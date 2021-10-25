Австрия: кризис системы

«Система Курца», характеризовавшая управление Австрией на протяжении последних лет, сильно потрепана, но еще не закончена. Грозит ли стране опасность стать “несостоявшимся государством”?

“Я никогда не мог и подумать о таком”, — говорит в ужасе Франц Фидлер, представитель Transparency International и сам бывший член Австрийской народной партии (ÖVP). 6 октября прокуратура по экономическим вопросам и коррупции (WKStA) провела обыски в канцелярии, министерстве финансов и штаб-квартире ÖVP. Канцлер Австрии Себастьян Курц и некоторые из его близких доверенных лиц подозреваются в злоупотреблении служебным положением, подкупе и взяточничестве. Это слишком. Однако непонятно, откуда такой шок? Было очевидным, что партия вокруг канцлера не безупречна.

То, что представила прокуратура, было тщательно подготовлено с юридической точки зрения. Различные текстовые сообщения и чаты не были вырваны из контекста, а были помещены прокуратурой в логический контекст. Невозможно отрицать профессиональное качество и точность этих документов. Улики против окружения ошеломляют, как и косвенные улики против Курца. Дело не только в его моральной несостоятельности. Для прокуратуры очевидно, что “действия были совершены в его интересах”. Любое серьезное исследование подтвердит эту оценку. То, что Курц ничего не должен был знать, абсолютно неправдоподобно. Прежде всего, трудно представить, что Себастьян Курц может быть оправдан судом по всем пунктам обвинения в случае предъявления обвинения. Это еще больше увеличило бы скандал.

Как «Игра престолов»

Ближайшие соратники Курца, часто занимающие места в кабинетах различных министерств, на протяжении многих лет ведут себя как высокомерная группа выскочек, которые хотят не только получить должности и звания, но и захватить страну и институты для себя. С этой целью они также снабжают СМИ рекламой и фиктивными сделками. По своему типу эта заговорщическая банда напоминает легендарную Партию Свободы правого популиста Йорга Хайдера: молодая, жадная, безжалостная. Их сообщения и махинации показывают, что происходит за кулисами, они документируют моральный и клановый облик Республики. Рэкет пытается овладеть партийным и государственным аппаратом. Первое удалось, второе, скорее всего, закончится крахом. По крайней мере, на данный момент. В любом случае, есть обвинения в преступности правительства в больших масштабах.

Тиролец Томас Шмид, центральная фигура нынешнего скандала, выглядит как постмодернистское воплощение коррумпированной и жестокой руки короля из “Игры престолов”. Он был человеком грубым, о чем он также убедительно говорит в своих беседах. “Мы находимся на чистейшем кровавом лугу”, – пишет он, или: “Кто платит, тот получает. Мне это нравится”. Несомненно, это откровенные слова. Они отличаются почти беспринципной честностью. Шмид также был вознагражден за свою работу и получил повышение в высокооплачиваемом совете директоров государственного инвестиционного агентства ÖBAG, но смог занять этот пост лишь на короткое время из-за всплывшего за это время дела. Отношения с Курцем были исключительно тесными и эйфорическими: “Вы все равно получите все, что хотите”, – писал ему Курц, и Шмид с благодарностью отвечал: “Я так счастлив, я люблю своего канцлера”. Они были, как они сами себя называли, “семьей”.

Возможно, пятиступенчатый план преторианцев можно было бы изложить так: интриговать, оккупировать, финансировать, контролировать, блистать. Жертвами этой деятельности стали не только бывший вице-канцлер и лидер партии ÖVP Райнхольд Миттерлехнер или бывший министр финансов Ханс-Йорг Шеллинг. Кристиан Керн, последний канцлер SPÖ, также стал жертвой этой системы. Во многих государственных компаниях и государственных учреждениях были проведены откровенные чистки. Остались только руины традиционного пропорционального представительства. На этом фоне кумовство и протекционизм старой политики кажутся идиллией честности.

Эта политика сосредоточена на присвоении и накоплении власти, поэтому она лишь в общих чертах программная, она стратегически ориентирована и, прежде всего, тактически сфокусирована. Безоговорочное информационное обеспечение возлагает все на одного человека, полностью следует драматургии фаната и лидера. «Черная» народная партия с ее многочисленными княжествами представляла собой громоздкий аппарат, который не мог контролироваться никаким центральным офисом. Народная партия, с другой стороны, всегда была фан-клубом Себастьяна Курца. Старое понятие было заменено новой фикцией. Как в рулетке: все поставили всё на ноль.

Карьера Курца

Молодежная лига ÖVP избирает Себастьяна Курца на пост федерального председателя в 2009 году, что знаменует начало карьеры, которая будет продолжаться по восходящей до октября 2021 года. Будучи членом местного совета, 24-летний молодой человек пришел в венскую муниципальную политику в 2010 году, но уже через год стал государственным секретарем в правительстве SPÖ и ÖVP, а с 2013 года — министром иностранных и европейских дел. Четыре года спустя он возглавил ÖVP, которая выиграла в опросах и на выборах. Когда в 2017 году будет избираться новый Национальный совет, не ÖVP, а “Список Себастьяна Курца — новая Народная партия (ÖVP)” будет баллотироваться и победит с 31,5 процентами.

