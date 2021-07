Что значит Южная Корея для Японии

Отношения Японии с большинством государств Восточной Азии омрачены последствиями ее милитаристской экспансии в ХХ веке. Определённые эпизоды чудовищного прошлого укоренились в памяти ее соседей столь прочно, что мало какие совместные действия Японии и других государств Восточной Азии обходится без упоминания нанесённых обид. И это не говоря даже о существовании многочисленных территориальных споров, в основном о принадлежности различных островов, которые с Японией не ведёт только ленивый. Россия, к слову, не стала исключением — у неё Япония вот уже семьдесят лет продолжает оспаривать принадлежность четырёх Южных Курильских островов: Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи.

Не исключением в подобной непростой внешнеполитической системе является и Республика Корея (РК), чья болезненная история отношений с ее восточным соседом продолжает влиять на их современное состояние даже столетие спустя. Япония неоднократно приносила свои извинения за страдания, причинённые корейскому народу в годы колониального господства.За годы, прошедшие после установления дипломатических отношений в 1965 году Япония активно инвестировала в южнокорейскую экономику, поддерживала РК на международной арене и создавала благоприятный климат для импорта-экспорта товаров и услуг между соседями.

Надо заметить, что и Япония, и Республика Корея принадлежат к про-американскому и про-западному блоку стран Азии, что является своего рода сближающим и примиряющим фактором для их разногласий. Однако не смотря на этот потенциал к созданию внешнеполитической общности, отношения двух государств носят хронически нестабильный характер — периоды «потепления» в них сменяются новыми периодами «заморозков».

Одним из основных военных преступлений, которые корейцы припоминают японцам, всегда был и остаётся вопрос «женщин для комфорта» — женщин, девушек и девочек из Кореи, Китая, Индонезии, Филиппин и других стран, которых в ходе Второй Мировой войны японские военные вынуждали оказывать услуги сексуального характера. По разным данным число вовлечённых в подобную деятельность колеблется между 20 000 (позиция некоторых японских историков) и 400 000 (цифры, приводимые некоторыми китайскими историками). Правда, скорее всего, как всегда лежит где-то посередине — доподлинно известно, что всего в Восточной Азии в определенный момент существовало около 400 «станций комфорта» в различных городах и государствах, преимущественно в Китае и Корее.

В 1993 году японское правительство впервые признало факт существования «женщин для утешения» — «ианфу» (慰安婦) по-японски. Однако довольно скоро под воздействием усилившихся националистических настроений в обществе пошло на попятную — в 2007 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально заявил об отсутствии доказательств тому, что около 200 000 женщин с оккупированных японскими военными территорий были насильно превращены в «женщин для комфорта»[1]. Только в 2014 году под давлением правительства РК и конгресса США, который принял поддержавшую осуждение действий японской армии в отношении «женщин для комфорта» резолюцию, японское правительство снова официально подтвердило факт совершения подобных действий. В 2015 году на уровне министров иностранных дел Японии и РК было подписано соглашение о выплате японским правительством через специально созданный Фонд примирения и исцеления оставшимся в живых «женщинам для комфорта» 1 млрд йен (8,22 млн долларов США[2]. После, напротив японского посольства в Сеуле установили статую «женщины для комфорта», что было расценено японской стороной как провокация, и японского правительство даже отозвало посла из Кореи после отказов убрать ее.

На настоящий момент власти РК считают, что вопрос «женщин для комфорта» с Японией не урегулирован. В январе 2021 года конфликт обострился в очередной раз, когда японское правительство отказало постановлению суда Центрального административного округа Сеула выплатить очередную компенсацию в размере 100 миллионов корейских вон (приблизительно 99 тысяч долларов США) каждой из 12-ти подавших в 2016 году иск кореянок, вовлечённых в военное время в активность «женщин для комфорта» (к моменту выдачи постановления шесть из двенадцати уже скончались, и иск продолжили их семьи). Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что это постановление никогда не будет признано японским правительством. В ответ на поднявшуюся волну негодования со стороны Японии министерство иностранных дел Республики Кореи пообещало не запрашивать дополнительных компенсаций у Японии и разрешить вопрос внутри государства[3].

Негативно продолжает относиться Республика Корея и к идее военного сотрудничества с Японией. По результатам опроса касательно возможности проведения совместных южнокорейско-японских военных учений, проведённого в 2019 году, 90% южнокорейцев высказались против[4].

Хронический характер носит спор по поводу территориальной принадлежности островов Токто (которые японцам известны под именем 竹島 — Такэсима) в Японском море. Европейцы и американцы называют острова Лианкур по имени французского судна «Le Liancourt», экипаж которого обнаружил их в 1849 году. Острова Лианкур расположены на примерно равном расстоянии от береговой линии обоих претендующих на них государств — в 217 км от материковой Кореи и в 212 км от Японских островов.

В начале японской оккупации Кореи в 1905 году острова перешли под контроль Империи восходящего солнца. После Второй мировой войны Япония официально отказалась от своих колоний, однако Сан-Францисский мирный договор никак не упоминает два необитаемых острова общей площадью меньше одного километра посреди Японского моря — что формально даёт Японии возможность интерпретировать вопрос из принадлежности, как угодно.

В настоящий момент острова контролирует Республика Корея, категорически не признающая претензии на них Японии. Периодически вокруг островов возникают события, осложняющие атмосферу двусторонних отношений. Так, например, в 2008 году Министерство просвещения и науки Японии одобрило комментарий к методическому пособию для педагогов, в котором им впервые рекомендуется обращать внимание учащихся на территориальную проблему между двумя странами. Это решение привело к отзыву Южной Кореей своего посла в Японии, а также к отмене или переносу по меньшей мере 104 запланированных совместных мероприятий — спортивных, дипломатических и культурных. В свою очередь РК периодически проводит на островах военные учения по отработке обороны территорий Токто, что исправно вызывает протесты японской стороны.

