Япония и КНДР

Япония — единственное государство, в полной мере ощутившее на себе разрушительную мощь ядерного оружия, поэтому закономерно ожидать, что ее позиция по этому вопросу будет строго «анти-ядерной». Действительно, Япония активно выступает против ядерных испытаний, распространения ядерного оружия, продвигает разоружение.

Ещё в 1967 г. премьер-министр Эйсаку Сато озвучил в бюджетной комиссии нижней палаты Парламента знаменитые «три неядерных принципа» Японии (яп. 非核三原則 — «хикакусангенсоку») — не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие[1]. В 1968 г. были сформулированы «четыре направления ядерной политики» (яп. 核四政策 — «какуёнсэйсаку»), далее развившие эти принципы. Эти направления были следующими: 1) стремиться к полной ликвидации ядерного оружия и по возможности добиваться ядерного разоружения; 2) придерживаться «трёх неядерных принципов»; 3) в политике обеспечения безопасности государства полагаться на мощь ядерного сдерживания США на основании японо-американского Договора Безопасности; 4) активно проводить в жизнь курс на мирное использование атомной энергии, добиваться ее эффективного применения, вносить свой вклад в развитие мировой науки и техники в этой области[2].

В дальнейшем приверженность Японии этим «неядерным» принципам была подтверждена в ряде резолюций: в 1968 г., в 1971 г. (в связи с возвращением о. Окинава), в 1978 г. (в связи с дебатами вокруг заявлений ряда официальных лиц о «конституционности» ядерного оружия), в 1981 г. (когда после заявления Э. Рейшауэра о ввозе ядерного оружия на японскую территорию оппозиция потребовала уточнить понятие «ввоз»)[3], и хотя они так и не получили формы закона, можно сказать, что они во многом составляют национальную политику Японии в данной сфере.

Проблема разоружения и нераспространения ядерного оружия часто возводится Японией в число приоритетных вопросов на различных конференциях. Япония также является автором многих инициатив, направленных на продвижение разоружения в мире. Так, в 1994 году на 49 заседании Генеральной Ассамблеи ООН Япония предложила в последствии принятый проект резолюции по ядерному разоружению, позитивно оценив усилия «Соединённых Штатов, России и других ядерных держав» по разоружению, а также успехи действующего Договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, а также СНВ-1 и СНВ-2.

Не менее конкретной является и позиция Японии касательно ядерных испытаний: ещё в начале 1990-х она была активным сторонником находившегося тогда в обсуждении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и одним из государств, в последствии подписавших и ратифицировавших его. После распада Советского Союза Япония выделила более 100 миллионов долларов США в рамках поддержки уничтожения ядерного оружия на территориях постсоветского пространства.

Однако в некоторых аспектах расхождение действий Японии с провозглашенными ей принципами нельзя игнорировать. Примером такого расхождения может служить ситуация вокруг Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), проект которого был предложен на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 2017 г. и стал явным показателем нестабильной обстановки в мире. Казалось бы, Япония, столь активно участвующая в программах по разоружению и нераспространению ядерного оружия, должна сразу же подписать и ратифицировать Договор, однако этого не произошло. Более того, ДЗЯО не упоминался ни в Голубой книге по дипломатии за 2018 г.[4], ни в выступлении японской стороны в апреле 2018 г. на заседании Подготовительного комитета в штаб-квартире ООН в Женеве[5]. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга продолжил данную политику, и на слушаниях в парламенте незадолго до вступления ДЗЯО в силу 22 января 2021 г. он заявил следующее: «У нас нет идеи подписывать этот договор. Более подходящим является следовать путем по реальному продвижению сокращения ядерного оружия»[6].

ДЗЯО ратифицировали 50 государств, однако члены так называемого «ядерного клуба» — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, — а также государства-члены НАТО отказались его подписывать. Спорное решение Японии же объясняется тем, что страна, не имея собственного ядерного оружия, вынуждена рассчитывать на американский «ядерный зонтик».

Одной из предпосылок подобной зависимости является соседство Страны восходящего солнца с Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР). КНДР известна своей непримиримой позицией по всем ядерным вопросам и некоторыми неоднозначными действиями — например, регулярными запусками баллистических ракет в сторону Японии (так в 2019 году было запущено тринадцать ракет[7], а в одном марте 2020 года — четыре[8]). Особенно громким из них стал запуск 29 августа 2017 года, когда выпущенный снаряд пролетел над территорией Японии впервые за двадцать лет.

