Беспокойный Гонконг

В 1997 году после длительных переговоров с Великобританией ее колония Гонконг входит в состав Китайской Народной республики в статусе специального автономного района. А в 1999 году аналогичная ситуация происходит с соседним районом – Макао, бывшей колонией Португалии. В Китае вступила в действие доктрина, разработанная еще в 1980-е годы видным китайским политическим деятелем, Дэн Сяопином, «Одна страна – две системы». В соответствии с ней вошедшие районы официально признаются территорией Китая, однако внутри каждой из них действует собственная правовая и судебная система, а также автономная экономика, управляемая представителями Гонконга или Макао, официальными языками помимо китайского признаются английский в Гонконге, португальский в Макао. Данная система была придумана с целью, во-первых, сохранить процветающую и выгодную как для самих районов, так и для Китая экономическую модель. Во-вторых, из тех соображений, что население Гонконга и Макао существенно отличается по ряду признаков от жителей материкового Китая, и поэтому интеграцию их необходимо осуществлять постепенно. Договор об автономном нахождении районов в составе КНР был заключен на срок 50 лет, после этого времени, как ожидалось лидерами Пекина, Гонконг и Макао приобщатся к китайской системе во всех сферах жизни и смогут плавно окончательно войти в состав Республики теперь уже без какой-либо автономии. Однако, как показывают современные события, в частности в Гонконге сближения с материком не наблюдается вовсе, а лишь наоборот гонконгцы, не желая лишаться предоставленной свободы, решительно настроены на борьбу за обещанную им автономность.

Гонконг сегодня один из наиболее нестабильных в социально-политическом плане регионов мира. До сих пор там продолжаются аресты и ведутся суды по политическим делам, вспыхивают точечные и уже как правило малочисленные социальные волнения, участники которых не изменяют идее борьбы за гражданские права и автономность Гонконга.

Такое положение дел сложилось в результате событий, произошедших еще в 2019 году. Началось все со скандального законопроекта об экстрадиции. В случае принятия которого с Гонконга подозреваемых в преступлении различного характера в том числе политического могли передавать под юрисдикцию материкового Китая. Это фактически способствовало усилению влияния материка на внутренние дела Гонконга. Законопроект вызвал масштабную волну сопротивления ограничению автономности региона и прав его жителей, усилению влияния материка на внутренние дела Гонконга. После длительных и масштабных протестов администрация Гонконга была вынуждена пойти на уступки и приостановить рассмотрение законопроекта.

Но начало «борьбе за независимость» было положено, и протесты не прекратились. Как оказалось, законопроект об экстрадиции стал поводом для выражения недовольства гонконгцев направленной к региону политикой Пекина. Несмотря на то, что в Гонконге жители официально пользуются многими свободами, не допустимыми в материковом Китае, Пекин нередко прибегает к попыткам их ограничения. В особенности за прошедший период власти с материка активно наступали на академическую свободу и свободу печати.

В целом можно сказать, что за последнее десятилетие наблюдается активизация политики КНР в отношении Гонконга.А в Гонконге параллельно с ней наблюдается радикализация сепаратистского настроения населения. Все больше набирает мощь тенденция к созданию либеральных движений и партий для борьбы против усиления присутствия КНР в автономных делах Гонконга и сохранения местных демократических институтов. Напряжение между материком и Гонконгом видно по характеру и размаху народных выступлений 2014, 2016 и 2019 годов, а также само их количество свидетельствует о наличии проблем.

На практике после того, как Великобритания передала Гонконг КНР на условиях функционирования отношений между Китаем и Гонконгом в рамках концепции «Одна страна – две системы», разработанной для осуществления постепенной, плавной интеграции района и предоставления ему в этих целях широкой автономии, оказалось, что Гонконг сосредоточился на автономии, а Китай – на интеграции. Поэтому Гонконг уже не первый год сопротивляется широкомасштабной миграции и туризму с материка, намерение Пекина контролировать выборы в местные органы власти вылилось в Революцию зонтиков длиною в полгода, а в 2019 году пропекинский законопроект главы администрации об экстрадиции в массовые протесты, продолжающиеся до сих пор.

В целом стремление гонконгцев к независимости в политическом плане обосновано в первую очередь особенностями исторического развития региона и экономической самостоятельностью. К более частным причинам сопротивления Гонконга китайскому влиянию является культурная ориентация населения не только в направлении Азии, но и на запад. В то время как Китай традиционно рассматривается как противопоставление Европе. В этом смысле Гонконг имеет собственную срединную позицию, отличную от культуры и мировоззрения населения материкового Китая.

Схожая ситуация прослеживается в образовательной сфере. В то время как университеты Гонконга работают по европейской системе с ориентацией на либеральные ценности, в образовательную программу учебных заведений Китая включена теория марксизма-ленинизма, социалистическая мораль. Такое содержание образования тоже создает препятствие на пути к принятию Гонконгом китайской системы.