На более широком уровне отношения Японии и РК также осложняются совместными действиями Сеула и Пекина. Стороны часто напоминают Японии об ее агрессивной политике в отношении Кореи и Китая в первой половине ХХ века, что не может не раздражать Токио. Особенно показательным периодом для этой тенденции стало президентство Пак Кын Хе в 2013-2017 годах. В 2013 году президент Пак опустила Японию в своем предложении по созданию диалогового формата в составе США — КНР — РК для решения северокорейской ядерной проблемы. Она также присутствовала на военном параде в Пекине в 2015 году по случаю 70-й годовщины победы Китая в войне против японской агрессии.

В последние годы Китай также стал главным партнёром Республики Кореи по объёму экспорта и импорта, сместив Японию с этой позиции, но это общий тренд для японской экономики. Китай сместил Японию и по объемам инвестиций в деятельность региональных и международных организаций, включая ООН, где Япония на протяжении десятилетий оставалась гордой обладательницей статуса второго после США крупнейшего донора. До 2014 года Япония была третьим по величине стоимостного объема экспортным рынком Республики Кореи, однако после снижения поставок в 2015–2016 годах вследствие ослабления японской иены третью позицию занял Гонконг, а в 2017–2018 годах — Вьетнам.

Сама Республика Корея стремительно наращивает экономический потенциал, пытается проводить более решительный курс во внешней политике, особенно региональной, что не может не раздражать исторически претендующую на роль главенствующего актора в Восточной Азии Японию.По данным доклада «Doing Business 2019: training for reform», РК заняла первое место в рейтинге инновационных экономик «Bloomberg Innovation Index», оценивающем 60 стран по семи показателям, включая интенсивность исследований и разработок, уровень производительности, патентную активность и др.[5]. В 2018 году РК стала шестым по величине экспортером и девятым импортером товаров в мире — ее доля в мировом экспорте составила 3,2%, а в мировом импорте — 2,8%. Страна является крупным экспортером промышленных изделий с высокой добавленной стоимостью: более 50% экспортных поставок приходится на электрические машины и оборудование (третье место в мире по объему экспорта данной товарной категории), оборудование и механические устройства, транспортные средства[6].

Конечно, при этом нельзя сказать, что у Корейской экономики нет проблем. Во многом, как ни парадоксально, она следует тем же шагам, что и Япония — переживает резкие темпы развития, которые рискуют в будущем смениться постепенным всеобъемлющим спадом. У неё довольно большой (более 40% ВВП) государственный долг, и экономика в значительной степени зависит от деятельности крупных промышленных компаний, существующих за счёт больших банковских займов. Эти займы выдаются контролируемыми государством банками, что создает благоприятную среду для процветания коррупции — в данный момент корейское правительство старается проводить реструктуризацию так называемых «чеболей» (кор. 재벌 — «чэболь») — принадлежащих влиятельным семьям конгломератов международного масштаба, таких как Hyundai, Samsung или LG, — чтобы как-то снизить уровень коррупции и сократитьразницу в доходах южнокорейского населения.

В июле 2019 года Япония ограничила поставки в Корею ряда химических веществ и комплектующих, которые используются при производстве дисплеев для смартфонов и телевизоров, а также для изготовления полупроводников. Речь идет о фторированном полиимиде, фтористом водороде и резистах. Немногим позже она ввела против Республики Кореи торговые санкции, исключив Сеул из списка стран, которые пользуются упрощенным режимом при импорте японской продукции. Причиной этому послужило «разрушение двустороннего доверия» — сближение РК с КНДР, которую и японское правительство, и японская общественность видят как основную угрозу национальной безопасности государства. Это довольно любопытный случай, так как в своих отношениях с партнёрами, с которыми у неё существуют определённые трения, Япония как правило руководствуется выработанным ей ещё в 50-х годах ХХ века принципом разделения политики и экономики(яп. 政経分離 — «сэйкэйбунри»). То, что японское правительство поступилось этим принципом в случае РК, в очередной раз свидетельствует о поистине сложных взаимоотношениях двух держав.

В ответ на санкции Республика Корея в августе 2019 года вычеркнула Японию из списка стран, которые имеют право на ускоренный импорт своей продукции. Натянутость между РК и Японией сохраняется и теперь, но своего рода связующим звеном между двумя государствами являются США. В начале апреля 2021 года состоялась трёхсторонняя встреча, на которой страны обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поставки полупроводников и биотехнологии[7]. Эти переговоры способствовали частичному восстановлению статуса-кво, в особенности в отношении КНДР — основного внешнеполитического яблока раздора для РК и Японии.

В целом, историческая антипатия, до сих пор разделяемая обоими государствами, серьезно мешает развитию как Японии, так и Кореи, и даже всего региона Восточной Азии. Взаимные торговые санкции 2019 года — ярчайший тому пример, потому как ударили они по экономике, национальной безопасности (полупроводники, попавшие под японские санкции, являлись основным компонентом в системах безопасности РК) и дипломатическим отношениям обоих государств. Несомненно, обе стороны могли бы достичь куда большего, оставив в прошлом взаимные обиды и сосредоточив усилия на создании дружеских, добрососедских отношений — однако маловероятно, что подобные перемены в политическом климате между Японией и РК произойдут в ближайшем будущем, если произойдут вовсе.

Комарова Анастасия