Поэтому неудивительно, что, если в официальных документах японского правительства китайская проблема определяется как «вызов», то северокорейская оценивается как «угроза». Это делает КНДР единственным государством с подобным статусом в японской международной дипломатии.

В начале 1990-х реальная перспектива того, что КНДР создаст ядерное оружие возникла впервые (после выхода Республики из Договора о нераспространении ядерного оружия в 1994 г. и игнорирования призыва СБ ООН остаться в Договоре). Когда 31 августа 1998 года КНДР без всякого оповещения провела испытание баллистической ракеты, направив ее в Тихий океан через территорию Японии, негодование Страны восходящего солнца было очевидным. Токио сразу же обьявил об отказе от проведения переговоров с Пхеньяном об установлении дипломатических отношений.

Официально Токио намерен продолжать полностью полагаться на американский ядерный зонтик, дополняя его приобретением у США противоракетных комплексов как сухопутного, так и морского базирования. С тем, чтобы не давать Токио дополнительного повода думать о собственном ядерном вооружении, Вашингтон регулярно официально подтверждает свои «ядерные гарантии» перед Японией и обязуется защищать ее в случае нападения КНДР.

В отношении Пхеньяна действия Токио в основном ограничиваются выражением протестов в связи с регулярными ядерными испытаниями и запусками баллистических ракет северокорейцами. На площадке Организации Объединенных Наций Япония часто обращается в СБ ООН с предложениями ввести дополнительные санкции в отношении КНДР. Нередко она вводит собственные односторонние санкции, на что Пхеньян в свою очередь реагирует ещё большим ограничением контактов с Токио.

Другим серьезным негативным фактором в отношениях Японии с КНДР является проблема похищения японских граждан северокорейцами. В период с 1977 по 1983 гг. северокорейские спецслужбы похитили более десяти японских подданых (японское правительство называет 17 похищенных). Власти КНДР признали 13 фактов похищения во время визита премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми в Пхеньян в 2002 году[9].

Этот признание казалось на тот момент поворотным событием в сложных отношениях двух государств: вскоре после визита северокорейские власти выдали пятерых из тринадцати похищенных Японии (восемь, по признанию Ким Чен Ира, к тому времени уже умерли), а затем, в 2004 году, и их родственников. Однако затем никакого прорыва не произошло, и вскоре взаимоотношения Японии и КНДР охладели снова: в 2006 году Северная Корея провела испытание ядерного оружия, и правительство Японии ввело санкции, полностью запретив импорт из Северной Кореи, на время заморозив вопрос похищений.

Снова о нем заговорили лишь в 2014 году, когда в результате совместных консультаций правительство КНДР пообещало провести повторное расследование вопроса о похищении. Однако результаты действия созданной комиссии Японию не удовлетворили, и в 2016 году северокорейский комитет, почти два года занимавшийся расследованием судеб похищенных специалистами КНДР японских граждан, был распущен после очередных инициированных Японией санкций.

Визит президента Трампа в Пхеньян в 2018 году и дальнейшее сближение КНДР с Республикой Кореей серьезно задели Японию. Во время правления премьер-министра Синдзо Абэ говорить о каком-либо урегулировании разногласий и снижении напряжённости в регионе не приходилось — его позиция была категорической. «Снова и снова все попытки решить эту проблему путем диалога заканчиваются ничем, — заявлял он в ООН ещё в 2017 году. — Чтобы добиться результата, нужны не переговоры, а давление»[10].

Премьер-министр Ёсихидэ Суга, по всей видимости, разделяет точку зрения своего предшественника по этому вопросу. Да и действия самой КНДР также не способствуют разрешению конфликта: 25 марта 2021 года северокорейцы запустили две очередные баллистические ракеты в сторону Японии. Учитывая сдержанную реакцию кабинета Джо Байдена, который заявил, что США не считают эту демонстрацию провокацией[11], вполне объяснимо, что Япония в очередной раз решила сохранять свою неприменимую позицию. 6 апреля 2021 года правительство Японии продлило все свои санкции в отношении КНДР ещё на два года, и государства продолжают существовать в атмосфере взаимного недоверия и неприязни.