Более того свою роль в расхождении культур играет языковая и религиозная среда. В Гонконге абсолютное большинство населения разговаривает на кантонском диалекте, а также в регионе довольно много христиан, что не характерно для общества материкового Китая.

Сегодня проводится множество исследований в отношении идентификации жителей Гонконга. Все чаще всплывает термин «гонконгцы» как отдельная категория самоидентификации жителей. Приверженность населения Гонконга к ней растет пропорционально развитию протестного движения в регионе.

Несмотря на множество описанных социально-политических причин возражений гонконгцев против вмешательства Пекина, они яввляются лишь верхушкой айсберга. Огромную роль в препятствовании интеграции играет экономический вопрос. В отличие от материкового Китая экономика Гонконга свободная рыночная. Ключевым фактором в развитии экономики региона стало его историческое существование как свободного порта. Выгодная таможенная политика, приемлемое налогообложение, прозрачность деловых отношений, надежная правовая и судебная система – все это способствовало привлечению в Гонконг партнеров со всего мира и развитию в нем транзитной торговли.

Выступая посредником в торговых отношениях между социалистическим Китаем и западным капиталистическим миром, Гонконг давно прозвали «Воротами в Китай». На 2020 год доля Китая в экспорте Гонконга составила 55%, а импорта 45%[1], при этом общий объем обоих показателей ежегодно увеличивается.[2] Также Гонконг можно назвать основным поставщиком золота и валюты для Китая – на него приходится 5% оборота мирового валютного рынка.[3] Здесь распространена практика закупки товара иностранной компанией на материке и перепродажи через Гонконг, что позволяет снизить налоговые выплаты. Ключевым фактором здесь является функционирование экономики Гонконга по «западному» капиталистическому образцу, поэтому полная интеграция Гонконга в экономическое пространство КНР вероятнее всего приведет к оттоку капитала и потере крупных торговых партнеров, а значит и глобальных денежных средств.

Гонконг является крупнейшим азиатским финансовым центром и находится в списке мировых экономических лидеров, занимая позиции рядом с Нью-Йорком и Лондоном. В Гонконге созданы благоприятные условия для выхода иностранных компаний на IPO и обслуживания частного капитала, предлагаются надежные и выгодные механизмы страхования, постоянно растет и совершенствуется банковское дело.

Кроме того, Гонконг занимает пятое место в мире по величине прямых иностранных инвестиций. Даже в современных условиях масштабных социальных волнений через Гонконг в Китай продолжают поступать иностранные инвестиции, более того растет их объём. Часть инвестиций, которая остается в Гонконге, как правило направляется на развитие финансового сектора, логистики и IT-технологий. Такое положение дел является явным свидетельством того, что Китай пользуется высокой степенью доверия иностранных партнеров в плане бизнеса: в страну продолжают поступать ПИИ так как стороны осознают критическую важность нахождения Гонконга в составе КНР на текущих условия высокой степени автономности. Надежда на то, что напряжение между Гонконгом и Пекином, а также текущие социальные волнения и нестабильность в Гонконге носят временный характер, предостерегает иностранных партнёров от решительных действий по отзыву средств и капитала из Гонконга. Если все же допустить предположение, что Китай продолжит давить на Гонконг, насильно сращивая его с материковой экономикой, то Гонконг без свободного регулирования, текущей системы налогообложения, независимой судебной системы, защиты инвесторов их собственности, несомненно столкнётся с уходом международной экономики из региона и подрыва собственной экономики как следствие, а Китай потеряет свой «мост» на запад.

Важными факторами привлекательности Гонконга как международного финансового и экономического центра являются прозрачность ведения бизнеса и юридическая защита. В связи с этим при допущении слияния экономики Гонконга и материкового Китая возникает очередная проблема. Издавна закрытость Китая, сложившаяся в ней политическая культура, а также некоторые особенности духовно-нравственного воспитания породили в стране широкомасштабную коррупцию и кумовство. Совершенно привычным явлением является занятие определенной должности на основании родственных связей. Такая практика пронизывает все уровни политической организации, в том числе так формировалась и продолжает формироваться власть и политическая элита Поднебесной. Высшее политическое управление и бизнес всей страны находится под влиянием нескольких, берущих свое начало еще в императорском Китае кланов. В то время как в Гонконге сегодня принято считать, что город справился с всеобъемлющей коррупцией. С 1970-х готов администрацией города был предпринят ряд мер, в который входили отмена презумпции невиновности чиновников, создание специального органа по борьбе с коррупцией (Независимая комиссия по борьбе с коррупцией), кампания по освещению случаев коррупции среди всего населения). По результатам на 2020 год Гонконг вошел в 15 наименее коррумпированных стран. Китай в этом списке занимает 78 место.

