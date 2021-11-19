Никарагуа: Хроника предсказуемых выборов

Заставив оппозицию замолчать, Даниэль Ортега объявил о своей победе на четвертый срок подряд.

Поскольку семь оппозиционных кандидатов в президенты были заключены в тюрьму и содержались без связи с внешним миром в течение нескольких месяцев, предшествовавших голосованию, а все оставшиеся претенденты, кроме одного, представляли малочисленные партии, тесно связанные с президентом Даниэлем Ортегой и его Сандинистским фронтом национального освобождения (FSLN), результаты президентских выборов в Никарагуа 7 ноября были предрешены. После закрытия избирательных участков правительство объявило, что Ортега набрал 75% голосов, и что в голосовании приняли участие 65% избирателей. Независимая организация по защите прав избирателей Urnas Abiertas, тем временем, сообщила о том, что воздержавшихся от голосования было около 80 процентов, а также о широко распространенных нарушениях на избирательных участках по всей стране.

Голосование проходило в атмосфере страха и запугивания, при полном отсутствии гарантий против мошенничества. В условиях полного нарушения законности Ортега провел волну репрессий с мая по октябрь, что привело к тому, что 7 октября оппозиция выпустила совместное заявление с призывом бойкотировать выборы. Несколько десятков оппозиционеров — среди них кандидаты в президенты, крестьянские, рабочие и студенческие лидеры, журналисты и защитники окружающей среды — были арестованы и задержаны без суда и следствия, а несколько сотен других были вынуждены покинуть страну или уйти в подполье.

Среди изгнанных был знаменитый писатель Серхио Рамирес, который был вице-президентом Ортеги во время революции 1980-х годов. Хотя правительство обвинило Рамиреса в “заговоре с целью подрыва национальной целостности”, его преступление заключалось в том, что он вызвал гнев режима, опубликовав свой последний роман “Tongolele No Sabía Bailar”, вымышленный рассказ о массовых протестах 2018 года, которые ознаменовали начало нынешнего политического кризиса и вырождение режима в диктатуру. Книга была немедленно запрещена в стране, а таможенным органам было приказано блокировать поставки в портах въезда.

Репрессии особенно сильно подорвали леворадикальную оппозиционную партию Союз демократического обновления (UNAMOS), ранее называвшуюся Сандинистским движением за обновление (MRS). MRS было сформировано в 1995 году бывшими соратниками Ортеги, которые либо покинули FSLN после провала их усилий по демократизации, либо были исключены за то, что оспаривали лидерство Ортеги в партии. Среди арестованных лидеров UNAMOS, которые до сих пор содержатся без связи с внешним миром, легендарные партизанские командиры Дора Мария Теллес и Уго Торрес, а также заместитель министра иностранных дел в 1980-х годах Виктор Уго Тиноко и президент партии Ана Маргарита Вигиль. «Международная Амнистия» осудила такие задержания и содержание без связи с внешним миром как “насильственное исчезновение как стратегию репрессий”.

В рамках репрессий правительство также запретило 24 гражданские организации и профессиональные ассоциации в дополнение к 30 ранее запрещенным, включая три оппозиционные политические партии. Большинство из этих 24 организаций были профессиональными медицинскими гильдиями, которые попали под огонь за критику действий режима в отношении пандемии Covid-19, включая сообщения о том, что правительство скрывало число заражений и смертей. Вице-президент Росарио Мурильо обвинил врачей в “медицинском терроризме” и распространении “ложных прогнозов и новостей” о последствиях заражения. В первые месяцы пандемии правительство проводило массовые общественные мероприятия под лозунгом “Любовь во времена Ковида”. Никарагуа, наряду с Гаити, имеет самый низкий уровень вакцинации в Латинской Америке: по состоянию на октябрь привито всего 4,9 % населения.

В конце 2020 года сандинисты приняли ряд законов, которые позволяют властям привлекать к уголовной ответственности любого, кто выступает против правительства Среди них — закон о киберпреступности, который предусматривает штрафы и тюремное заключение для всех, кто публикует в прессе или в социальных сетях то, что правительство считает “ложными новостями”. Между тем, закон о “преступлениях на почве ненависти” предусматривает пожизненное заключение для всех, кто, как считается, совершил “преступления на почве ненависти”, по определению правительства. Среди разнообразных правонарушений, перечисленных сандинистскими прокурорами в связи с недавней волной задержаний, — “заговор с целью подрыва национальной целостности”, “идеологическая ложь”, “требование, превознесение или приветствие введения санкций против никарагуанского государства и его граждан” и “использование международного финансирования для создания организаций, ассоциаций и фондов для направления средств через проекты или программы, которые касаются таких деликатных вопросов, как группы сексуального разнообразия, права коренных общин, или через политический маркетинг на такие темы, как свобода слова или демократия”.