Это первое канцлерство в коалиции с FPÖ, которая ушла в прошлое после “дела на Ибице” лидера FPÖ Штрахе. Когда канцлер Курц теряет доверие Национального совета, проводятся новые выборы, а с 2020 года формируется второй кабинет Курца, на этот раз с “зелеными”.

Но когда звезда канцлера заходит, его последователи оказываются брошенными и одинокими. Если он уйдет, что будет? В минувшие выходные ÖVP столкнулась с дилеммой: если он уйдет, то все будет кончено, но если он останется, то тоже все будет кончено. Партия может даже оказаться в оппозиции. Невозможно представить себе ничего более ужасного. Поэтому ему пришлось одновременно и уйти, и остаться. Себастьян Курц покидает канцелярию, но остается главой ÖVP, а также возглавляет парламентский клуб в качестве руководителя парламентской группы. Он также может присутствовать в Совете министров в этом качестве. Как и прежде, он хочет принимать решения. “Дозаправка вместо отставки” — вот его девиз. Министр иностранных дел Александр Шалленберг становится временно исполняющим обязанности в канцелярии. Формально Курц выполнил условия “зеленых”, и они сохранят коалицию, которая уже была на грани распада. Промежуточные переговоры с SPÖ, FPÖ и либеральной Neos оказались безрезультатными. Настроение в правительстве, однако, мрачноватое.

Австрия — “failed state”?

Гордость предшествует падению. Но осень еще впереди. В частности, потому, что в ÖVP нет отколовшихся движений, которые имели бы значение. Партия многим обязана ему, своему хозяину. Конечно, мальчишеский шум должен быть потише. Это был взлет рэкета, который потерпел неудачу из-за своей самонадеянности. Эти молодые консервативные команды не только снобистские, они заносчивы.

Их погубили, прежде всего, средства коммуникации цифровой эпохи: мобильные телефоны, ноутбуки и ксероксы. Именно регулярные чаты и текстовые сообщения ставят в затруднительное положение Австрийскую народную партию. Проблема в том, что уничтожать и прятать придется не только документы, но и хранящиеся данные, о которых зачастую никто не знает, кто имеет к ним доступ, кто может получить к ним доступ или кто уже получил к ним доступ. Бирюзовый отряд не ожидал того, что сможет представить прокуратура. Их эксперты-криминалисты провели тщательную работу, среди прочего им удалось восстановить около 300 000 чатов. Криминалистика превзошла уровень преступности. Следы были стерты. Прозрачность, вопреки тому, что считалось раньше, теперь стала реальностью. Даже если это проявляется с задержкой во времени. Но в таком случае это напоминает отредактированное политическое порно.

В последние годы отношения между политикой и судебной системой были реорганизованы. Простое подчинение судей и прокуроров командованию бывших основных партий ÖVP и SPÖ закончилось, и это хорошо. Криков и указаний больше недостаточно, чтобы оправдать или усыпить кого-то. Цифровизация расширяет доступ судебной системы к другим секторам. Неформальное управление, которое всегда играло большую (хотя и спорную) роль в политике, отодвигается в сторону, поскольку все можно сделать прозрачным, вплоть до закулисных комнат. Свобода действий сведена к минимуму. Мы становимся вынужденными очевидцами. Части опубликованных в настоящее время документов фактически не место в публичной сфере. Защита частной жизни не гарантируется. Кроме того, интересно, мог ли Курц и его преторианцы обойтись без потрясающей степени излишней настойчивости, да агрессивности вообще. Давайте также не будем забывать, что он был не политически отстранен, а исключительно юридически отодвинут с господствующей позиции.

Если абстрагироваться от конкретного случая, то речь уже идет о том, что одна ветвь государственной власти напала на другую и берет все, что считает нужным. Это новое качество, и оно уже было обозначено, когда в феврале 2018 года Прокуратура по экономическим вопросам и коррупции распорядилась провести обыск в Федеральном управлении по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Такие действия, независимо от того, одобряют их конкретно или нет, свидетельствуют о том, что государственные аппараты нападают на себе подобных в реальном плане и сомневаются в себе подобных в идеальном плане. Согласованность действий снижается. Речь идет уже не только об отдельных людях, речь идет об институтах, которые сами имеют запах гнили и коррупции, неспособные защитить себя от узурпации и коррупции. Чем чаще используется слово “стабильность”, тем очевиднее становится, что нестабильность уже наступила. Государственно-теоретическая переоценка и классификация этого случая абсолютно необходима.

Пострадала целостность различных учреждений. Но не от внешних врагов республики, а от самой операционной системы. Разделение властей сегодня означает, что судебная власть время от времени вторгается в исполнительную. Становится ли монополия на применение силы хрупкой? Превращается ли Австрия в failed state —”несостоявшееся государство”? Органы государственного аппарата кажутся все менее синхронизируемыми. Политика в целом впадает в упадок.

В этом отношении Курц, Шмид и все эти парни знали, как нужно действовать, но не понимали, что они делали на самом деле. Себастьян Курц оставит после себя разруху. В последние месяцы мы часто слышали и читали о том, что Германия отчаянно нуждается в таком человеке, как он. Что именно имели в виду эти голоса?

Франц Шандл

Перевод Валерии Удодовой

Источник: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/praepotent-bis-zum-aufprall