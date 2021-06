Стратегия НАТО 2030 и её акценты

Можно сказать, что июнь 2021 г. окажется важен в контексте обостряющегося международного политического кризиса. По крайней мере, об этом позволяют говорить данные о проведении 14 июня брюссельского саммита НАТО [1] и возможной организации 15-16 июня встречи Владимира Путина и Джо Байдена [2]. Примечательно, что в центре внимания российских средств массовой информации оказывается двусторонняя встреча президентов, что частично связано с её скандальной предысторией, тогда как предшествующий ей брюссельский саммит остаётся в тени. Подобное пренебрежение нисколько не оправданно, поскольку вероятное принятие стратегии НАТО на период до 2030 г. на брюссельском саммите [3] может серьёзно сказаться не только на встречи Владимира Путина и Джо Байдена, но и на международном политическом климате.

Так, ещё в декабре 2019 г. Йенсу Столтенбергу была поручена разработка предложений по адаптации НАТО к современным «вызовам» и «угрозам», в чём ему помогли «парламентарии, гражданское общество, государственный и частный сектора, молодёжь» [3]. С тех пор генеральный секретарь уже успел выступить на множестве мероприятий, напрямую затрагивая данную тему [4]. В итоге, доклад под названием «НАТО 2030: единство в новой эре» или «НАТО-2030: Объединенные ради новой эры» включил в себя основные идеи, разработанные генеральным секретарём и его командой [5]. Причём, крайне важно отметить, что это «не официальный документ НАТО, а лишь рекомендация экспертов» [6]. Фактически, как правильно отметил в своём комментарии младший научный сотрудник ИМЭМО РАН А.А. Алешин, этот доклад является волеизъявлением бюрократии НАТО, обладающей безусловно серьёзным влиянием, тогда как окончательное решение по утверждению новой стратегии альянса будет принято странами-членами на национальном уровне [6].

Примечательно, слова «угроза», «угрозы» и «угрожать» встречаются в тексте более 150 раз, в то время как «вызов», «вызовы», «бросать вызов» используются более 80 раз [5]. Эта обеспокоенность довольно показательна. НАТО стремится быть способной противостоять этим «вызовам» и «угрозам», но что конкретно имеется ввиду под этими словами?

Так, речь идёт об «агрессивной» политике России, «подъёме» Китая, террористической активности, развитии разрушительных технологий, нестабильности к югу от границ НАТО, изменении климата [5, С. 2]. Если исходить из логики данного доклада, вплоть до 2030 г. Россия, наиболее вероятно, будет являться ключевой военной угрозой для альянса или, по крайней мере, позиционироваться как таковая. Правда, несмотря на широкий список тем, поднятых в документе, ряд проблем остался мало освещён. Таким образом, если сравнить выступления генерального секретаря с докладом «НАТО 2030: единство в новой эре», то можно заметить сдержанность тона документа относительно выступлений Йенса Столтенберга в плане освещения положения дел в самом политико-военном блоке. К примеру, в аналитическом докладе отсутствуют какие-либо упоминания о, во-первых, поставках российских С-400 в Турцию, страну-член блока, во-вторых, конфликте между Францией и Турцией, Грецией и Турцией, в-третьих, заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» альянса, отобразившем внутренний кризис НАТО. С другой стороны, сам генеральный секретарь не раз открыто говорил и комментировал все эти события [7; 8], позволяя себе порой довольно резко высказываться, как это было совершено в адрес Турции [7]. Резюмируя, следует сказать, что эксперты-составители предложений по модернизации НАТО, по всей видимости, старались угодить всем лидерам альянса, сгладив особенно острые углы. Кстати, подобный подход, похоже, сказался и на выборе угрозы, врага номер один.

Почему именно Россия, а не Китай, объективно имеющий лучшую материальную базу, сейчас воспринимается как основная угроза НАТО? Ответ на этот вопрос можно найти в самом докладе: «Единство НАТО в отношении России является самым глубоким символом политической сплоченности» [5, С. 25]. Образ России как врага устраивает всех в альянсе, и этим он привлекателен в условиях роста разобщённости и подъёма национализма. В то же время, «для большинства союзников Китай одновременно и экономический конкурент, и торговый партнёр» [5, С. 27]. Если Евросоюз пытается балансировать между всё большей экономической интеграцией с Китаем [9] и конфронтацией [10], то США отдают приоритет видению Китая как «экономического конкурента» и вообще ключевого оппонента на международной арене. Мартовская конференция с участием Джо Байдена, чьё избрание было тепло встречено генеральным секретарём альянса [11], продемонстрировала незначительность России относительно Китая в международной повестке дня США. Именно о Китае говорил президент, тогда как Россия упоминалась лишь в контексте китайской «угрозы» [12].

Примечательно не только различие между НАТО и США в плане определения ключевой угрозы, врага, но и то в каких терминах это делается. Как для НАТО, так и для США характерно использование нарратива о противостоянии «демократического Запада» с авторитарным миром, представленным Россией, Китаем и не только [5, С. 8, С. 27]. В то же время на примере восприятия Китая как одновременно «торгового партнёра» и «экономического конкурента» видно, что в дискурс НАТО лишь постепенно проникает и экономический лейтмотив, в свою очередь, США в лице своих дипломатических представителей говорят в равной мере и в неолиберальных политико-идеологических терминах, и в протекционистских экономических, заявляя о необходимости интеграции экономик стран НАТО для противодействия подъёму Китая [13]. В этом плане, нынешняя администрация президента США наследуют курс, проводившийся командой Дональда Трампа.

Подводя итог, вероятно, что Россия в случае принятия Стратегической концепции НАТО до 2030 г. продолжит занимать место главной «угрозы». Однако вследствие обострения конфликта между США и Китаем, администрация Джо Байдена может пролоббировать ужесточение позиции НАТО по отношению к Китаю. В любом случае, дальнейшая эскалация между «демократическим Западом» и азиатским гигантом неизбежна в силу объективного кризиса неолиберального порядка, политико-идеологическим и военным гарантом которого Североатлантический альянс и является [14, С. 202]. Кроме того, не предвещает дипломатической разрядки позиция бюрократии НАТО, выраженная генеральным секретарём, о необходимости более тесного сотрудничества с такими «демократиями» как Южная Корея, Австралия, Япония, Новая Зеландия [15]. Очевидно, что взаимодействие по линии Азиатско-Тихоокеанского региона будет нацелено в первую очередь на сдерживание Китая. Что касается перспектив двусторонней встречи президентов РФ и США, то рассчитывать на «прорывы» вряд ли приходится. С одной стороны, обе стороны назначили друг друга врагами, придав тем самым противостоянию идеологическую окраску, а с другой – повестка брюссельского саммита не обещает ничего нового, скорее наоборот, закрепляет кризис в отношениях НАТО-Россия и США-НАТО.

Никита Самойлов

Список использованных источников и литературы:

1) NATO Secretary General announces date of the 2021 Brussels Summit / NATO. 2021. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_183196.htm (дата обращения: 28.05.2021).

2) Встреча Байдена с Путиным может пройти 15-16 июня в Швейцарии / Интерфакс. 2021. URL: https://www.interfax.ru/world/768735 (датаобращения: 28.05.2021).

3) NATO 2030: Making a strong alliance stronger / NATO. 2021. URL: https://www.nato.int/nato2030/ (дата обращения: 28.05.2021).

4) NATO 2030 Events / NATO. 2021. URL: https://www.nato.int/nato2030/events/ (датаобращения: 28.05.2021).

5) NATO 2030: United for a New Era / NATO. 2020. P. 67. URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf (дата обращения: 28.05.2021).

6) Алешин А.А. Доклад «НАТО 2030»: что ждать от альянса в наступившем десятилетии? / ИМЭМО РАН. 2020. URL: https://www.imemo.ru/publications/relevant-comments/text/doklad-nato-2030-chto-zhdaty-ot-alyyansa-v-nastupivshem-desyatiletii (дата обращения: 28.05.2021).

7) NATO Secretary General Jens Stoltenberg admits “serious concerns” over Turkey / ALARABIYA. 2021. URL: https://english.alarabiya.net/News/world/2021/03/16/NATO-Secretary-General-Jens-Stoltenberg-admits-serious-concerns-over-Turkey (дата обращения: 28.05.2021).

8) “Mort cérébrale” de l’Otan: pourquoi Macron a raison / Challenges. 2019. URL: https://www.challenges.fr/entreprise/defense/mort-cerebrale-de-l-otan-pourquoi-macron-a-raison_687706 (дата обращения: 28.05.2021).

9) Китай стал важнейшим торговым партнером ЕС / DW. 2021. URL: https://www.dw.com/ru/kitaj-stal-vazhnejshim-torgovym-partnerom-es/a-56574955 (дата обращения: 28.05.2021).

10) Китай ввел ответные санкции против ЕС / Коммерсантъ. 2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4741000 (дата обращения: 28.05.2021).

11) NATO Secretary General speaks with US President Biden / NATO. 2021. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_180872.htm (дата обращения: 28.05.2021).

12) Дризе Д. «Может быть, у них тактика такая — игнорировать» / Коммерсантъ. 2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4749814 (датаобращения: 28.05.2021).

13) Top U.S. diplomat warns China threatens NATO security, calls for joint approach to counter Beijing / CNBC. 2021. URL: https://www.cnbc.com/2021/03/24/blinken-says-china-threatens-nato-calls-for-joint-approach-to-counter-beijing.html (дата обращения: 28.05.2021).

14) Самойлов Н.Г. Французские евроскептики в контексте мир-системного анализа // Современная Европа. 2020. №2. С. 196-204. DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope22020196204

15) New Ideas for NATO 2030 // YouTube. ChathamHouse. 2021. URL: https://youtu.be/s0qmZT_WXK4 (дата обращения: 28.05.2021).