За неделю до голосования Ортега объявил, что его жена, вице-президент Росарио Мурильо, отныне является “сопрезидентом” страны. Хотя его странное заявление не имеет под собой никакой юридической основы или конституционной легитимности, оно было воспринято как шаг к назначению ее своим преемником — 76-летний Ортега, как известно, болен — и как дальнейший шаг к правлению семейной династии. Восемь детей правящей пары уже служат советниками президента и управляют семейной империей частных и якобы государственных СМИ, инвестиционных фондов и семейных предприятий.

Опрос, проведенный в середине октября независимой компанией CID-Gallup, которая проводит опросы политического мнения в стране с 2011 года, показал, что 76 процентов избирателей считают, что страна движется в неправильном направлении. По данным опроса, 19 процентов избирателей планировали голосовать за Ортегу, 65 процентов заявили, что отдадут предпочтение кандидату от оппозиции, а 16 процентов не определились. Конкурирующий опросник, нанятый FSLN, M&R, показал, что Ортега получил почти 80-процентную поддержку. Хотя все опросы следует оценивать с осторожностью, учитывая методологические ограничения опросов, проводимых в условиях политической нестабильности и гражданского конфликта, следует отметить, что поддержка Ортеги упала с 33 до 19 процентов, о которых сообщал опрос CID-Gallup, проведенный в мае этого года, что, в свою очередь, было меньше, чем максимальная поддержка Ортеги — 54 процента, зарегистрированная в опросе CID-Gallup в 2012 году.

Теперь, когда голоса уже отданы, невозможно получить точные данные о результатах, учитывая, что сандинисты контролируют Верховный избирательный совет и осуществляют почти абсолютный контроль над отчетностью о результатах. Кроме того, независимым иностранным наблюдателям был запрещен въезд, а угроза репрессий отбила охоту у журналистов и общественных организаций высказывать свое мнение.

Ортега начнет свой четвертый срок подряд на этом посту с тех пор, как FSLN вернулся к власти в 2007 году в разгар экономического и политического кризиса. Поскольку его легитимность была подорвана после массового восстания 2018 года и жестоких репрессий, режиму приходится все больше полагаться на прямое принуждение для сохранения контроля. После того как экономика сокращалась каждый год с 2018 по 2020 год, Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки прогнозирует темпы роста в 2,0% в текущем году и 1,8% в 2022 году — этого недостаточно для восстановления экономики после трехлетнего спада. По мере усиления кризиса число никарагуанцев, пытающихся пересечь американо-мексиканскую границу, выросло до исторически беспрецедентного уровня и превысило 50 000 человек в этом году по сравнению с несколькими тысячами в 2020 году. Эти цифры дополняют 140 000 человек, которые с 2018 года уже в бежали в основном в Коста-Рику.

Мнения социал-либералов по всему миру по поводу Никарагуа разделились. Мнения левых по поводу никарагуанского кризиса также разделились, причем некоторые из них утверждают, что режим Ортеги-Мурильо представляет собой продолжение революции 1980-х годов и что Соединенные Штаты пытаются его свергнуть. Однако, как я показал в предыдущей статье, существует мало доказательств, подтверждающих утверждение о том, что массовое восстание 2018 года было спровоцировано Вашингтоном в попытке совершить государственный переворот против правительства или что Соединенные Штаты с тех пор провели кампанию по дестабилизации, направленную на свержение режима.

«Только после массовых протестов 2018 года был нарушен пакт о совместном управлении, который Ортега заключил с классом капиталистов, организованным в Высший совет частного предпринимательства (COSEP)».

