимум что делают – это морализаторствуют и презирают. Таким образом они толкают большие группы работников к правым партиям, которые поддерживают недовольство и прилагают все усилия к тому, чтобы направлять народный гнев против других социальных групп (иммигрантов, мусульман, людей другого цвета кожи и т. д.), а не против реальных причин тех самых проблем.

Эксплуатируемые массы сегодня лишены голоса, но информация о той реальности, которая возникла на рабочих местах, все же просачивается в СМИ. Газета Dagbladet опубликовала статью о сотрудниках ISS, которые моют комнаты в «Осло Плазахотел» в крайне суровых условиях. Есть информация о все большем количестве анонимных статей в газеты от сотрудников разных государственных учреждений, которые информируют нас о появлении все более авторитарных режимов контроля в рамках нового государственного управления, которое разрушает рабочую среду и лишает всякого удовольствия от работы.

Таким образом, баланс сил на рабочих местах резко изменился – от труда к капиталу, от профсоюзов и демократических органов до многонациональных компаний и финансовых институтов. За несколько десятилетий капиталистические интересы смогли отменить основные положения, которые сделали возможным создание государства всеобщего благосостояния и «нордической модели»; в этой ситуации идеология социального партнерства (когда делается акцент на общих интересах) оказывается барьером для профсоюзной и политической борьбы.

Сегодня главная задача левых состоит в том, чтобы организовать сопротивление этим тенденциям. Только так можно отбросить назад популизм и радикализм правых. Опять же, мы должны ясно обозначить цели нашей борьбы – то есть перспективы и представления о лучшем обществе, обществе с радикальным перераспределением богатства, где заканчивается эксплуатация и где потребности человека составляют основу для социального развития. Для этого недостаточно заявлений, протестов и призывов к трехстороннему сотрудничеству. Вся суть в обретении власти — экономической и политической. Это потребует массовой социальной мобилизации, как в прошлом веке. Готовы ли мы к этому?

Асбьорн Валь, старший советник норвежской «Кампании за государство всеобщего благосостояния»

(Опубликовано на норвежском языке в газете Klassekampen 28 января и датском в газете «Дагбладет Арбейдерен» 21 февраля).