В этой связи существует большой риск «заражения» чистого благоприятного Гонконга коррупцией и нечестными механизмами функционирования Китайской системы. Коррупция и кумовство подрывают конкуренцию, конкуренция в определенном смысле является двигателем прогресса и гарантом качества. Воздействие Китая на Гонконг таким образом может не только лишить Гонконга его экономического преимущества и статуса международного центра, но и разрушить его правовую, институциональную основу успеха региона.

Вопрос специальных административных районов Китая входит в повестку дня современных международных отношений. В частности, Гонконг с его статусом мирового экономического и финансового центра является важным актором отношений США и КНР. В силу ключевой роли Гонконга в выстраивании торгового сотрудничества этих государств, он выступает фактором торговой войны между ними. Америка является вторым по величине торговым партнером Гонконга, здесь действуют более 13 000 американских компаний. Товарооборот между ними по последним имеющимся данным составил более $67 млрд. Китай и США с 2017-2018 года находятся в состоянии торговой войны. Вашингтон обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности и технологий, искусственном занижении курса национальной валюты, государственном субсидировании китайских корпораций. Это привело к двусторонним санкциям и дополнительному налогообложению. Однако так как экономические отношения США и Гонконга строятся отдельно, санкции на него не распространялись. Помимо Гонконга это было выгодно и самому Китаю, который активно использовал Гонконг для реэкспорта своих товаров. Но в свете последних событий – введении в Гонконге Закона о национальной безопасности, который является прямым ограничением суверенитета региона, и последующих социальных волнений (митингов и арестов, в том числе крупных бизнесменов и лидеров компаний). Штаты все больше сомневаются в автономии и расценивают Гонконг как Китай. Помимо продолжающейся торговой войны с Китаем, США может приостановить отношения с Гонконгом из-за увеличения транзакционных издержек и из-за затруднения доступа товаров к рынкам, кроме того, при условии дальнейшего наступления Китая на автономию Гонконга, США, вероятно, продолжит вводить санкции из идеологических соображений. Китай на текущий момент рискует лишиться ключа в своих отношениях с крупным партнером США, а Гонконг при потере автономии и вовсе перестанет быть крупным независимым актором в международных экономических отношениях.

Гонконг еще до 1997 года, когда являлся колонией Великобритании, развивался как отдельное государство, так как британское правительство предоставляло широкую автономию во внутренней политике региона. Эта особенность сформировала уникальную гонконгскую общность, развившуюся под влиянием Китая и Великобритании, но не идентичную ни одной из них. И именно в этой связи сегодня при попытках вмешательства в политическую среду Гонконга и ограничении его независимости следует незамедлительная и бурная реакция местного населения.

Возникает вопрос, почему в Макао, входящем в состав Китая на аналогичных условиях и идентичном Гонконгу в плане исторического развития, социальные волнения не возникают, а даже наоборот в отношениях между ним и Китаем, в отличие от Гонконга, наблюдается сотрудничество.

Администрация Макао нацелена на интеграцию с Китаем. Курс на сближение был взят из соображений о взаимовыгоде в первую очередь в экономическом плане. Дело в том, что Визитной карточкой Макао уже несколько десятилетий является игорный бизнес. В маленьком по площади регионе действует более 30 казино, одно из которых самое большое в мире – казино Венеция. Этот район давно прозвали китайским Лас-Вегасом, впрочем американскую азартную столицу по объему выручки Макао давно превзошел. Вместе с игорным бизнесом в регионе также развивается туризм, в основном азартный, гостиничное дело и ресторанный бизнес. Все же более 90% населения Макао заняты в азартной индустрии. Ежегодно поток туристов составляет не менее 25 млн человек, а популярность курорта только растёт.

Но минус в том, что настолько широкий масштаб игорной отрасли несет в себе проблему монопрофильности. Вызовы современного мира диктуют необходимость иметь подушку безопасности, и чтобы им отвечать Макао сегодня ставит перед собой первостепенной задачей диверсификацию экономических отраслей. На данный же момент район полностью зависит от благополучия единственной гостинично-игорной индустрии. 2020 год обернулся для Макао настоящей катастрофой, когда из-за длительного карантина и закрытых границ, в том числе между материком и районом, спад индустрии достиг 97%. В связи с такими условиями Макао нуждается в развитии собственной промышленности, транспорта, финансовой сферы, строительства.

Еще одной ярко выраженной проблемой Макао является нехватка территории. В и без того густонаселенный регион ежегодно стекается миллионный поток туристов, в Макао критически не хватает земли под жилые за стройки и коммерческие объекты. Китай окажет поддержку Макао в диверсификации экономических отраслей и становлении его как финансового центра – это принесет доходы Макао, и одновременно выгодно Пекину на фоне кризиса их отношений с Гонконгом. Поэтому в регионе не разворачиваются митинги и общество лояльно относится к правительству Пекина.

