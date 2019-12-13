Дудаев, Басаев, Кадыровы

25-летие начала Первой чеченской войны отметилось знаковым событием. Елена Масюк, главный российский либеральный журналист середины 1990-ых, стала журналистом главного путинского рупора Russia Today. «Присоединилась к команде RT», – так называет это телеканал, возглавляемый Маргаритой Симоньян. Воевавший против российской армии клан Кадыровых в итоге встал на сторону путинократии. «Топившая» за террористическую, отрезавшую русским солдатам головы и половые органы Ичкерию корреспондентка НТВ Масюк тоже в итоге стала частью путинократии.

Первая чеченская официально началась 11 декабря 1994-го года. В тот день президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал подписал Указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». На территорию бандитствующей, проводящей геноцид нечеченского населения Ичкерии в соответствии с этим указом были введены российские войска. К слову, именно чудовищная политика «либерального героя» Ельцина спровоцировала появление террористической Ичкерии, возглавляемой бывшим советским генералом Джохаром Дудаевым. Через эту черную дыру выводились в неизвестном направлении сотни миллионов бюджетных рублей. То есть действовала в самом своем диком виде «рыночная экономика» ельцинской элиты.

В ночь с 31 декабря 1994-го года на 1-е января 1995-го началась самая значимая битва той войны – штурм Грозного. Некоторые подразделения заходили в город, контролировавшийся террористами, под флагами СССР. У многих военнослужащих на шапках-ушанках были советские кокарды. Новая капиталистическая власть делила бывшие народные заводы и нефтяные месторождения, ей некогда было заниматься амуницией собственных войск. Это была война на руинах империи. Руин советской империи, ее измотанной и гниющей армии, против новой беспринципной системы – в итоге и «ичкерийцы», и либеральные правозащитники, и ельцинские олигархи оказались по одну сторону баррикад. Армию били де-факто и с фронта, и с тыла. Такие, как Елена Масюк, работая на фронте, били уничтожавшие террористов российские войска с тыла – через телепередачи, транслировавшиеся из Москвы. Масюк работала на НТВ. Этот телеканал принадлежал одному из самых известных и богатых олигархов ельцинской поры – Владимиру Гусинскому. Частота для вещания канала НТВ досталась Гусинскому после того, как в октябре 1993-го его охранные структуры во главе с бывшим генералом КГБ Филиппом Бобковым способствовали успешному штурму Белого дома (Дома Советов). Ельцин отдал олигарху частоту телевещания в знак благодарности за лояльность.

И вот Масюк с микрофоном в руке уже 1-го января 1995-го бомбардировала, вещая из Грозного, с территории террористов, через канал НТВ наступающие российские войска. Надо заметить, что в рядах наступающих федеральных сил (многие забыли или не знают, поэтому замечу, что тогда у либералов было модно называть российскую армию уничижительно «федералы») были призванные несколько месяцев назад пацаны. Армия 18-летних сражалась против бородатых мужиков, давно уже отслуживших в рядах Советской армии и теперь сжиравших краюху Северного Кавказа. Были в рядах бородатых боевиков и украинские националисты, и религиозные радикалы из мусульманских регионов бывшего СССР, и просто наемники без племени и роду. Масюк рассказывала о жестокости «федералов» и «стремлении к независимости» террористов-ичкерийцев. Клан Кадыровых тогда тоже сидел в рядах «стремящихся к независимости». Нынешний глава Чечни, «пехотинец Путина» Рамзан Кадырова робко фотографировался в то время с одним из самых жестоких террористов Ичкерии – Шамилем Басаевым.

Важные метаморфозы произошли к моменту начала Второй чеченской, которая была подготовлена стратегией правительства Ельцина в период Первой. Именно Вторая стала той лестницей, благодаря которой Владимир Путин взошел на высший государственный пост России – стал президентом. Именно его жесткая милитаристская риторика и поведение в отношении Ичкерии позволили известному в очень узких кругах бывшему офицеру КГБ, нарушившему присягу советской родине, заслужить всенародную приязнь и стать президентом. Клан Кадыровых к тому времени метнулся к «федералам». Благодаря своевременному «подвигу», Ахмат Кадыров после того, как российские войска разгромили террористов, стал президентом Чечни, а его сын унаследовал его должность. Елена Масюк в мае 1997-ого была похищена чеченскими террористами. Ее освободили в августе того же года, потому что за нее заплатил выкуп Гусинский. Масюк после произошедшего резко поменяла свое мнение об «ичкерийских борцах за свободу».

После череды либеральных телеканалов и изданий, как я уже написал, Масюк пришла в самый запутинский – Russia Today. Ее бывший шеф, Гусинский, теперь живет то в Израиле, то в Испании – обе эти страны наделили его своим гражданством. Причем, Израиль выдал ему паспорт еще тогда, когда НТВ прославляло исламские порядки Ичкерии – в 1996-ом. В 2000-ом Гусирнский попал в опалу новому политическому режиму, формируемому Путиным. Успел посидеть в тюрьме, потом, как только освободили, уехал за границу. Первое время еще что-то говорил о «гибнущей свободе» в России, потом, видимо, устал да и годы, опять же. Басаев погиб, Дудаев тоже. Капиталилистический прядок, спровоцировавший войну в Чечне, никуда не делся. Приобрел новую форму. А это значит, что Россия так же легко, как в декабре 1994-го, может свалиться в новую кровавую войнищу.