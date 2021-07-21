Латинская Америка вступает в новую эпоху

На протяжении менее четверти века Латинская Америка пережила несколько политических виражей, круто менявших направление или хотя бы вектор её развития. После агрессивного внедрения неолиберальной политики в 1990-е годы по всему континенту прокатилось народное восстание (иногда мирное, а иногда и принимавшее насильственные формы), в результате которого у власти в ряде стран оказались левые правительства. Однако и их успех был недолговечным. После ряда общепризнанных успехов (перераспределение ресурсов в пользу более бедных слоев населения, оживление экономического роста и в ряде стран демократизация), почти все эти правительства оказались в тупике растущей бюрократизации, коррупции, а часто, как это было в Венесуэле и Боливии политическая демократизация сменилась возвратам к авторитарным практикам управления.

В результате континент переживает новый политический поворот, когда левых у власти сменяют правые (Бразилия, Аргентина, Боливия) либо левые правительства сами как-то незаметно превращаются в правые (Эквадор, Венесуэла). Однако и этот поворот продолжается недолго и на горизонте обрисовываются контуры новой левой волны. На сей раз наиболее значительные события происходят в странах, которые миновала предыдущая левая волна — в Перу и Колумбии.

Перу. Выборы

В президентских выборах приняли участие 18 кандидатов, что стало наибольшим числом кандидатов после выборов 2006 года.

Первый тур прошёл 11 апреля. Первые опубликованные экзит-полы показали, что малоизвестный кандидат Педро Кастильо из партии «Свободное Перу» занял первое место, набрав около 16,1 % голосов, а Эрнандо де Сото и Кейко Фухимори имели равные по 11,9 %. За ними следовали Йонхи Лескано, Рафаэль Лопес Алиага, Вероника Мендоса, Джордж Форсайт, каждый из которых получил 11 %, 10,5 %, 8,8 % и 6,4 % соответственно. Сезар Акунья и Даниэль Уррести получили 5,8 % и 5 % соответственно, в то время как остальные кандидаты набрали менее 3 % голосов избирателей. По опросам общественного мнения Кастильо начал стремительно выдвигаться вперёд менее чем за месяц до выборов за счёт Лескано, де Сото, Мендосы и Лопеса Алиаги. Наоборот, Форсайт, изначально являвшийся сильным фаворитом гонки, резко упал в опросах за несколько месяцев до выборов после первоначальной дисквалификации избирательной комиссией, снизив рейтинг с предсказывавшихся 25 % в первом туре в феврале 2021 года до менее чем 6 % голосов в окончательном результате.

Первый тур всеобщих выборов в Перу в 2021 году для избрания президента республики и двух вице-президентов проведен 11 апреля 2021 года. Второй тур прошел 6 июня того же года.

Педро Кастильо неожиданно побеждает в первом туре, обойдя многих серьезных претендентов и набрав 19% голосов. Выходец из бедной семьи, сельский учитель, социалист, «кандидат от бедняков», прославившийся во время общенациональной забастовки учителей в августе 2017 г., неоднократно заявлявший свою позицию относительно национализации ресурсов страны, аграрной реформы в пользу фермеров и налогообложения крупных монополий, — с одной стороны, и дочь диктатора Альберто Фухимори, Кейко Фухимори, имеющая темные связи с экономической и политической верхушкой Перу – с другой. В 1992 г. ее отец «прославился» благодаря государственному перевороту, террору, унесшему жизни тысяч невиновных людей, связями с контрабандой наркотиков и коррупцией.

Несмотря над подпорченную репутацию своего оппонента, Педро Кастильо не считался фаворитом предвыборной гонки. Более того, еще в самом начале подсчета голосов Фухимори лидировала. Изначально экзит-полы показали победу Кейко Фухимори. Позднее уточнили, что эти результаты “не являлись репрезентативными”, поскольку голосование сельских районов, джунглей и перуанцев, проживающих за рубежом, не были учтены.

Кастильо, благодаря громким заявлениям об аграрной реформе в пользу бедных фермеров, смог получить от деревенских жителей нужное количество голосов.

Кейко Фухимори же воспользовалась доставшейся ей от отца армией преданных сторонников «твердой руки», она трижды пыталась стать президентом. И даж находясь под следствием по делу о преступной организации, созданной в партии «Народная сила», заявляла, что гордится своим отцом и, что, если бы ей выпала возможность руководить страной, она непременно бы продолжила его политику. В отношении Кейко Фухимори и сейчас ведётся несколько уголовных дел о коррупции, отмывании активов, мошенничестве.

Выборы

Во втором туре выборов приняли участие 18,6 миллиона граждан — 74,69% от числа имеющих право голоса.

Напряженная гонка на выборах в Перу между Педро Кастильо, который всего на 0,4% опередил Кейко Фухимори, набрав во втором туре 50,2% голосов, держит перуанцев в напряжении до самого последнего момента. Однако несмотря на ожесточенную напряженную борьбу серьезных нарушений в голосовании по данным ЦИК Перу выявлено не было.

Кандидат-социалист неуклонно нагонял свою соперницу и уже после подсчета 94% голосов он сумел вырваться вперед.

После чего Фухимори заявила о том, что у нее на руках имеются «многочисленные свидетельства электорального мошенничества». Она объявила о предъявлении требований об аннулировании 802 актов голосования, составляющих примерно 200 000 голосов. По данным перуанского издания «Ojo Publico», партия «Свободное Перу» также подала 148 заявлений о нарушениях электорального процесса с целью аннулирования некоторого количества голосов.