Сегодня администрация Макао в подобной интеграции видит способ решения ее основных проблем и дорогу к дальнейшему развитию. “Макао ограничено в размерах и моноиндустрией. Это наша ахиллесова пята. Одна игорная индустрия. И ничего другого. Если мы хотим развивать нашу собственную промышленность, мы должны интегрироваться во внутреннюю часть страны, так как наша территория составляет всего около 32,5 квадратных километра, она очень ограничена. Только так у нашей молодежи в Макао может быть еще один выход для развития своей карьеры”, – заявил глава исполнительной власти Макао Хэ Ичэн. Власти Китая настроены соответствующе, особенно на фоне напряженной ситуации и столкновений с Гонконгом. Председатель КНР Си Дзиньпин заявил о намерение оказать помощь Макао в решении проблемы нехватки территории и пообещал передать под суверенитет региона часть земель к западу от него. К тому же сегодня Китай, недовольный поведением непокорных гонконгцев, все чаще рассматривает Макао как альтернативу ему. Для этого в Макао необходимо развивать финансовый сектор. В рамках этого в 2019 году уже произошло открытие фондовой биржи в Макао.

Таким образом, мы видим, что Макао – очень активный и перспективный экономический субъект, который в целях развития экономики открыт для сотрудничества с Китаем. Китай в свою очередь всячески поддерживает Макао, возможно, стремясь создать запасной вариант в случае осложнения отношений с Гонконгом. В любом случае для становления Макао как финансового и экономического центра, тем более сравнимого с Гонконгом на строительство индустрии, привлечение и завоевание доверия инвесторов понадобится не менее 10-15 лет.

Положительный настрой Макао в отношении интеграции с Китаем также можно объяснить более близким географическим положением Макао к Китаю, чем Гонконг. Макао физически более «близок» к Китаю, поэтому значительная часть населения Макао являются выходцами из материка.

Статистика по туризму в свою очередь также отражает высочайшее влияние Пекинского Китая на Макао. По данным статистики за 2019 год. В период до начала карантина материковые китайцы составили почти 72% от всех туристов Макао. Более того, в отличие от жителей Гонконга, население Макао с радостью приветствует гостей из Китая, ведь именно они являются основным источником дохода от игорной индустрии.

И даже несмотря на тот факт, что в языковом плане Макао, как и Гонконг, отличается от материка – здесь также разговаривают на кантонском диалекте, широко используется португальский язык — отдаления от большого Китая все же не проявляется.

Более того в отличие от своего соседа, Макао имеет крошечное население – всего 682 500 человек, и в нем нет ни признанной культурной индустрии, ни единой системы образования, которые помогли бы укрепить чувство коллективной идентичности. Материковый Китай выступает для Макао своего рода ориентиром и поддержкой. Быть частью большого Китая здесь приучают с рождения. Система образования Макао идентична китайской модели, в которой имеют свое место уроки патриотизма, где Макао детям с малых лет преподносится как часть Китая.

Расхождение политических моделей Макао и Гонконга началось в период Культурной революции Китая. В 1960-х годах и в Макао, и в Гонконге разгорелось коммунистическое движение, которое и там и там встретило сопротивление местных систем, однако если в Гонконге британцы одержали победу над восставшими, то в Макао, наоборот, португальская администрация признала суверенитет КНР. С тех пор сторонники Коммунистической партии находились у власти, пронизывая идеологией все сферы жизни общества. Сама Португалия в сравнении с Британией гораздо больше отстаивала интересы своей колонии. В отличие от Гонконга, в Макао никогда не было строгого верховенства закона и никогда не обещалось всеобщее избирательное право. История региона в том числе обусловила его близость с Пекином, сильное влияние и власть пропекинского лагеря в регионе.

Причины современных волнений в Гонконге более глубокие, чем может показаться на первый взгляд. Очевидные политические и экономические противоречия подкрепляются и усиливаются на фоне особенностей социально-исторического развития. Это не разовое выступление против неугодного населению закона, это очередной эпизод долгой и усердной борьбы гонконгцев теперь уже не только за автономный статус и интересы региона, но и собственные гражданские права.

Ольга Щеголева

[1]Годовая статистика международной торговли товарами. Гонконг. // TrendEconomy. URL: https://trendeconomy.ru/data/h2?commodity=TOTAL&reporter=Hongkong&trade_flow=Export,Import&partner=World&indicator=TV,YoY&time_period=2016,2017,2019,2020

[2]Годовая статистика международной торговли товарами. Макао. // TrendEconomy. URL: https://trendeconomy.ru/data/h2?commodity=TOTAL&reporter=Macao&trade_flow=Export,Import&partner=World&indicator=TV,YoY&time_period=2017,2018,2019,2020

[3]Там же.