Ближайшее окружение Ортеги пробилось в ряды элиты страны после революции в 1980-е годы и инициировало новый виток капиталистического развития, который начался в 2007 году. В этот период сандинистская буржуазия приступила к значительному расширению своего богатства. Ведущие сандинисты, группировавшиеся вокруг Ортеги, вкладывали значительные средства в туризм, агропромышленность, финансы, импорт-экспорт и субподряд для макиладор(сборочных предприятий, основанных на высоком уровне эксплуатации дешевого труда). Ортега и Мурильо отстаивали программу по созданию популистского многоклассового альянса под твердой гегемонией капитала и сандинистских государственных элит, которая была преподнесена в обертке квази-левого дискурса “христианской, социалистической солидарности”. Эта модель действительно улучшала материальные условия до тех пор, пока экономика не начала падать в 2015 году. Только после массовых протестов 2018 года был нарушен пакт о совместном управлении, который Ортега заключил с классом капиталистов, организованный в Высший совет частного предпринимательства (COSEP).

Вашингтон с самого начала хотел бы иметь более гибкую позицию, и недавние события повысили ставки в отношениях между США и Никарагуа. Тем не менее, сменявшие друг друга администрации США с 2007 года приспосабливались к правительству Ортеги, которое тесно сотрудничало с Южным командованием США, Агентством по борьбе с наркотиками и иммиграционной политикой США. Хотя Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило несколько миллионов долларов оппозиционным гражданским организациям через Национальный фонд за демократию (NED), USAID также предоставило несколько сотен миллионов долларов непосредственно правительству Ортеги с 2007 по 2018 год.

Накануне голосования в Никарагуа Конгресс США принял Закон о РЕНАСЕРЕ, который предусматривает целенаправленные санкции в отношении должностных лиц правительства Никарагуа, признанных виновными в нарушениях прав человека и коррупции. Он также требует, чтобы исполнительная власть определила, следует ли исключить Никарагуа из Соглашения о свободной торговле в Центральной Америке, и “расширить надзор” за предоставлением кредитов Никарагуа международными финансовыми учреждениями. В 2017 году правительство США приняло почти идентичный закон – Закон NICA, который на сегодняшний день привел к введению санкций в отношении нескольких десятков высших должностных лиц правительства Никарагуа, затрагивающих активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах.

Однако, помимо этих санкций в отношении отдельных лиц, Вашингтон не применял Закон NICA. Он не применял торговые санкции и не блокировал для Никарагуа получение миллиардов долларов кредитов от международных агентств. С 2017 по 2021 год Никарагуа получила колоссальную помощь в размере 2,2 миллиарда долларов от Центральноамериканского банка экономической интеграции (BCIE), а в 2020-2021 годах она получила несколько сотен миллионов кредитов от Межамериканского банка развития, Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Некоторые из международных левых осуждают призывы к санкциям в отношении Ортеги. Тем не менее, США и международные левые широко мобилизовались (безуспешно) в 1978 и 1979 годах, чтобы заставить Вашингтон ввести санкции против диктатуры Сомосы и заблокировать международное финансирование из-за грубых нарушений прав человека режимом. Левые во всем мире также требовали санкций против Южной Африки, основанной на апартеиде, стремились заблокировать американское и международное финансирование диктатуры Пиночета и в настоящее время призывают к “бойкоту, изъятию и санкциям” против Израиля.

Местные противники режима Ортеги-Мурильо оказываются между молотом диктатуры Ортеги-Мурильо и накавальней капиталистического класса и его политических агентов среди традиционных консервативных партий. Правые — так же, как и Ортега, обеспокоенные вспышкой народного протеста снизу во время восстания 2018 года, — пытались связать массовое недовольство со своей собственной программой восстановления прямой политической власти, нуждаются в уверенности в том, что не будет угрозы их контролю над экономикой Никарагуа.

Именно подавление правительством народного восстания студентов, рабочих, феминисток и защитников окружающей среды проложило путь к нынешней гегемонии правых над антисандинистской оппозицией. Масса никарагуанцев — за пределами надежной базы сандинистов, составляющей около 20 процентов населения, — не проявляет никакого энтузиазма по отношению к традиционным консервативным партиям и бизнесменам, которые доминируют в оппозиции и не имеют реального политического представительства. Действительно, октябрьский опрос CID-Gallup показал, что 77 процентов избирателей страны не чувствуют себя представленными какой-либо политической партией.

Уильям И. Робинсон

Уильям И. Робинсон – профессор социологии, глобальных и латиноамериканских исследований в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. В 1980-х годах он работал в Манагуа в Информационном агентстве Никарагуа и Министерстве иностранных дел Никарагуа, а до 2001 года был преподавателем Центральноамериканского университета в Манагуа.

Статью перевели: Ганьшина Анастасия и Лямкина Анастасия.

Источник:

https://nacla.org/news/2021/11/08/nicaragua-election-ortega