После подсчета 100% Кастильо обратился к своим последователям с балкона штаба партии «Свободное Перу» в центре Лимы. В своей речи он подчеркнул, что «настало время для самого масштабного единства перуанского народа в борьбе не только с пандемией, но и с другими «пандемиями», которые произошли за эти 30 лет».

На данный момент в СМИ все чаще появляется информация о «проблемах при подсчете голосов», продолжаются перепалки между сторонниками кандидатов, а также на ЦИК перу обрушились тысячи комментариев о мошенничестве на выборах.

Конгрессмены, избранные вместе с президентом и избранным вице-президентом, будут приведены к присяге и приступят к своим обязанностям 28 июля 2021 года во время празднования национальных праздников в рамках двухсотлетия независимости Перу.

Подсчет голосов

Интересно, что согласно данным избирательной комиссии, перуанцы, которые находятся в России, больше голосовали за Кастильо (57,664%), а не за Фухимори (42,336%).

С утра в понедельник, 7 июня, после подсчёта голосов расстояние между обоими кандидатами стало быстро сокращаться. На момент 8 утра 8 июня по Москве было обработано 96,4% бюллетеней. У Педро Кастильо было 50,287%, а у Кейко Фухимори – 49,713% голосов.

Программа партий

В Перу в 2021 году в выборах участвовало 20 партий, из которых только 10 заняли места в парламенте: «Свободное Перу», «Народная сила», «Народное обновление», «Народное действие», «Альянс за прогресс», «Вперед за страну», «Вместе за Перу», «Мы – Перу», «Подемос Перу», «Фиолетовая Партия».

Самое большое количество мест получили «Свободное Перу» (37 мест) и «Народная сила» (24 места). Наименьшее количество мест в парламенте заняла «Фиолетовая партия» (3 места).

Для создания прогнозов в плане развития страны, очень важно представлять цели лидирующих партий, которые были описаны в программах 3-х сильных партий, получивших наибольшее количество мест в парламенте.

В программе партии «Свободное Перу» особое внимание уделялось инвестициям в социальную сферу, важности регулирующей роли государства, национализациям, приоритетности развития промышленности и увеличению налогов для добывающих компаний. Следовательно данная партия будет делать усиление на экономическую сферу страны.

Программа партии «Народная сила» выделяла несколько целей:

Укрепление и защиту демократической системы и верховенства закона в стране Улучшение качества образования, создание тренингов по формированию гражданской и демократической культуры среди членов партии и граждан Формирование идеологии и национальное развитие страны

Программа партии «Народное обновление» на 2021 – 2026 годы основана на идеологических принципах партии таких как усиление защиты национальных интересов (в программе партии одной из целью являлось «завоевание Перу перуанцами). Основной упор в программе делался на важность разработки многосекторальных политик, ориентированных на человека на протяжении всего его жизненного цикла; на человеческое развитие; на развитие окружающей среды; и конкурентоспособность на рынке труда. Также в программе было уделено внимание важности борьбы с пандемией COVID-19.

Череда предвыборных коррупционных скандалов

В странах Латинской Америки существует серьезная проблема с коррупцией и Перу не исключение. В Перу за последнее время произошло достаточно большое количество коррупционных скандалов, в эпицентре которых были последние шесть президентов страны, трое до сих пор остаются под стражей. Алан Гарсия – президент Перу (с 1985 по 1990 годы, с 2006 по 20011 год) после обвинения во взяточничестве покончил жизнь самоубийством. Также в скандалах были замешаны и лидеры оппозиции, которые тоже находятся под арестом.

С 1985 года все президенты Перу, за исключением Валентина Паниагуа (исполнявшего обязанности президента в период с 2000 по 2001 год), имели проблемы с законом.

Прежде всего, все коррупционные скандалы в Перу являются борьбой за власть. Парадокс заключается в том, что некоторые из оппозиционных политиков, продвигавших смену власти и начало расследований коррупционных скандалов, также оказались под пристальным вниманием судов за отмывание денег и коррупцию.

Новый кандидат в президенты – Кейко Фухимори и лидер партии «Народная сила» находились под домашним арестом за финансирование свой избирательной кампании в ноябре 2020 года. А отец Кейко Фухимори – президент Перу (с 1990 по 2000 годы) тоже был замешан в коррупционных скандалах, в учреждении государственного переворота 1992 года и преступлениях против человечества (создание эскадронов смерти, стерилизация бедняков). В начале 2019 года он был арестован из-за серьезных нарушений прав человека, совершенных его доверенным советником и главой вооруженных сил Монтесиносом.

Кейко Фухимори отстала от своего соперника Педро Кастильо всего на 0,4%. В случае ее победы на президентских выборах, Кейко смогла бы избежать уголовного преследования за коррупцию и заключения сроком на 30 лет.

Показательно, что против кандидата в президенты Педро Кастильо были организованы различные провокации, которые выдают неолиберальный почерк. Например, распространялись слухи, что он сторонник мачизма и поэтому выступает за дискриминацию женщин.

По какому пути будет развиваться Перу, покажут уже самые ближайшие дни. Однако весьма очевидно одно, что второй тур голосования, который состоялся 6 июня, стал важной вехой современной истории южноамериканского государства, ведь результаты данного электорального процесса определят дальнейшую судьбу перуанского народа.

Норкина Софья, Просвирова Валерия, Фомина Юлия

Источники: