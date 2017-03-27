Насколько опасны ракеты КНДР?

Благодаря СМИ у нас складывается впечатление о Северной Корее как о неадекватной стране, «размахивающей своими ядерными боеголовками». Но кто может сказать, кому КНДР угрожает и зачем?

О внутренних процессах нам известно мало: мы всего лишь располагаем информацией из разведданных спецслужб США и Республики Кореи, которые, разумеется, отнюдь не заинтересованы в создании позитивного образа Пхеньяна. Также можно провести анализ, основываясь о манере поведения политической элиты КНДР. А для того, чтобы понять опасность ядерной угрозы со стороны КНДР, покопаемся в истории.

После войны 1945 года мир разделился на две системы: на приверженцев «свободного мира» во главе с США и гордо носящих красный флаг социалистов во главе с СССР. Такой расклад на мировой политической арене затронул Корейский полуостров, вызвав кровопролитную войну 1950-1953 года. Корея поделилась на две части: Север встал под крыло восточного «красного лагеря», а Юг — под крыло «западной свободы».

После окончания войны КНДР узнает, что США хотели сбросить ядерные боеголовки на Пхеньян, и в 1959 году подписывает договор с СССР о создании ядерного исследовательского центра в Ненбене. С 1974 года КНДР входит в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

С 1985 года под давлением СССР КНДР стала участником ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия). В честь такого «праздника» СССР начала помогать ей в строительстве новых ЛВР (легководных реакторов).

В 1994 году произошел конфликт с МАГАТЭ, который чуть не закончился военным столкновением. Правящая элита КНДР заявила о выходе из ДНЯО, но все обошлось. В Женеве был заключен «рамочный договор» между США и КНДР об урегулировании ядерного кризиса. Обе стороны пошли на компромисс: Пхеньян отказался от плутониевой ядерной программы, а Вашингтон обязался построить два ЛВР.

Когда в январе 2001 года пришел к власти Дж. Буш-младший, администрация Вашингтона оскорбила КНДР отказом от «рамочного договора» и причислением КНДР к «Оси зла».

Это привело к окончательному выходу КНДР из ДНЯО в 2003 году. Агрессивная политика по отношению к КНДР, конечно же, пугала Северную Корею и вынуждала как можно скорее создать свое оружие массового поражения.

28 сентября 2004 года МИД КНДР на сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что КНДР превратила обогащённый уран в ядерное оружие.

С 2003-2005 годов проводились шестисторонние переговоры о денуклеаризации корейского полуострова при участии КНДР, Южной Кореи, США, России, Японии и КНР. Пхеньян в основном требовал пакта о ненападении с США, установления с КНДР дипломатических отношений, подписания экономических соглашений с Японией и Южной Кореей и предоставление ЛВР. Переговоры проходили в четыре раунда, и только на четвёртом, 18 сентября 2005 года, КНДР пообещала не только заморозить свои проекты по созданию оружия массового поражения, но и уничтожить имеющиеся запасы.

9-5 ноября 2005 года обещание было подтверждено, но США заморозила счета северокорейских компаний, обвинив КНДР в отмывании денег и производстве фальшивых денег. 10 февраля 2005 года МИД КНДР официально подтвердил создание атомного оружия.

3 октября 2006 года МИД КНДР завил о первом испытании ОМП, оправдываясь тем, что США постоянно давит на Корею санкциями и угрозами нанесения превентивного удара. 9 октября 2006 года прошло первое испытание ОМП. Всего же было пять испытаний: последние состоялись 9 сентября 2016 года. Последовала реакция: от КНДР требуют денуклеаризации. Республика Корея, Япония и США настроены радикально: они сторонники жестких методов типа санкций и спецопераций. КНР и Россия склоняются к мирным решениям и договорам.

Также, говоря о ядерной угрозе, стоит рассмотреть отдельно доктрину КНДР.

Северная Корея, взяв за основу идеи «социалистических друзей» (КНР и СССР), создала свою идеологию — чучхе. Идеология чучхе была спроектирована первым руководителем Ким Ир Сеном, который таким образом хотел показать независимость КНДР от КНР и СССР и готовность решать свои проблемы самостоятельно.

Термин «чучхе» подразумевает, что человек сам себе хозяин.

В конце ХХ века начинает набирать оборот новая идеология сонгун. Сонгун переводится с корейского как «приоритет армии». В 1991 году Ким Чен Ир становится Верховным главнокомандующим КНА (Корейской Народной Армии). С 1993 года возглавляет ГКО (Государственный Комитет Обороны).

Окончательное формирование политики сонгун относят обычно к 1994-1995 году, после смерти Ким Ир Сена, когда перед его преемником встал выбор: опираться либо на партию, либо на военную мощь. Юридически приоритет армии был закреплён в 1998 году. В его основе лежат:

1) превращение страны в мощную военную державу; 2) ориентация всего народного хозяйства на военное дело; 3) превращение страны в неприступную крепость, создание милитаризованного общества; 4) армия — показатель процветания страны; 5) культ армии.

При такой роли, которую играет КНДР на мировой политической арене, сонгун и чучхе находятся в симбиозе. Чучхе обеспечивает роль Северной Кореи как суверенной державы, в дела которой никто не имеет права лезть, а доктрина сонгун жесткими мерами помогает сохранить самобытность КНДР.

Из всего вышесказанного можно сделать несколько выводов.

Северная Корея — не простой «товарищ». Именно давление со стороны стран, поддерживающих США, и самих США создало еще одну ядерную державу. Америка как мировой гегемон хочет, чтобы все играли только по ее правилам. КНДР же не готова идти на уступки США.

КНР и Россия занимают нейтральную позицию. Китай не поддерживает санкции, понимая, что ему нужен союзник в лице Северной Кореи, который не даст разместить военные базы США на своей границе. Однако, поддерживая политику денуклеаризации, он не идет на прямой конфликт с гегемоном.

Россия не вмешивается во внутреннюю политику Северной Кореи, но пытается наладить активный контакт. Были достигнуты соглашения в экономической и технической сфере.

КНДР признала присоединение Крыма, Россия признала КНДР как государство, но, также поддерживая демократические принципы, осуждает политику КНДР в области испытания ОМП. То есть в лице России и КНР Пхеньян видит союзников.

Никто не оправдывает поведения КНДР: всем известно о похищении японских граждан, нарушении прав человека, публичном расстреле двух чиновников Хван Мина и Ли Ён Чжина и многое другое. Но кто не без греха? Не все деяния спецслужб мы знаем. Можно сделать вывод, что такой всеобщий ажиотаж вокруг ядерной угрозы со стороны КНДР навеян СМИ Америки, заинтересованной во влиянии на всей планете.

Илья Хорьков