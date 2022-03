Как поставить себе мат в один ход или добро пожаловать в Северный Иран

Думаю многие уже ознакомились с объявленными Западом санкциями:

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/

Самый главный удар кроется в этих, на первый взгляд, не самых грозных строках: “Second, we commit to imposing restrictive measures that will prevent the Russian Central Bank from deploying its international reserves in ways that undermine the impact of our sanctions.”

В которых человек слабо знакомый с экономикой, может не распознать смертельной угрозы. Эти строки говорят о том, что ЦБ РФ больше не сможет проводить валютные интервенции на валютных рынках. Переводя с экономического на русский, это значит, что падение рубля будет невозможно остановить. Все кто когда-нибудь наблюдал за поведением рубля при резком падении, могли наблюдать обычно бодрое восстановление в критический момент. В этот момент ЦБ проводил валютную интервенцию, то есть выкидывал миллиарды долларов (вместе с другими валютами) на рынок, в обмен на рубли. Что мгнoвeннo вызывало спрос на рубль и происходил его рост. Таким образом ЦБ тратил валютные резервы до тех пор, пока не становилось понятно, что падение рубля закончилось. Например, в 2014 году, таким образом за 4 дня ЦБ “сжёг” 11,4 млрд $, из резервов. Сейчас эту возможность похоже, что заблокировали, а это значит, что свободное пике рубля в понедельник будет нечем остановить, что приведет к быстрому краху экономики. Конечно, осталась слабая надежда на Китай, но юаней у ЦБ мало, так что даже если в понедельник будет интервенция в юане (ещё не заблокировали йены, но тут дело не в том, что японцы нас пожалели, а в часовом поясе), то это будет “последний вздох господина ПЖ”, причем абсолютно бессмысленный.

По сути, РФ последние 20 лет, вместо того, чтобы инвестировать и развивать страну, вкладывалась в валютные кубышки, контролируемые западными странами. То есть мы жертвовали развитием страны, чтобы в итоге, слить всё одним авантюрным решением! Как можно было додуматься, имея заначку в чужом кармане, плевать в лицо хозяину этого кармана? Видимо надеялись, что спасет статус экспортёра сырья? Видимо пример Ирана ничему не научил…

И теперь у отечественного олигархического строя два варианта:

Сказочный президент поскользнется и упадет головой об пол, не дойдя до акводискотеки. После чего всю вину свалить на него и бежать каяться на Запад. Только вот фарш невозможно провернуть назад. На Западе конечно по спинке погладят и даже возможно снимут несколько персональных санкций, но с основными торопиться не будут (вспоминаем поправку Джексона-Вэника), а скажут, что вы конечно молодцы, но давайте-ка посмотрим как вы будете себя вести дальше. В бункере все же удастся спастись и нас ждёт судьба Ирана: торговля только с такими же странами изгоями и с Китаем (но естественно, на его условиях) и жёсткий фашистский политический режим (вплоть до религиозного фундаментализма). Правда, тут власти РФ опять непоследовательны и крутят хвостом, мол согласны на переговоры.

А народу России и Украины, чтобы спастись, придется вспомнить завет дедушки Ленина: “Империалистическая война может быть остановлена только революционной классовой войной.”

Денис Восьмов